Трудности в выплате кредитов: «Если деньги занял я, их отдаст моя семья»

Каждая вторая семья в России сталкивалась с трудностями при выплате кредита. Но рефинансирование далеко не самое популярное решение проблемы в этом случае. Аналитический центр НАФИ выяснил: чаще всего наши соотечественники обращаются за помощью в такой ситуации к родственникам или друзьям.

Небедные родственники

Согласно опросу аналитического центра НАФИ, почти половина российских семей так или иначе сталкивалась с трудностями в выплате кредитов. Об отсутствии подобных проблем у себя и знакомых заявили лишь 53% опрошенных. 14% респондентов отметили, что проблемы с кредитными выплатами наблюдались у них лично (в 2015 году так отвечали только 9% опрошенных). В то же время 16% и 17% респондентов соответственно заявили, что такая напасть постигла их родственников или знакомых. Здесь цифры с 2015 года принципиально поменялись.

Опрос был проведен среди 1,6 тыс. экономически активных совершеннолетних респондентов по всей России.

Примечательно, что на вопрос, куда россияне обратятся при критическом ухудшении их финансового положения спустя полгода после открытия кредита, превалирующее большинство опрошенных (48%) указали, что займут у родственников или друзей. На втором по популярности месте ответ «Обращусь в банк, где оформлен кредит, за отсрочкой платежа или увеличением срока кредита» (его выбрали 17% респондентов).

Рефинансирование? Нет, не слышали

Непопулярность рефинансирования в России объясняется, к сожалению, просто: многие жители нашей страны не слышали о таком понятии или практически не разбираются в нем.

Что такое «рефинансирование кредита», хорошо знают лишь 14% опрошенных (снижение показателя на 7 процентных пунктов с 2014 года). 37% респондентов сказали, что «что-то слышали» про это. Оставшаяся почти половина опрошенных вовсе не знакома с этим понятием.

При этом пользовались за свою жизнь рефинансированием кредита лишь 3% россиян.

По мнению генерального директора аналитического центра НАФИ Гузелии Имаевой, решение проблем с кредитом с помощью родственников или знакомых таит в себе опасность в первую очередь для сохранения между родственниками или друзьями добрых отношений, которые переходят в плоскость денежно-кредитных.

«Взять деньги у человека вместо организации изначально легче (нет «скоринга», кроме истории взаимоотношений) и дешевле (в России не принято давать деньги под процент). Однако сложности часто начинаются потом — в связи со сроками выплат и их объемами», — объясняет Имаева.

Она указывает, что в целом трудности в выплате кредитов чаще возникают из-за снижения дохода на фоне изначально некорректного личного финансового плана. Например, когда человек взял кредит, выплаты по которому превышают 30% его совокупного дохода. Либо же на фоне полного отсутствия финансового планирования при «стихийном» кредитном поведении.

«Безусловно, бывают ситуации потери трудоспособности или работы, защититься от которых могли бы помочь страховые продукты. Однако доля оформляющих такие полисы очень мала — порядка 3% россиян», — комментирует глава аналитического центра НАФИ.

Директор по развитию ипотечного кредитования Альфа-Банка Николай Мальнев согласен, что решение кредитных проблем за счет близких — прямой путь к тому, чтобы испортить с ними отношения, которые потом бывает достаточно сложно восстановить.

«Конечно, слово «рефинансирование» звучит для некоторых непонятно, но это самый современный и простой способ снизить свои платежи по кредитам или срок кредитования, полностью обезопасив себя от всех непредвиденных обстоятельств, и понимать свои обязательства на весь период платежей по кредиту, — говорит Мальнев. — Задача банка здесь — подробно разъяснить клиенту, что это за услуга и как ею воспользоваться».

Спрос растет

В целом банки указывают, что спрос на рефинансирование со стороны россиян есть.

По информации ВТБ, в 2017—2018 годах на фоне рекордно низких ставок по кредитам растет интерес населения и к программам рефинансирования. По оценке банка, спрос на подобные программы сохранится. При этом в ВТБ не отмечают ухудшения качества портфеля кредитов физлицам — показатель просрочки остается на минимальных значениях. И в этом тренде в банке также не ожидают кардинального изменения ситуации в течение года. Этому будут способствовать рост реальных зарплат, низкая инфляция и продолжение реализации отложенного спроса на товары и услуги.

По данным банка «Русский Стандарт», чаще всего просрочка по кредиту возникает у клиентов в возрасте 30—55 лет, при этом в указанном сегменте нет какой-то более ярко выраженной группы по специализации и профессии. Большое количество клиентов с просрочкой наблюдается в городах-миллионниках: Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Краснодаре, Ростове-на-Дону, Челябинске, Уфе. Это связано с тем, что в этих городах в принципе живет больше людей, то есть и заемщиков там априори больше.

Как указывают в «Русском Стандарте», наиболее часто у клиентов возникает просрочка по причине потери работы или иного постоянного источника дохода либо в связи с появлением непредвиденных личных финансовых расходов (например, в связи с болезнью близких или неожиданной необходимостью ремонта автомобиля, техники).

«Спрос на рефинансирование растет, и растет существенно. В первую очередь это связано с двумя важными факторами: ростом финансовой грамотности и предложениями банков. Именно сейчас банки активно предлагают выгодные условия по рефинансированию кредитов. Особенно актуально это для людей, которые брали ипотеку в последние пять лет под достаточно высокие проценты», — заключает Николай Мальнев из Альфа-Банка.