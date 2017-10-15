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Началась паника из-за сообщений о массовой блокировке сбербанковских карт

15.10.17 18:47
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В соцсетях среди клиентов Сбербанка опять началась паника, на этот раз по поводу блокировки карт физических лиц до выяснения целей платежа. Не так давно массово обсуждали превращения дебетовых карт в овердрафтные и вот появился новый повод.

Пользователи Фейсбука, в частности, пишут о том, что банк пытается выявить использование карт физлиц в предпринимательской деятельности. При этом работники Сбербанка якобы звонят не получателю, а плательщику, с целью выявить за что же переведены деньги. Если отправитель денег ответит, что оплачивал услугу или товар, то карты блокируются. Причем как плательщика, так и получателя.

Это уже не первая волна таких сообщений в соцсетях. О подобной блокировке мы уже писали в конце сентября.

Однако Сбербанк опровергает массовый прозвон клиентов и блокировку карт. В сообщении, опубликованном в пятницу в Фейсбуке, говорится о том, что паника по этому поводу возникает каждый месяц в течение всего этого года, причем после одного и того же сообщения в мессенджерах: «Сейчас идут проверки в Сбербанке о приеме денег за коммерч. деятельность на карты... Прозвоны начались с этой недели и идут по всем городам».

Банк предупреждает, что только в исключительных случаях, если операция выглядит нетипичной или похожа на мошенничество, у отправителя могут попросить подтверждение. Для этого банк звонит или отправляет СМС с просьбой позвонить на номер 900. Карта блокируется только если клиент скажет оператору, что не проводил транзакций по карте.

Однако не все так хорошо, как пишут работники Сбербанка. Так, в воскресенье представитель кредитного потребительского кооператива из Ингушетии рассказал о том, что всем пайщикам получавшим займы заблокировали карты, в том числе и те, на которые граждане получали зарплату.

«Наши клиенты после блокировки идут в банк, и все пайщики предоставляют документы, что являются нашими пайщиками., что деньги они получили по определённым случаям, кто берет потребительский займ., кто на приобретения недвижимого имущества ( в этом случаи он предоставлял договор купли продажи и кредитный договор) кто автомобиль ( тут предоставляется ПТС и кредитный договор).», — пишет представитель КПК.

Найдет ли управу на службу безопасности банка работник кооператива, неизвестно, но он пообещал дойти до самого Грефа. Впрочем, пайщики КПК просто закрывают счета в Сбербанке и уходят в другие кредитные организации.

О том, что блокировка карт не только сказки, рассказываемые в сети, косвенно подтверждается и самим Сбербанком. Недавно он разместил подробную информацию по этому вопросу: Почему банки проверяют клиентов и как не попасть под подозрение.

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