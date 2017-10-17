Очередность погашения кредитных долгов пересмотрят
В Госдуму внесен законопроект об очерёдности погашения задолженности заёмщика по потребительскому кредиту.
В настоящий момент законом «О потребительском кредите (займе)» установлена следующая очередность платежа:
- задолженность по процентам;
- задолженность по основному долгу;
- неустойка (штраф, пеня);
- проценты, начисленные за текущий период платежей;
- сумма основного долга за текущий период платежей;
- иные платежи.
Таким образом, требования об уплате неустойки (штрафа, пени), возникающие в рамках отношений, связанных с привлечением должника к ответственности за нарушение обязательства, погашаются ранее процентов за текущий период платежей и суммы основного долга за текущий период платежей.
Законопроектом предлагается установить другую очередность:
- проценты за пользование денежными средствами;
- основная сумма долга
- неустойка (штраф, пеня);
- иные платежи.
Кроме того, в новой версии закона «О потребительском кредите (займе)» будет указано, что изменять очередность платежа стороны договора не вправе.