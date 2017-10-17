Очередность погашения кредитных долгов пересмотрят

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В Госдуму внесен законопроект об очерёдности погашения задолженности заёмщика по потребительскому кредиту.

В настоящий момент законом «О потребительском кредите (займе)» установлена следующая очередность платежа:

задолженность по процентам; задолженность по основному долгу; неустойка (штраф, пеня); проценты, начисленные за текущий период платежей; сумма основного долга за текущий период платежей; иные платежи.

Таким образом, требования об уплате неустойки (штрафа, пени), возникающие в рамках отношений, связанных с привлечением должника к ответственности за нарушение обязательства, погашаются ранее процентов за текущий период платежей и суммы основного долга за текущий период платежей.

Законопроектом предлагается установить другую очередность:

проценты за пользование денежными средствами; основная сумма долга неустойка (штраф, пеня); иные платежи.

Кроме того, в новой версии закона «О потребительском кредите (займе)» будет указано, что изменять очередность платежа стороны договора не вправе.