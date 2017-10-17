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Очередность погашения кредитных долгов пересмотрят

17.10.17 14:04
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В Госдуму внесен законопроект об очерёдности погашения задолженности заёмщика по потребительскому кредиту.

В настоящий момент законом «О потребительском кредите (займе)» установлена следующая очередность платежа:

  1. задолженность по процентам;
  2. задолженность по основному долгу;
  3. неустойка (штраф, пеня);
  4. проценты, начисленные за текущий период платежей;
  5. сумма основного долга за текущий период платежей;
  6. иные платежи.

Таким образом, требования об уплате неустойки (штрафа, пени), возникающие в рамках отношений, связанных с привлечением должника к ответственности за нарушение обязательства, погашаются ранее процентов за текущий период платежей и суммы основного долга за текущий период платежей.

Законопроектом предлагается установить другую очередность:

  1. проценты за пользование денежными средствами;
  2. основная сумма долга
  3. неустойка (штраф, пеня);
  4. иные платежи.

Кроме того, в новой версии закона «О потребительском кредите (займе)» будет указано, что изменять очередность платежа стороны договора не вправе.

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