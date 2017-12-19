Как защитят пайщиков кредитных потребительских кооперативов

Кредитные потребительские кооперативы (КПК) будут обязаны раскрывать максимально полную информацию о своей деятельности, в том числе о членстве в СРО, органах управления и действующих от имени кооператива третьих лицах.

Эти, а также другие требования содержатся в базовом стандарте защиты прав и интересов физических и юридических лиц – получателей финансовых услуг для КПК. Документ разработан саморегулируемыми организациями, объединяющими кредитные потребительские кооперативы, и утвержден Банком России.

Стандарт предполагает, что распространяемые КПК рекламные материалы должны быть подготовлены на основе принципов достоверности и добросовестности изложенных в них сведений, чтобы не злоупотреблять доверием или недостаточной финансовой грамотностью потребителей. В рекламе, например, кооператив обязан будет сообщить, что оказывает услуги исключительно членам КПК, а пайщики солидарно несут субсидиарную ответственность.

Документ также регламентирует взаимоотношения КПК с потребителями при возникновении спорных ситуаций: на любое обращение потребителя кооператив должен будет ответить в течение 15 рабочих дней. Такой механизм позволит разрешать инциденты быстрее и без привлечения посредников. Если же у потребителя возникает просроченная задолженность, КПК обязывают бесплатно и не позднее 7 дней с момента ее возникновения сообщить об этом должнику. Кроме того, в документе подробно прописана процедура реструктуризации задолженности.

При этом стандарт регламентирует отношения КПК не только с гражданами, но и с субъектами малого и среднего предпринимательства и другими юрлицами. Базовый стандарт также содержит рекомендации по взаимодействию кооператива с лицами с инвалидностью, сообщает пресс-служба ЦБ.

Базовый стандарт будет обязателен для всех КПК, вне зависимости от их членства в СРО, и вступит в силу с 2018 года.