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Госдума приняла закон о синдицированном кредите

Госдума на заседании в среду приняла в третьем, окончательном, чтении закон, дополняющий федеральный закон о банках и банковской деятельности новой статьей — «синдицированный кредит».

По договору синдицированного кредита несколько кредиторов обязуются предоставить заемщику денежные средства. Заемщиком может быть только юридическое лицо или индивидуальный предприниматель.

Участниками синдиката могут быть российские и иностранные банки, ВЭБ, международные финансовые организации и юридические лица, которые по закону вправе предоставлять кредиты.

По мнению авторов законопроекта, использование синдицированного кредита позволит увеличить размер и сроки заимствования, снизить транзакционные расходы и время на закрытие сделки. С точки зрения заемщика, этот инструмент обеспечивает распределение кредитных рисков между несколькими банками и диверсификацию портфеля отдельного банка, повышает ликвидность активов, говорилось в пояснительной записке к документу.

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