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В России еще минус один банк

Сегодня ЦБ сообщил об отзыве лицензии еще у одного банка.

На этот раз права осуществлять деятельность лишился «АлтайБизнес-Банк» (г. Барнаул).

Проблемы в деятельности банка возникли в связи с использованием рискованной бизнес-модели, ориентированной на кредитование компаний, связанных с руководством кредитной организации, и, как следствие, формированием на балансе значительного объема активов низкого качества, сообщает пресс-служба ЦБ.

 

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