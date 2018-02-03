ЦБ сообщил об объединении Бинбанка и «ФК Открытие»

Санируемые Бинбанк и «ФК Открытие» будут объединены за исключением доли плохих активов, такое решение принято внутри ЦБ, сообщила журналистам председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

Банк России в прошлом году взял на санацию через управляющую компанию Фонда консолидации банковского сектора (ФКБС) три крупных российских банка, напоминает РИА Новости.

В августе и сентябре ЦБ объявил о санации через ФКБС банка «ФК Открытие» и Бинбанка, в середине декабря — Промсвязьбанка.

«Решение о том, что „Открытие“ и Бинбанк, как банк, за исключением, может быть, какой-то доли плохих активов будут объединяться — ... такое внутреннее решение принято», — сказала Набиуллина в кулуарах встречи участников Ассоциации банков России с руководством Банка России.