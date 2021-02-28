Откажитесь от простых решений

Я прямо умиляюсь от встречающихся все чаще объявлений типа «Три простых шага по систематизации Вашего бизнеса!» или «Узнайте, как за 7 шагов выстроить Вашу оргструктуру, всех мотивировать и все автоматизировать»!

Прямо как в сказку попал!

Три простых шага – и всё. Счастье!

Я занимаюсь этим уже почти 20 лет. Это совершенно не просто! Нет никаких волшебных «простых шагов». Никакая волшебная брошюра или книжка не поможет!

Съедена уже целая стая собак без соли, выработана технология, целый набор инструментов, выведен целый ряд законов. Это сложно!

Сложные проблемы имеют сложные решения. Просто может быть решен только простой вопрос, а если вопрос простой, то на кой тогда нужны консультанты? Неужели сам дурак?

Еще можно «просто» привести Вас к некоему шаблону, насильно, Вашим «волевым решением», но Вы точно уверены, что в результате станет лучше? А с чего Вы в этом уверены? Есть положительные примеры? А отрицательные примеры есть? А... про них никто не знает? Ну-ну...

Я тоже могу посоветовать повесить при входе в офис красную тряпочку. Так сделало уже 100 предприятий, и у 10 после этого бизнес стал расти. Вот про них я и расскажу...

Бизнес-процессы с их «реинженирингом» вообще сказка! Это, прежде всего - ПРОЦЕССЫ! Они описывают, как что-то делать, они никак не связаны с критериями оценки результата и с вопросам на кой черт этот результат вообще нужен и кому?

Сначала необходимо выстроить представление предприятия с точки зрения кто, что производит, кому передает, по каким критериям и регламенту осуществляется приемка, где существует риск «недоделки», кто и как контролирует этот факт, что он делает в случае обнаружения... и это далеко не все...

Куча вопросов! И только уже после всего этого имеет смысл думать о процессах, описывать как именно производится тот или иной продукт и как именно он принимается, и заниматься «оптимизацией» этих процессов...

Занятие этой галиматьей пока Вы даже не выяснили свои «узкие места», совершенно бессмысленно и никакого влияния на Ваш бизнес не окажет.