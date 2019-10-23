Табель учета рабочего времени: инструкция по 1С

Полезный мануал для бухгалтера и кадровика.
Обычно в трудовом договоре сотрудника прописано время, когда он должен выполнять должностные обязанности. Работодатель же со своей стороны обязан учитывать фактически отработанное время.
Для этого используется «Табель учета рабочего времени» и утвержденные Госкомстатом РФ унифицированные формы табеля №Т-12 и №Т-13.
Что представляет собой документ?
Речь идет об обязательном документе, который организации в обязательном порядке составляют каждый месяц. На его основе сотруднику начисляется зарплата и отпускные, а также положенные командировочные. Сам бухгалтер обычно табель не заполняет. Он получает сведения от подразделений, а затем формирует расчетную ведомость и начисляет зарплату.
Наглядно документ выглядит как таблица, в которой отражаются все выходы и неявки за месяц, а также часы, которые сотрудник отработал за определенный день. Указываются и причины отсутствия работника.
До того, как форма табеля стала доступна в программах 1С 8.3, этот документ приходилось заполнять в Excel. Конечно, на это уходило много времени, что вызывало неудобство.
Сейчас табель легко формируется в 1С. Расскажем, где его отыскать в программе и как корректно настроить заполнение.
Ограничения по возможностям
Нельзя упускать из виду важные моменты. Например, тот факт, что в конфигурации «1С:Бухгалтерия 8 редакция 3.0» в табеле учета нельзя автоматически отразить командировку, прогул, переработку или отпуск без сохранения заработной платы. Речь идет только о типовой конфигурации. Однако все эти опции открыты пользователям в программе «1С:Зарплата и управление персоналом 8».
Еще один момент, который касается типовой конфигурации «1С:Бухгалтерия 8 редакция 3.0». Учет отпусков, больничных, исполнительных документов ведется только в том случае, если в компании числится до 59 сотрудников включительно. Когда их 60 или более, то также следует применять 1С:ЗУП 8.
Где найти «Табель учета рабочего времени» в 1С: Бухгалтерия 8.3?
Почему-то некоторые пользователи затрудняются с поиском Табеля в программе. Однако в типовых конфигурациях все просто. Откройте раздел Зарплата и кадры, далее Кадровый учет — Отчеты по кадрам — Табель учета рабочего времени.
Таким образом, «Табель учета рабочего времени» больше напоминает отчет, нежели рабочий документ.
Автоматическое заполнение
Табель учета рабочего времени ведут и заполняют по утвержденному Правительством производственному календарю РФ и графику работы 5-ти дневной 40-часовой рабочей недели. Табель заполняется на основе данных:
- производственного календаря;
- отпусков;
- больничных листов;
- документа приема на работу;
- увольнения.
Работаем с производственным календарем
В программах 1С размещен производственный календарь, который соответствует всем российским праздниками и переносам выходных, которые утверждены Правительством РФ. Но не обязательно оставлять его в таком виде, вы можете внести в него изменения. Например, добавить региональные выходные.
Чтобы это сделать, зайдите в Главное меню, затем откройте Все функции — Справочники. Далее — Производственные календари.
Производственный календарь в «1С:Бухгалтерия 8 редакция 3.0» следует настраивать каждый год.
Чтобы при заполнении табеля учета рабочего времени учитывались данные документов «Отпуск» и «Больничный лист», необходимо в настройках расчета заработной платы поставить флажок «Вести учет больничных, отпусков и исполнительных документов».
Пошаговое формирование Табеля в 1С
Шаг № 1. Шапка.
Чтобы сформировать Табель учета рабочего времени по форме Т-13, необходимо заполнить поля:
- период;
- организация;
- подразделение.
Сделать это нужно, нажав кнопку Настройки.
В Периоде необходимо указать месяц, за который формируется текущий табель.
Чтобы указать Организацию, выберете нужную вам из списка, если в базе их ведется несколько.
Если нужно сформировать табель по подразделению отдельно, то выберете его из справочника Подразделения.
Шаг № 2. Вид простой.
Заходим во вкладку Отборы, вид Простой. Здесь нужно указать фамилии и должности ответственных, которые в итоге подписывают документ.
В случае, если вы составляете табель для одного работника, то можно использовать дополнительный лист и установить:
- галочку Сотрудник;
- фамилию выбрать из справочника Сотрудники по ссылке Подбор.
Шаг № 3. Вид расширенный.
Данный вариант необходимо заполнить, если заполняете табель для всех сотрудников. Уберите галочку с поля Сотрудник и установить Вид — Расширенный.
Далее табель сформируется отдельно по каждому подразделению.
В случае, если в компании совсем мало работников, но при этом есть подразделения, то лучше формировать Табель по всей организации. Зайдите во вкладку Структура и уберите из состава группировки Подразделение.
После этого вы можете Завершить редактирование — Закрыть и сформировать.
Другие настройки
Зайдя в раздел «Настройки», вы найдете форму дополнительных настроек.
Чтобы не было путаницы, расшифруем для вас обозначения, которые предлагает форма Т-13:
Я — явка;
В — выходные;
ОТ — отпуск;
Б — дни болезни.
Важно перед формированием документа
Очень важно обратить внимание на следующие моменты перед тем, как вы будете заполнять отчет:
- производственный календарь должен быть настроен в соответствии с региональными изменениями;
- все месячные отпускные и больничные должны уже быть начислены;
- а вот время работы, которое отражается в документе Начисление зарплаты на формирование табеля никак не влияет.
Чтобы использовать программу с актуальными справочниками, позаботьтесь о том, чтобы у вас был действующий договор 1С:ИТС.
Если у вас возникнут трудности при формировании Табеля в 1С, обратитесь за помощью к нашим специалистам по телефону.