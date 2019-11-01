Бухгалтерская пьеса про счета-фактуры на возврат

Автор: Надежда Семенова.
Первое издание: Красный уголок бухгалтера.
На сцене: договор поставки, возвраты по которому оформляются корректировками к исходным документам.
Действие 1
Менеджер Поставщика: согласен принять возврат единицы качественного товара.
Кладовщик Поставщика: привезли, не приму, единица поломатая.
Менеджер Покупателя: не прокатило. Забираем единицу назад.
Менеджер Поставщика: вы забыли аннулировать возвратную накладную в Диадоке.
Менеджер Покупателя: аннулировать накладную невозможно, подписывайте её и составляйте Акт ТОРГ-2.
Бухгалтерия Покупателя: поставщики, вы не выписали КСФ на возврат
Бухгалтерия Поставщика: с какого бы это КСФ, товар у вас.
Программисты Покупателя: сделка в системе не будет закрыта, пока за движением товара не последует документ НДС, у нас в техзадании так написано.
Менеджеры хором, поют: мы ничо не поняли.
Бухгалтерия Покупателя: мы своими глазами видели, как вместе с товаром вам погрузили НДС, он все еще у вас, выставляйте КСФ.
Бухгалтерия Поставщика: единственный КСФ, который мы можем вам выставить, будет на 0 штук 0 рублей 0 НДС, ибо ТОРГ-2.
Бухгалтерия Покупателя: мы пошли думать...
Занавес.
Творческое задание автора: напишите следующую сцену, пожалуйста.
Работники сцены (бухгалтеры) ломают голову над тем, как корректировать корректировку.
Вот кто придумал КСФ? Как просто – реализация!– Ирина
Мы задолбались с ними уже, если честно– Алла
Товар отгружен поставщиком и получен покупателем. Сделка прошла, счет-фактура выставлен. Товар лежит на складе покупателя.
Покупатель хотел вернуть товар поставщику, но не вышло. Поставщик принимать товар не стал. Товар по-прежнему лежит на складе покупателя.
В сухом остатке ничего не изменилось. Товар как лежал на складе покупателя, так и лежит там. Путешествие «таракана вокруг стакана» завершилось в исходной точке.
При бумажном оформлении сделки можно было бы порвать и выкинуть возвратную накладную ТОРГ-12 и вопрос был бы решен. Но на дворе 21 век, цифровизация.
У бухгалтеров все не так просто, как у простых обывателей. Аннушка уже пролила масло…
Как должен выглядеть корректировочный счет-фактуру на несостоявшийся в реале возврат товара и должен ли он быть вообще?
Участники дискуссии эту задачку пока не решили. А что вы думаете на этот счет?
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