Бухгалтерская пьеса про счета-фактуры на возврат

Автор: Надежда Семенова.

Первое издание: Красный уголок бухгалтера.

На сцене: договор поставки, возвраты по которому оформляются корректировками к исходным документам.

Действие 1

Менеджер Поставщика: согласен принять возврат единицы качественного товара.

Кладовщик Поставщика: привезли, не приму, единица поломатая.

Менеджер Покупателя: не прокатило. Забираем единицу назад.

Менеджер Поставщика: вы забыли аннулировать возвратную накладную в Диадоке.

Менеджер Покупателя: аннулировать накладную невозможно, подписывайте её и составляйте Акт ТОРГ-2.

Бухгалтерия Покупателя: поставщики, вы не выписали КСФ на возврат

Бухгалтерия Поставщика: с какого бы это КСФ, товар у вас.

Программисты Покупателя: сделка в системе не будет закрыта, пока за движением товара не последует документ НДС, у нас в техзадании так написано.

Менеджеры хором, поют: мы ничо не поняли.

Бухгалтерия Покупателя: мы своими глазами видели, как вместе с товаром вам погрузили НДС, он все еще у вас, выставляйте КСФ.

Бухгалтерия Поставщика: единственный КСФ, который мы можем вам выставить, будет на 0 штук 0 рублей 0 НДС, ибо ТОРГ-2.

Бухгалтерия Покупателя: мы пошли думать...

Занавес.

Творческое задание автора: напишите следующую сцену, пожалуйста.

Работники сцены (бухгалтеры) ломают голову над тем, как корректировать корректировку.

Вот кто придумал КСФ? Как просто – реализация! – Ирина

Мы задолбались с ними уже, если честно – Алла

Удивленный зритель из числа простых обывателей пытается в голове уложить схему передвижения товара и недоумевает по поводу бухгалтерской суеты. Отключить рекламу из числа простых обывателей пытается в голове уложить схему передвижения товара и недоумевает по поводу бухгалтерской суеты. Товар отгружен поставщиком и получен покупателем. Сделка прошла, счет-фактура выставлен. Товар лежит на складе покупателя. Покупатель хотел вернуть товар поставщику, но не вышло. Поставщик принимать товар не стал. Товар по-прежнему лежит на складе покупателя. В сухом остатке ничего не изменилось. Товар как лежал на складе покупателя, так и лежит там. Путешествие «таракана вокруг стакана» завершилось в исходной точке. При бумажном оформлении сделки можно было бы порвать и выкинуть возвратную накладную ТОРГ-12 и вопрос был бы решен. Но на дворе 21 век, цифровизация. У бухгалтеров все не так просто, как у простых обывателей. Аннушка уже пролила масло… Как должен выглядеть корректировочный счет-фактуру на несостоявшийся в реале возврат товара и должен ли он быть вообще? Участники дискуссии эту задачку пока не решили. А что вы думаете на этот счет? Отключить рекламу