Каким документом оформить возврат аванса покупателю

Первый Бит — международный интегратор ИТ решений. Компания основана в Москве в 1997 году. Сегодня специалисты оказывают полный спектр услуг по автоматизации бизнеса России и за рубежом. Штат — 5000 специалистов Первого Бита в более чем 100 офисах в 8 странах.

На сегодняшний день проведено более 270 000 успешных внедрений.

Специалисты Первого Бита —профессионалы, имеющие многолетний опыт реализации проектов различного уровня сложности. Это разработчики, способные решить любую задачу компании Клиента, адаптировав существующую систему под актуальные требования или создав ее «с нуля».

Клиентами могут стать как небольшие компании, так и крупнейшие игроки рынка, работающие в различных отраслях. В 2020 г. были выделены Центры Компетенций CRM и Сельского Хозяйства.

Первый Бит — помогает Клиентам становиться лучшими в своем деле, объединяя усилия людей и технологии.