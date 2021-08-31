Каким документом оформить возврат аванса покупателю

Наши эксперты ответили на вопрос в сервисе «Клерк.Консультации». Юзер спросил: «Выписали счет-фактуру на аванс, после чего покупатель отказался от покупки и мы вернули ему деньги. Каким документом в 1С оформить счет-фактуру на возврат аванса?».
Ответ: необходимо в конце квартала оформить документ «Формирование записей книги покупок».
Алгоритм в программе следующий:
- Вы получили аванс от покупателя Дт 51 Кт 62.02 документом «Поступление на расчетный счет» вид операции «Оплата от покупателя»
- Далее либо вручную на основании поступления, либо через обработку «Регистрация счетов-фактур на аванс» был выписан счет-фактура на аванс Дт 76.АВ Кт 68.02, который автоматически попал в книгу продаж
- Клиент отказался от покупки и вы вернули деньги Дт 62.02 Кт 51 «Списание с расчетного счета» вид операции «Возврат покупателю»
- Для того чтобы счет-фактура из п.2 отразился в книге покупок необходимо в конце квартала оформить документ «Формирование записей книги покупок», который сформирует обратную проводку Дт 68.02 Кт 76.АВ. И Ваш же счет-фактура, выписанный ранее, попадет в книгу покупок
Обратите внимание, что в декларации по НДС эти суммы будут в стр. 120.
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