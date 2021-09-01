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Как оформить передачу основных средств в аренду в 1С

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Наши эксперты ответили на вопрос в сервисе «Клерк.Консультации». Юзер спросил: «Подскажите, пожалуйста, проводки: ОС были приобретены для личного пользования, но сейчас их передали в аренду. Мне надо с 01 перевести на 03? И каким образом это отображается в 1с?»

Ответ: В Бухгалтерии 3.0 есть документ в разделе ОС и НМА – Передача ОС в аренду.

Документ формирует две проводки – по начислению амортизации (в месяце передачи ОС в аренду) и по отражению ОС на счете 03.02 «Материальные ценности, предоставленные во временное владение и пользование».

 

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