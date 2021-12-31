Как начислить НДС розничным покупателям в 1С: Бухгалтерия 8.3

Наши эксперты ответили на вопрос в сервисе «Клерк.Консультации». Юзер спросила: «Как начислить НДС розничным покупателям в 1С 8.3 БП (базовая) чтобы формировались записи книги продаж? Покупка происходит или наличными, или путем оплаты по банковским картам. Использовать Отчет о розничных продажах вид операции «Неавтоматизированная торговая точка»?»

Ответ: Начисление НДС по розничным продажам оформляется с помощью документа Счет фактура выданный с видом операции «Сводная справка по розничным продажам».

С его помощью можно отразить в Книге продаж сводные данные по розничным продажам за месяц или за квартал. Документом основанием для счета-фактуры такого вида могут быть или «Отчет о розничных продажах» или «Операция по платежной карте».

При запуске Помощника по учету НДС, программа сама предложит вам сформировать сводную справку по всем документам Отчет о розничных продажах, зарегистрированные за месяц (квартал).

Сводную справку по розничным продажам можно формировать как по автоматизированной, так и по неавтоматизированной торговой точке.