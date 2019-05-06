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1С:ФРЕШ

Сколько стоит привлечь покупателя? Найдите ответ в «1С:УНФ»

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В «1С: УНФ» реализован учет и анализ источников привлечения. Теперь есть инструмент для оценки эффективности каждого канала привлечения.  

Информация о том, откуда пришел клиент, теперь:

  •  регистрируется для каждого письма или телефонного звонка;
  •  хранится в карточке клиента;
  • отражается в заказе.

В карточке источника привлечения заполняйте e-mail, телефон. 

Тогда при наступлении события (письмо или звонок) автоматически заполнятся введенные данные. Или введите новый источник непосредственно из События (письмо, звонок). 

Перед началом выставки или рекламной компании введите информацию о плановых выручке и расходах, лидах, покупателях и заказах. 

А по завершении сравните запланированные показатели с фактическими в отчете Воронка продаж.

Все варианты воронки теперь имеют аналитику по источникам привлечения.

В отчете Воронка продаж анализируйте сколько планировали и реально получили с каждого источника привлечения, конверсию каждого канала, стоимость лида.

Попробуйте работу с «1С:УНФ» через облако.

1С:ФРЕШ

Облачная технология 1С:ФРЕШ от партнера 1С, ООО «Центр Обслуживания Бизнеса». Поддержка и настройка приложений от компании, специализирующейся на подборе и настройке облачных решений для бизнеса.

https://1cfresh.info/