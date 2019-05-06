Сколько стоит привлечь покупателя? Найдите ответ в «1С:УНФ»

В «1С: УНФ» реализован учет и анализ источников привлечения. Теперь есть инструмент для оценки эффективности каждого канала привлечения.
Информация о том, откуда пришел клиент, теперь:
- регистрируется для каждого письма или телефонного звонка;
- хранится в карточке клиента;
- отражается в заказе.
В карточке источника привлечения заполняйте e-mail, телефон.
Тогда при наступлении события (письмо или звонок) автоматически заполнятся введенные данные. Или введите новый источник непосредственно из События (письмо, звонок).
Перед началом выставки или рекламной компании введите информацию о плановых выручке и расходах, лидах, покупателях и заказах.
А по завершении сравните запланированные показатели с фактическими в отчете Воронка продаж.
Все варианты воронки теперь имеют аналитику по источникам привлечения.
В отчете Воронка продаж анализируйте сколько планировали и реально получили с каждого источника привлечения, конверсию каждого канала, стоимость лида.
Попробуйте работу с «1С:УНФ» через облако.