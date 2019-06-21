Небухгалтерская функция «1С:УНФ»





“1С:УНФ” пользуется большим спросом у компаний, где специалисты работают по записи — медицинские кабинеты, салоны красоты, учебные центры. При этом не важны размеры организации.

Программа подойдет для небольшого офиса и целой сети. Вам не потребуется дополнительно к учетной программе покупать CRM систему. Она уже встроена в 1С и вы можете планировать загрузку специалистов, к которым клиенты хотят записаться.

Журнал записи “сидит” в разделе “Планирование” ветки CRM. Клиенты привыкли к быстрому обслуживанию, поэтому когда они звонят по телефону, оператору нужно почти моментально проверить свободна ли запись у нужного специалиста и в какое время человека можно записать. Все можно сделать в одном диалоговом окне. И очень удобно ориентироваться: занятые интервалы в журнале записи будут выделены цветом, что позволяет сразу видеть загруженность специалиста и найти свободное окно.

Свободное время показывают в колонке “Итоги”, тут же. В систему подгружается индивидуальное расписание каждого специалиста, так что ошибки исключены.

Чтобы создать запись, не нужно выходить из окна. Записать человека можно в один клик, просто нажав на свободное окно в расписании. Тут же есть возможность указать цель визита и контактные данные клиента.

Если клиент ходит регулярно к одному мастеру или пользуется одной услугой в вашей компании, очень удобно сделать запись повторяемой. Для автоматического повтора записи необходимо настроить расписание загрузки:

И после записи события, ячейка в журнале записи закрашивается.

Специалисты и сами могут следить за теми записями, которые на них повесили на завтра или другой день. Получить расшифровку ресурса можно по кнопке "плюс" напротив ресурса.

В расшифровке будет указана вся известная информация о заказчике и планах визита, чтобы он смог предварительно подготовиться к приему.

Все записи одновременно отображаются в календаре специалиста.

Поиск клиентов в “1С:УНФ” работает непосредственно из строки: достаточно начать вводить первые буквы имени или фамилии, если клиент уже в базе, в окошке появятся его данные. Если клиент новый, то появится форма с возможностью перехода к всему списку клиентов или созданию нового. Вся информация автоматически попадает в Журнал записи.

Есть большое удобство для тех, кто использует облачную версию программы “1С:УНФ”: сотрудникам не обязательно заходить в компьютер – они могут посмотреть записи и через смартфон из дома. Так можно планировать приход в офис к началу первого визита, без дополнительных звонков секретарю, конечно если такая практика на фирме распространена.

Если учетную программу использует производственное предприятие, то вместо специалистов тут можно планировать загрузку оборудования. При необходимости легко оценить общую загрузку ресурсов за какой-то период и сравнить между собой загрузку в разные месяцы, выявить сезонность. Также с помощью инструмента можно быстро подобрать свободное оборудование, для этого на вкладку “Ресурсы” добавлена команда “Подобрать”.