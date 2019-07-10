«1С:УНФ» подскажет, что мешает поднять рентабельность

Как анализировать рентабельности в программе «1С:Управление нашей фирмой».

Чтобы видеть всю картину бизнеса полезно иметь три отчета: Отчет о прибылях и убытках, Отчет о движении денежных средств и Баланс.

Все отчеты доступны для использования в «1С:Управление нашей фирмой».

Имея на руках отчет о прибылях и убытках, можно провести анализ полученной рентабельности, то есть эффективности работы компании.

Приводим вариант расчета и анализа рентабельности в компании, которая продает мебель через свой магазин. Если руководитель просит совета, почему такая низкая рентабельность и как поднять цифры, вам будет что ответить.

Для расчета и анализа рентабельности продаж используем информацию Отчета о прибылях и убытках. Смотрим на показатели выручки от реализации и величину чистой прибыли. В нашем примере полученная величина рентабельности продаж составляет 16%. Т.е. компания получает 16 коп. прибыли с каждого вырученного рубля.

Чтобы больше знать про этот показатель, нужно сравнить его со средней величиной рентабельности по отрасли. А также с плановым показателем и показателями за прошлые периоды. В отчете можно найти информацию по прошлым годам и месяцам.

В нашем примере цифры показывают, что за месяц рентабельность сократилась до 16 % с 22%. Уже можно искать, почему это произошло.

Берем полный вариант Отчета о прибылях и убытках за два месяца. Смотрим на составляющие рентабельности: выручка, расходы, прибыль.

Чтобы найти причину снижения рентабельности, нужно сравнить разные виды рентабельности в зависимости от вида прибыли в одном месяце с показателями другого месяца.

Сначала смотрим на валовую прибыль, которая показывает эффективность операционной деятельности. В нашем примере рентабельность по валовой прибыли снизилась с 65% до 60%. Надо искать, чем это объясняется, ведь выручка выросла.

Смотрим на себестоимость, показатель увеличился на 43%. Но появилась дополнительная статья расходов — амортизация. Стоимость нового оборудования переносится на стоимость продукции через амортизацию.

Поэтому вложения в новое оборудование, с одной стороны, позволили нарастить объем производства и продаж на 25%. Но одновременно увеличили себестоимость, что тянет за собой снижение рентабельности на 5%.

Можно сделать вывод, что расходы на закупку оборудования увеличили расходы больше, чем получили эффект от роста продаж.

Следующий вид прибыли — прибыль от реализации. Информация формируется в отчете Доходы и расходы по статьям.

Если прибыль от реализации снижается более высокими темпами, чем валовая прибыль, то важно обратить внимание на соотношение прямых и косвенных расходов. Если косвенные постоянные расходы составляют более 30%, то у компании большая зависимость от объема продаж. Это характерно для компаний розничной торговли и общественного питания с высокими платежами за аренду помещения.

Чем выше объем продаж, тем меньше косвенных постоянных расходов (коммерческие и управленческие ) будет в одном вырученном рубле.

Если нет вариантов, как увеличить объем продаж, то компании придется сокращать косвенные расходы, чтобы поднять рентабельность.

В нашем случае прибыль от реализации выросла больше (на 36%), чем валовая прибыль (15%). Вызвано ростом выручки на 25%, при сохранении той же величины коммерческих и управленческих расходов, которые распределяются на больший объем продаж. А значит, в одном вырученном рубле их стало меньше.

В то же время, видим, что ранее не было амортизации. Компания закупила собственное помещение и машину для доставки продукции. Величина амортизации составила столько же, сколько расходы за аренду помещения и машин до покупки. Поэтому и рентабельность по прибыли от реализации выросла на 3%.

Теперь можно сравнить чистую прибыль за 2 месяца. Чистая прибыль показывает оставшуюся прибыль после выплаты всех обязательств.

В нашем примере чистая прибыль уменьшилась на 9% , а рентабельность по чистой прибыли уменьшилась на 6% (с 22% до 16%).

Если посмотреть внимательно, станет ясно, что показатели упали из-за платежей по кредиту, который брали на закупку оборудования и выросшему налогу на прибыль. Так рост выручки повлек увеличение расходов, чем объясняется снижение рентабельности по чистой прибыли.

Для экспресс-анализа можно использовать показатель EBIDTA и рентабельность по EBIDTA. Можно быстро оценить, насколько эффективна операционная деятельность.

EBITDA — прибыль до выплаты процентов, налогов и без учета износа и амортизации. Показатель отражает привлекательность компании без учета выплачиваемых обязательств и амортизации.

Другими словами, сколько прибыли может генерировать компания.

В нашем случае EBIDTA выросла на 82%, а рентабельность по EBIDTA на 13%.

Но в этом показателе не учитывается, за счет чего компания достигла такого результата. А важно сравнивать эффект от вложений с самими вложениями, ведь это могут быть и взятые кредиты, которые компании придется возвращать.

Сравнив все показатели, можно сделать несколько выводов.

Основная доля расходов, которая повлияла на снижение рентабельности продаж, заключается в привлечении кредита и расходов по нему, а также покупке основных средств, которые повлекли расходы по амортизации.

На примере данной компании можно сказать, что компания эффективно работает, а без кредита и амортизации показатели даже лучше.

Это удобно проверять, сравнивая фактические показатели с тем, что просчитывали в инвестиционном плане перед закупкой оборудования, когда считали, за какое количество времени вложения окупятся на основании планируемого объема продаж.

Вложения в основные средства и привлечение кредита не дали прироста прибыли, достаточного для выхода на тот же уровень рентабельности продаж.

Чтобы компания вышла на тот же уровень рентабельности, объем продаж надо увеличивать, он должен составлять 1 231 000 руб. с учетом выплачиваемых процентов за кредит и увеличившейся амортизации.

Дальше нужно следить за тем, чтобы вложенные средства привели к снижению себестоимости. И наращиванию объема производства и продаж, используя имеющиеся собственные производственные мощности. Ведь рост продаж в несколько раз дает больший эффект, даже при незначительном снижении рентабельности.