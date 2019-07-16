Как выполнить первоначальную загрузку с сайта номенклатуры, цен и остатков

Загрузка данных с сайта для быстрого старта автоматизации.

Для учетной системы интернет-магазина одной из первых и важных задач автоматизации считается загрузка товаров с сайта. Поэтому сегодня мы поговорим про обмен данными с интернет-магазинами. «1С:УНФ» поддерживает его с сайтами, созданными на базе 1C-Bitrix и 1C-UMI. А также другими CMS-системами (но на этом сегодня мы подробно останавливаться не будем).

Обычно интернет-магазин создается в дополнение к уже существующим каналам сбыта: розничным точкам, магазинам. Как правило, все они связаны одной учетной системой, в которой осуществляются основные бизнес-процессы компании:

управление товарной номенклатурой;

продажи, закупки;

финансы, отчетность, аналитика и т.п.

В этом случае нужно интегрировать интернет-магазин в учетную систему и автоматизировать выгрузку с сайта каталога товаров, цен и остатков в актуальном виде. Так сайт и бухгалтерия будут жить одной жизнью. А компания перестанет подводить ожидания клиентов, которые заказали на сайте товар, в реальности отсутствующий на складе или не соответствующий указанной комплектации или по устаревшей цене.

«1С:УНФ» можно быстро наполнить информацией о товарах, ценах и остатках из вашего интернет-магазина через пять минут после установки программы.

Как создать бэк-офис сайта

Механизм настройки максимально прост и рассчитан на неопытного пользователя. Но даже если вы неправильно выполните первичную настройку — всегда сможете к ней вернуться и все исправить.

Чтобы загрузить данные с сайта, перейдите к загрузке данных в разделе Компания — Начальные остатки по ссылке Загрузить данные с сайта. В открывшейся форме укажите Адрес сайта, с которого будет происходить загрузка, Имя пользователя и Пароль.

Когда заполните поля, проверьте соединение с сайтом по кнопке Проверить соединение.

Что можно сделать через дополнительные параметры?

Например, загрузить картинки. Флажок тут будет установлен по умолчанию. Если флажок не снять, то картинки будут сохранены в присоединенных к номенклатуре файлах и отобразятся в карточке товара.

Если нужно подгрузить все загруженные товары в определенный каталог, то укажите его адрес в графе Каталог для загруженных товаров. А так, если каталог не выбран, то галочка подсказывает, что название идет от имени сайта.

При загрузке данных с настройками по умолчанию будет создан новый каталог с именем сайта. Если на сайте созданы подкаталоги товаров, то в 1С также появятся подгруппы.

Если нужно загрузить товары в корневой каталог, то оставьте поле Каталог для загруженных товаров пустым и снимите флаг Создать каталог по имени сайта.

В этом же окне решаем вопрос с ценами.

Загружаем вид цен товаров (оптовая, розничная и т.д.). Загруженные цены товаров будут сохранены в 1С с этим видом цен. Если нужно загрузить новый вид цен с сайта, тогда установите флажок Загрузить вид цен с сайта.

Почти все готово. Перед итоговой загрузкой данных проверьте состав данных, которые загружаются в 1С:

Каталоги товаров (в том числе иерархия, категории, свойства, картинки, штрихкоды);

Товарные предложения (цены и виды цен).

Для этого нажмите на кнопку Предварительная загрузка. Информация с сайта сформируется в виде отчета.

Вообще, предварительная загрузка не является обязательной. Вы можете сразу загрузить данные в 1С по кнопке Загрузить данные. Будут загружены товары (категории, картинки, штрихкоды) и товарные предложения (свойства, картинки, цены и виды цен).

После загрузки данных с сайта, в 1С в разделе CRM появится переход на сайт по ссылке Сайт компании.

Теперь данные сайта и учетки синхронизированы, можно устанавливать цены и редактировать данные товаров в 1С, а потом они моментально будут обновляться на сайте.

Также обмен позволяет загружать заказы с сайта в 1С, поддерживать базу клиентов и анализировать продажи. Новый заказ будет мгновенно появляться в 1С, а потом после обработки заказа, клиента можно будет сразу проинформировать об оплате и доставке.

Сайт и учетная система связаны, но одновременно и независимы. Если в 1С устанавливается обновление или восстанавливается резервная копия, то сайт будет работать в штатном режиме. Так же и высокие пиковые нагрузки на сайт не «обваливают» бухгалтерию.