Платежные возможности «1С:УНФ», которые помогают больше зарабатывать

«Управление нашей фирмой» еще два года назад пополнила свой функционал интеграцией с сервисом Яндекс.Касса. Так что может для вас это и не новость, что учетная программа, в том числе работающая через облако, может принимать онлайн-платежи через сервис Яндекс.Касса. Но на тот случай, если вы ничего про это не знаете, в следующие три минуты речь пойдет о том, как это работает, в чем удобство и (главное!) как сервис помогает увеличить прибыль.

Как это работает

Итак, пользователи программных продуктов 1С могут принимать онлайн-платежи через сервис Яндекс.Касса. Для тех, кто использует программу в облаке, все работает точно так же.

Яндекс.Касса — платежный инструмент, позволяющий настроить прием оплаты наличным и безналичным способом.

Когда покупатель готов что-либо оплатить, продавец может моментально подготовить счет на оплату и автоматически отправить покупателю его по e-mail, sms или другому каналу связи.Например, можно скопировать ссылку на счет туда, где вы общаетесь с клиентом (в соцсеть, мессенджеры, личные сообщения и чаты).

Покупатель, получив ссылку на страницу оплаты, открывает ее в браузере и оплачивает счет удобным для него способом через Яндекс.Кассу. Когда оплата пройдет, в учетной программе появится информация о том, что счет оплачен. Деньги за оплаченный счет будут перечислены на расчетный счет продавца.

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Почему это удобно

Сервис помогает сделать платежи доступными, не звонить вам, не ждать звонка от вас. Покупатель увидел интересующий его товар и может сразу оплатить. Неважно, где вы «встретились»: интернет-магазине, приложении или чате.

Оплата доступна в любом виде: из электронных кошельков, дебетовых и кредитных карт, через мобильные и интернет-банкинги Сбербанка, Альфа-Банка и Промсвязьбанка, со счетов мобильных номеров, с помощью QR-кодов и наличными через 250 тыс. точек приема платежей в России и других странах СНГ.

Информация о чеке, как того требует закон № 54-ФЗ передается в ФНС.

Чтобы принимать оплату таким образом, вообще необязательно иметь сайт магазина. Поэтому сервис выставления счетов так популярен в том числе среди стартапов и начинающих предпринимателей. Они только запускают бизнес, но уже есть необходимость предложить покупателям удобный способ оплаты.

Этот сервис — самый популярный не только среди интернет-магазинов, но и среди покупателей, в том смысле, что люди доверяют известной марке и безбоязненно оплачивают покупки.

Как помогает увеличить прибыль

В этом году разработчики сервиса провели исследование, ради которого изучили динамику платежей 8 тыс. магазинов и еще раз подтвердили уже известный вывод. Товары и услуги лучше продаются, если предложить покупателю рассрочку. В ТОП-10 категорий товаров, который лучше продаются в кредит входят товары для дома и сада, бытовая техника. образовательные услуги, оборудование и электроника, ювелирные украшения, одежда, обувь, сувениры. Покупатели охотнее тратятся на услуги турагентств, покупку концертных билетов и оплату различного ремонта, если есть возможность платить не сразу.

Онлайн-кредитование магическим образом увеличивает продажи, потому что покупателя не отдаляет от момента покупки ни нужда накопить деньги, ни ожидание аванса, ни получение одобрения от банка.

Сервис сам онлайн кредитует покупателей. И занимает это несколько минут. После заполнения анкеты, покупателю предлагаются варианты займа. Если его все устроит, то после подтверждения магазин, то есть вы сразу увидите успешный платеж на всю сумму заказа и сможете отгрузить товар. Остальные вопросы вас уже не касаются.