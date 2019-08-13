Демо. Облако в руках. И тут вообще не про песню

А про работу в 1С.

Что делает кот в мешке, одному ему известно. Мы таких не покупаем, и вам не советуем. Вам мы советуем взять на месяц демо-версию облачной 1С. Это бесплатно, а времени достаточно, чтобы въехать в программу, изъездить ее вдоль и поперек и удачно припарковаться.

Начните прямо сейчас. Подключить «1С:УНФ» на 30 дней бесплатно.

Наша компания предлагает бесплатный доступ аж на 30 дней, больше не найдете нигде. Все это время у вас в руках полноценная программа для бухгалтерского учета любой фирмы. Доступ к программе практически неограниченный: смотрите типовые примеры, изучайте методику работы, щупайте любые инструменты, например CRM.

Вы никогда не работали в 1С и боитесь, что не разберетесь? Берите доступ, только так проверите, будет ли вам комфортно вести учет в программе, а появятся трудности — мы сразу поможем разобраться.

Вы прежде использовали коробочную версию, а теперь хотите арендовать 1С? Пожалуйста — бесплатный вариант, чтобы посмотреть формат, вам ведь только сравнить.

Как получить доступ к демо

Чтобы получить доступ к демо-версии, понадобится компьютер, подключенный к Интернету.

Переходите по ссылке 1cfresh.info и жмете “Демо-доступ”. Заполняете три графы — имя и контакты, так мы сможем закрепить вашу базу данных за вами. База передается в личное пользование, чтобы и после окончания срока действия терминала 1С-демо наши клиенты могли вести свою базу.

Через 1 минуту вы сможете приступить к работе.

Наши преимущества:

Не нужно ничего устанавливать на компьютер. Вы просто открываете новый сайт. Сервер демо-версии доступен в любое время суток. Можно попробовать программу из дома. Предупреждаем об обновлениях, которые могут помешать работе демонстрационной версии. А в случае с реальной версией гарантируем бесперебойную работу. Разместили обучающие уроки, которые помогут быстрее разобраться в программе. В демо-базе уже внесены документы, можно посмотреть отчеты, увидеть как разграничены права доступа для разных должностей организации.

С чего начать

Обычно, когда пользователь оказывается в программе в первый раз, некоторое время проводит в замешательстве. Куда нажимать, что смотреть? Многие боятся, что испортят базу, случайно удалят важную информацию, перепутают документы. Ничего такого не будет. Тыкайте, куда захотите, мир не рухнет.

А знакомство предлагаем начать вот с чего. Вообще, демо-конфигурация программ 1С работает в двух режимах:

манипуляция с демонстрационными базами;

тест-драйв своей базы.

В первом варианте вы используете уже существующие базы данных. Мы сочинили для вашего удобства компанию, придумали ей хозяйственную деятельность, завели нужные финансовые бумаги, принимаем оплату от клиентов, начисляем зарплату работникам. Все устроено ровно так, как может быть устроено в любой организации. На ваш выбор в демо-версии представлена бухгалтерская начинка интернет-магазина и производства/продажи мебели.

Например, вы хотите посмотреть, как создать заказ на производство.

Главное > Производство>Создать.

Очень удобно, что можно посмотреть, как выглядят всевозможные отчеты, которые пригодятся директорам и ИП.

Второй вариант предполагает, что вы сами загружаете и создаете собственную информационную базу. Так можно выяснить, насколько для вас понятен интерфейс и логика программы. Быстро ли вы разберетесь, как оформить заказ, сформировать накладную, зарезервировать товар.

Вы можете пробовать вводить любые данные. Если по ходу учета у вас будут возникать несостыковки, например связанные с тем, что вы ставите цифры от балды, система уже будет предупреждать и красить ошибку в красный. Все взаправду.

Повторим, что когда истечет срок тестирования онлайн-сервиса, вы вправе взять сформированную вами базу данных. Форматы демонстрационной версии и основной программы полностью совпадают, поэтому вы без каких-либо сложностей сможете продолжить работать в ранее сформированной базе.