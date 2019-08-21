Как в «1С:УНФ» отразить подарочные сертификаты

Подарочный сертификат — это отличная возможность быстро подобрать подарок и не бояться ошибиться с выбором.

Почему подарочные сертификаты помогают бизнесу развиваться:

это тренд . Сертификаты — общая практика и хороший тон. Их ждут клиенты как само собой разумеющееся.

Продажа сертификатов перестала быть фишкой только розничных магазинов.Подарочные сертификаты выдают даже медклиники.

это стимулирует новых клиентов узнать ваш бренд и повышает лояльность старых.

это выгодно. Выручка повышается, в среднем, на 15%. А отовариваются, по статистике, только около 70% сертификатов.

Давайте разберемся, как торгово-сервисным компаниям отражать подарочные сертификаты в программе «1С:УНФ».

Настройка программы

Включить возможность использования подарочных сертификатов можно в настройках раздела Продажи.

Для этого перейдите Продажи — Еще больше возможностей и установите флаг Подарочные сертификаты.

Служебный контрагент будет создан автоматически. Он потребуется для учета предоплаты при продаже подарочных сертификатов.

Если планируете предоставлять покупателям возможность использовать сертификат частично, поставьте в настройках соответствующую пометку. В этом случае будет автоматически включен учет серийных номеров товаров. Каждому сертификату будет присвоен серийный номер.

И так, у вас появился новый тип номенклатуры — Подарочный сертификат.

Настройка сертификатов

Для сертификатов доступны гибкие настройки в карточке номенклатуры:

Вид подарочного сертификата:

Для Фиксированного сертификата номинал будет задан при создании номенклатуры в поле Номинал .

Номинал Произвольного сертификата будет установлен в момент его продажи.

Флаг Частичное погашение позволит расплачиваться данным сертификатом более одного раза (при наличии остатка суммы).

Срок действия позволит определить до какой даты клиент может воспользоваться данным сертификатом. Срок действия сертификата может быть:

Без ограничения

Ограничен на дату. При выборе данного пункта становится доступно поле Дата окончания .

. Период после продажи. Для данного пункта потребуется уточнить период, по истечении которого сертификат считается недействительным.

Для сертификатов можно настроить ограничения по товарам, которые можно приобрести по данному сертификату.

Для настройки ограничений необходимо перейти по ссылке Настроить область действия сертификата. Будет открыто окно настройки области действия сертификата.

В данном окне вы можете установить ограничения по номенклатуре, категориям номенклатуры, или ценовым группам.

Также для сертификата должен быть определен Счет учета доходов, на который будет отнесена сумма, не использованная покупателем до окончания действия сертификата.

Покупка карт — продажа товара

Поступление подарочных карт на склад отражается с помощью документов Приходная накладная или Оприходование запасов, аналогично товарам. Для их реализации используются документы:

чек ККМ;

отчет о розничных продажах;

расходная накладная;

заказ-наряд.

Продажа сертификата отражается аналогично продаже товара. При реализации сертификата, в системе сохраняется информация о полученном от контрагента авансе на сумму сертификата. Аванс будет списан при гашении данного сертификата.

Клиент приобрел сертификат, подарил его и одаряемый пришел к вам, чтобы отоварить эту карточку. Как отразить это в программе?

Оплата товара или услуги подарочным сертификатом реализована:

Для настройки ограничений необходимо перейти по ссылке Настроить область действия сертификата. Будет открыто окно настройки области действия сертификата.

В данном окне вы можете установить ограничения по номенклатуре, категориям номенклатуры, или ценовым группам.

Также для сертификата должен быть определен Счет учета доходов, на который будет отнесена сумма, не использованная покупателем до окончания действия сертификата.

Покупка карт — продажа товара

Поступление подарочных карт на склад отражается с помощью документов Приходная накладная или Оприходование запасов, аналогично товарам. Для их реализации используются документы:

чек ККМ;

отчет о розничных продажах;

расходная накладная;

заказ-наряд.

Продажа сертификата отражается аналогично продаже товара. При реализации сертификата, в системе сохраняется информация о полученном от контрагента авансе на сумму сертификата. Аванс будет списан при гашении данного сертификата.

Клиент приобрел сертификат, подарил его и одаряемый пришел к вам, чтобы отоварить эту карточку. Как отразить это в программе?

Оплата товара или услуги подарочным сертификатом реализована:

в Рабочем месте кассира (РМК).

Чтобы принять оплату сертификатом нажмите на кнопку Принять оплату. В открывшемся окне перейдите на вкладку Безналичная оплата.

Нажмите Добавить сертификат, станет доступно поле выбора сертификата. Сертификат можно подобрать вручную или отсканировать его с помощью сканера штрихкодов.

в розничных документах Чек ККМ и Отчет о розничных продажах.

Оплата подарочным сертификатом вносится на вкладке Безналичная оплата по кнопке Подарочным сертификатом.

Подобрать сертификат можно вручную или с помощью сканера штрихкодов.

В документах Расходная накладная, Заказ-наряд и Акт выполненных работ.

Сертификаты указываются в табличной части Оплата наряду с возможными документами оплаты по кнопке Добавить оплату сертификатом.

Подобрать сертификат можно вручную или с помощью сканера штрихкодов.

«Сгоревшие» сертификаты

Для сертификатов с ограниченным сроком действия возможна ситуация, когда держатель не воспользовался сертификатом в указанный в сертификате срок.

В этом случае потребуется оформить списание сертификата, а полученный по нему аванс учесть как доход организации.

Для списания сертификатов необходимо использовать специальный документ Списания подарочных сертификатов. Найти документ можно в разделе Деньги — Подарочные сертификаты — Списания подарочных сертификатов.

Документ можно автоматически заполнить сертификатами с истекшим сроком действия, либо добавить любые проданные сертификаты вручную.

При проведении документа, выданный по сертификатам аванс списывается на доходы, а номинал аннулируется.