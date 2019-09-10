Как настроить резервное копирование 1С в облаке

Ааааа, все пропало, шеф, все пропало! Кропотливый бухгалтерский труд, уйма рабочего времени — все напрасно. Что-то в 1С пошло не так и теперь все документы надо забивать заново или вносить многочисленные правки.

Ситуация неприятная, и в нее лучше не попадать. Обезопасить бухгалтера от расстройства нервной системы и потери драгоценного времени поможет соблюдение простого правила.

Чтобы в истерике не биться,

Главбух, не будь головотяп,

Дела все в сторону отложит, пока не сделает

Бэкап.

Резервное копирование — это процесс, которому пользователи 1С должны уделить должное внимание.

Рассказываем, как это работает.

Виды копирования

Для обеспечения сохранности данных в сервисе предусмотрены четыре независимых вида резервного копирования:

1. Системное резервное копирование, оно выполняется ежедневно для всех приложений всех пользователей сервиса.

2. Резервное копирование приложений по расписанию, настраиваемому пользователем;

3. Резервное копирование приложений по требованию пользователя;

4. Выгрузка данных приложения в виде файла на компьютер пользователя (zip-архива с XML-файлами).

Системные резервные копии автоматически сохраняются на внешних носителях в отдельном хранилище дата-центра сервиса.

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Пользователь может сам настроить создание резервных компанию по расписанию и по требованию.

Пользователи могут в любой момент:

выгрузить (сохранить в виде файлов) эти резервные копии на свой компьютер;

создать новое приложение в сервисе на основании данных, сохраненных в резервной копии.

Все виды резервного копирования мы скомпоновали в одну таблицу:

Как создать копию

Создать копию базы можно в своем личном кабинете. Создание резервной копии по запросу пользователя («по требованию») может быть целесообразно перед масштабным вводом новых данных, после формирования регламентированной отчетности и т. д. Это фактически и есть "сохранить базу себе на компьютер".

Алгоритм следующий:

Заходим в личный кабинет, выводим карточку приложения (например, щелкнув строку приложения двойным щелчком мыши), выбираем в меню действие Резервное копирование — Создать резервную копию .

В выведенном окне Создание резервной копии указать время начала создания резервной копии и нажать кнопку ОК .

По окончании создания резервной копии сведения о ней появятся в списке Архивные копии приложений , который можно вывести из карточки приложения командой Резервное копирование — Архивные копии приложений :

Как настроить расписание

Владелец абонента может настроить расписание создания резервных копий приложений.

Для начала также заходим в личный кабинет, а оттуда — в карточку приложения.

Затем производим действие Резервное копирование — Настройки резервного копирования.

В открывшемся окне Настройка резервного копирования приложения установите параметры расписания, по которому будет проводиться резервное копирование в сервисе.

Сохранение резервных копий по расписанию поддерживается для всех приложений.

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