EHS‑системы: обзор решений для охраны труда, экологии и промышленной безопасности

Добрый день, уважаемые коллеги. Меня зовут Сергей Коструб, и в компании «Производственная безопасность и экология» я курирую всё, что связано с технологиями. По себе знаю, каково это — каждый день видеть, как руководители и специалисты по ОТ, ПБ и экологии пытаются справиться с лавиной бумаг, не отстать от бесконечных поправок в законах и успеть среагировать на новые риски, которые возникают будто из ниоткуда. Это как бежать по движущейся дорожке, которая только набирает скорость. Штрафы, инциденты, простой производства — цена ошибки или промедления сегодня непозволительно высока. При этом рынок предлагает десятки решений для цифровизации этих процессов. Как не заблудиться в этом многообразии?

Именно в таких условиях на первый план выходит системный подход к управлению безопасностью — когда процессы не разрозненные, а связаны между собой, а информация доступна и понятна в любой момент. Такой подход сегодня невозможен без современных EHS‑систем — инструментов, которые помогают не только автоматизировать рутинную работу, но и выстраивать целостную культуру безопасности. Среди множества доступных решений есть продукты, которые разрабатывались с учётом именно таких практических задач специалистов. Один из них — «1С:EHS Комплексная производственная безопасность КОРП» — стал для нас наглядным примером того, как можно соединить удобство, контроль и соответствие нормативам в единой платформе.

В этой статье я подробно разберу:

что такое современные EHS‑системы (Environment, Health, Safety);

на какие ключевые процессы они влияют;

как помогают не просто «закрывать» отчетность, а выстраивать прочную культуру безопасности.

Мы с командой провели своеобразную «ревизию» на рынке EHS-решений, внимательно изучив более десятка популярных ПО. Теперь я хочу поделиться с вами не просто сухими выводами, а живой методологией сравнения, которую мы выработали на практике. В результате вы получите не абстрактный обзор, а чёткий и практический алгоритм действий. Он поможет вам самостоятельно оценить, как обстоят дела с безопасностью на вашем предприятии сейчас, понять, каким должен быть ваш цифровой помощник, и нарисовать реалистичную дорожную карту для его внедрения.