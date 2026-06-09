Аудит по охране труда и промышленной безопасности как инструмент управления производственными рисками

На бумаге система безопасности может выглядеть безупречно: графики обучения утверждены, нормы выдачи СИЗ установлены, перечни медосмотров есть, порядок допуска к работам описан. Однако фактическое состояние процессов лучше всего оценивается на производственном участке — там, где работник уже переведён на новую должность, но данные по обучению, инструктажам, медосмотрам и СИЗ ещё не обновлены. Аудит по охране труда и промышленной безопасности помогает увидеть такие разрывы между документами и практикой до того, как они приведут к инциденту или будут выявлены при внешней проверке.
В статье рассмотрены:
цели аудита и его отличие от проверки надзорного органа;
периодичность плановых внеплановых проверок с учётом уровня риска;
подготовка документов, реестров и данных;
методика выездной оценки и поведенческого аудита;
оформление отчёта, реестра несоответствий и плана корректирующих мероприятий.
Статья будет полезна специалистам по охране труда и промышленной безопасности, руководителям служб ОТ и ПБ, главным инженерам, начальникам производственных подразделений и другим участникам, которые отвечают за допуск работников, состояние объектов, выполнение проверок и снижение производственных рисков.
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Что понимают под аудитом ОТ и ПБ
Аудит охраны труда и промышленной безопасности — это организованная оценка процессов, документов и фактического исполнения требований в области безопасности. В проверку могут входить СУОТ, СОУТ, обучение, инструктажи, медосмотры, обеспечение СИЗ, оценка профессиональных рисков, нарядно-допускная система, производственный контроль, документы по ОПО, расследования аварий, инцидентов и несчастных случаев.
В некоторых организациях такую диагностику по-прежнему называют аудитом охраны труда и техники безопасности. В программе работ при этом корректнее раскрывать конкретные направления: СУОТ, обучение, инструктажи, медосмотры, СИЗ, оценку профессиональных рисков, допуск к работам и производственный контроль.
Оценка надзорного органа проводится в рамках государственного контроля. Её результатом могут стать акт, предписание, административные меры и сроки устранения нарушений. Аудит компании проводится по инициативе самой организации, собственника процесса или руководства. Его задача — получить управленческую картину: где система работает устойчиво, где есть разрывы между документами и практикой, какие риски требуют первоочередного внимания.
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Порядок и сроки проведения аудита
Периодичность оценки зависит от реального уровня риска. На неё влияют наличие опасных производственных объектов, работы повышенной опасности, численность персонала, сменность, состояние оборудования, результаты предыдущих проверок, количество инцидентов и изменения в технологии. Единого универсального графика для всех предприятий обычно недостаточно: периодичность лучше определять с учётом уровня риска и особенностей производства. Порядок лучше закреплять во внутреннем регламенте и пересматривать по итогам анализа руководства.
Если проводится аудит охраны труда на предприятии, в область проверки целесообразно включать локальные акты и журналы, а также управленческие связи между процессами. Такая диагностика показывает, учтены ли кадровые изменения в обучении, медосмотрах, выдаче СИЗ, допусках и мероприятиях по снижению рисков.
Плановый аудит по утверждённому графику
Плановую внутреннюю проверку включают в годовой или квартальный план службы охраны труда, промышленной безопасности, производственного контроля либо внутреннего аудита. Его проводят по утверждённому графику, чтобы регулярно оценивать состояние процессов и сравнивать результаты между подразделениями.
Область плановой оценки определяется целями диагностики, особенностями производственных процессов и уровнем рисков на конкретных участках. Наиболее рискованные зоны проверяются чаще. К ним обычно относятся участки с опасными производственными объектами, частыми работами по нарядам-допускам, высокой долей подрядчиков, повторяющимися замечаниями или большим количеством ручных операций. Если подразделение выполняет мероприятия в срок и сохраняет устойчивые показатели, проверка может проводиться выборочно по установленному графику.
Внеплановый аудит после инцидентов, жалоб, сбоев техники и перед внеплановыми проверками
Внеплановая проверка проводится при событии, которое может указывать на сбой в системе управления безопасностью. Основанием становятся несчастный случай, авария, инцидент, микротравма, жалоба работника, несоблюдение подрядчиком требований безопасности, отказ оборудования, ввод новой технологии или изменение состава руководителей.
После происшествия проверяется вся цепочка управления риском. Аудитор анализирует, как был допущен работник, какие инструктажи и обучение пройдены, соответствовали ли СИЗ характеру работ, были ли назначены ответственные, проводился ли осмотр оборудования, выполнялись ли мероприятия из предыдущих проверок. Такой разбор помогает отличить единичную ошибку от системного сбоя.
Перед ревизией надзорного органа внеплановая диагностика помогает оценить готовность документов, записей и доказательств исполнения требований. Проверяются актуальность локальных актов, наличие подтверждающих материалов, согласованность данных между кадровой службой, ОТ, ПБ, складом, производством и подрядчиками. Отдельно смотрят сроки: обучение, медосмотры, инструктажи, аттестации, экспертизы, осмотры и мероприятия.
Факторы, которые влияют на частоту проведения аудитов
Частоту проверок корректируют при изменении условий работы. Основанием может стать новая редакция нормативных требований, изменение штатной структуры, запуск оборудования, пересмотр результатов СОУТ, обновление оценки профессиональных рисков, рост числа замечаний, повторяемость причин инцидентов или невыполнение мероприятий в срок.
Повторяющиеся нарушения целесообразно анализировать отдельно, поскольку они могут указывать на устойчивые причины в организации процесса, учёте данных или контроле исполнения требований. Если в нескольких проверках подряд выявляются несоответствия в оформлении нарядов-допусков, увеличивается частота проведения аудитов и глубина анализа причин.
Нормативная опора и требования
Аудит соблюдения требований охраны труда и промышленной безопасности проводится с опорой на законодательство, локальные нормативные акты, внутренние регламенты и применимые отраслевые требования. Чек-листы и критерии оценки следует сверять с актуальными редакциями документов, поскольку отдельные процедуры, формы и сроки могут изменяться.
Нормативная база по охране труда
Базовые обязанности работодателя и работника в области охраны труда установлены Трудовым кодексом Российской Федерации. При диагностике СУОТ, обучения, медосмотров, СОУТ, СИЗ и оценки профессиональных рисков применяются специальные нормативные документы.
Порядок проведения специальной оценки условий труда установлен Федеральным законом № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда». При проверке системы управления охраной труда используется приказ Минтруда России № 776н, которым утверждено примерное положение о СУОТ. Обучение по охране труда проверяется с учётом постановления Правительства РФ № 2464. Обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры рассматриваются с учётом приказа Минздрава России № 29н.
Нормативная база по промышленной безопасности и ОПО
Ключевые требования в области промышленной безопасности ОПО установлены Федеральным законом № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов». Он определяет правовые основы обеспечения промышленной безопасности ОПО, обязанности эксплуатирующих организаций, требования к производственному контролю, экспертизе промышленной безопасности, расследованию аварий и инцидентов, подготовке работников.
При диагностике процессов, связанных с эксплуатацией ОПО, в область проверки обычно включают регистрационные сведения об объекте, документы по производственному контролю, зданиях и сооружениях, графики осмотров, ремонтов и экспертиз, данные об аттестации работников в области промышленной безопасности, а также порядок действий при авариях и инцидентах.
Если диагностика затрагивает пожарную безопасность, учитывается Федеральный закон № 69-ФЗ «О пожарной безопасности». По электробезопасности проверяются обучение, порядок эксплуатации электроустановок, журналы и назначение ответственных лиц с учётом применимых профильных требований.
Виды и форматы аудита, какой выбирать под задачу предприятия
Формат проверки выбирается по цели. Для оценки всей системы применяется комплексная диагностика. Для отдельной проблемы — целевой аудит. Если организации требуется дополнительная оценка со стороны или подготовка к внешнему контролю, может рассматриваться привлечение внешних специалистов с профильной компетенцией. Для регулярного мониторинга используется внутренний аудит на предприятии.
Внутренний аудит и условия объективности результатов
Внутренний аудит по охране труда проводится силами организации. В состав группы могут входить специалисты по охране труда, промышленной безопасности, производственному контролю, качеству, кадрам, техническому обслуживанию, энергетике и представители производственных подразделений.
До начала анализа рекомендуется описать порядок, по которому будет выполняться проведение внутреннего аудита по охране труда: определить критерии, выборку подразделений, перечень документов, формат интервью, порядок осмотра рабочих мест и правила фиксации доказательств. Это повышает сопоставимость результатов между подразделениями и упрощает последующий контроль мероприятий.
Внутренний аудит полезен, когда предприятие собирает сопоставимые данные по подразделениям. Например, можно видеть, где чаще возникают просрочки по инструктажам, какие участки регулярно задерживают мероприятия, где есть дефицит СИЗ и какие причины повторяются после прошлых проверок.
Внешний аудит по охране труда и промышленной безопасности
Внешний аудит проводится привлечёнными специалистами или организацией. Его используют при подготовке к внешним проверкам, после серьёзных инцидентов, при запуске нового производства, перед изменением организационной структуры или для независимой оценки состояния процессов.
Перед началом работ фиксируются границы диагностики, перечень площадок, критерии, состав итоговых материалов, порядок доступа к документам, условия конфиденциальности и формат обсуждения выводов.
Внешний аудит по охране труда не заменяет внутренний контроль. Он даёт независимую оценку на выбранную дату и помогает сформировать перечень действий, которые затем должны быть встроены в регулярные процессы организации.
Комплексный и целевой аудит
Комплексный аудит по охране труда и промышленной безопасности охватывает связанные направления: СУОТ, СОУТ, обучение, инструктажи, медосмотры, СИЗ, оценку профессиональных рисков, работы повышенной опасности, ОПО, производственный контроль, расследования, предписания и мероприятия. Такой формат показывает связи между процессами.
Целевой - используется для конкретной задачи. Например, организация может провести аудит документов системы управления охраной труда или аудит документации по охране труда перед внешней проверкой. Отдельно могут оцениваться нарядно-допускная система, выдача СИЗ, медосмотры, обучение, работа с подрядчиками, поведенческий аудит или состояние отдельного производственного участка.
Когда причина проблемы уже известна, такой формат позволяет быстро проверить выбранный процесс. Если проблемы затрагивают разные подразделения или этапы работ, предпочтительным может быть комплексный формат: он позволяет определить, где именно возникает разрыв в цепочке управления риском.
Требования к аудиторам и внешним исполнителям
Для сопоставимых результатов заранее определяют критерии оценки, выборку, шкалу критичности и требования к доказательствам. Чек-лист фиксирует вопросы для диагностики, а выводы должны опираться на факты: документы, записи, интервью, осмотр рабочих мест и требования нормативных актов.
Компетенции аудиторов и подтверждённый опыт проведения проверок
Аудиторы в области охраны труда должны разбираться в СУОТ, СОУТ, обучении, инструктажах, медосмотрах, СИЗ, оценке профессиональных рисков, расследовании несчастных случаев и допуске к работам повышенной опасности.
При выборе подрядчика проверяются опыт работы с сопоставимыми производственными процессами, квалификация специалистов, состав команды, методика контроля, формат отчёта и порядок сопровождения после передачи результатов. Если проверка включает работу с персональными данными, документами по ОПО, сведениями о технологических процессах или фотографиями участков, условия обработки и хранения таких материалов фиксируются заранее.
Независимость аудиторской группы и управление конфликтом интересов
Конфликт интересов возникает, когда проверяющий оценивает собственную работу или процесс, за результат которого он отвечает. Во внутреннем аудите этот риск снижается через комиссионный состав, участие смежных подразделений, единые критерии и проверку доказательств.
Если в область оценки входит работа службы ОТ, может проводиться аудит специалиста по охране труда. Предметом такой оценки становятся процессы, закреплённые за функцией охраны труда: ведение перечней, контроль сроков обучения и медосмотров, актуализация локальных актов, сопровождение мероприятий и взаимодействие с руководителями подразделений. Такой подход позволяет оценить устойчивость рабочего порядка и качество обмена данными между подразделениями.
Во внешнем аудите также нужно учитывать предшествующие роли подрядчика. Если организация, проводящая проверку, ранее разрабатывала проверяемые документы, это обстоятельство фиксируется при согласовании работ. Дополнительная независимость обеспечивается через разделение ролей, утверждение критериев до начала анализа и обсуждение спорных выводов с владельцами процессов.
Как проверить подрядчика перед заключением договора
Консультационный аудит, документарная проверка и выездная оценка не всегда требуют специальной аккредитации. Однако отдельные работы, связанные с измерениями, специальной оценкой условий труда, экспертизой или иными регулируемыми услугами, могут выполняться только организациями с подтверждённым статусом.
До заключения договора рекомендуется зафиксировать состав и границы работ: какие процессы проверяются, какие материалы анализируются, предполагаются ли выезды на площадки, интервью, подготовка отчёта и сопровождение после ревизии. Если речь идёт о консультационном аудите состояния охраны труда и промышленной безопасности, обычно оценивают профильный опыт исполнителя, квалификацию специалистов, методику проверки и примеры итоговых материалов без раскрытия конфиденциальных данных.
Подготовка к диагностике и организация работ
Подготовка определяет полноту аудита. До начала оценки следует согласовать границы проверки, ответственных за предоставление данных, график интервью, порядок выездных осмотров, формат фиксации замечаний и сроки подготовки итоговых материалов.
Границы аудита, перечень площадок и подразделений
Границы проверки описывают, какие юридические лица, филиалы, площадки, цеха, участки, службы, категории работников, виды работ и объекты входят в анализ. Для промышленной безопасности отдельно указываются опасные производственные объекты, здания, сооружения и подрядчики.
При оценке готовности к проверке ОПО обычно анализируют документы по производственному контролю, техническую и эксплуатационную документацию, сведения об аттестации работников, материалы по авариям и инцидентам, документы по экспертизам и порядок действий при аварийных ситуациях. Если цель связана со снижением травматизма, то аудит затронет оценку рисков, работы повышенной опасности, инструктажи, обучение, СИЗ, поведение персонала и контроль со стороны линейных руководителей.
График работ и формат взаимодействия
График работ составляется с учётом производственного режима. Документы передаются заранее, интервью назначаются на конкретное время, выездные осмотры планируются по участкам и сменам. Если предприятие работает круглосуточно, часть наблюдений может быть проведена в разные смены, поскольку порядок выполнения работ днём и ночью иногда различается.
Проверка обычно включает документарный анализ, интервью и осмотр рабочих мест. Документы показывают установленный порядок. Интервью уточняют распределение ответственности и фактическое понимание процедур. Осмотр демонстрирует, как требования выполняются при реальной работе оборудования, перемещении материалов, оформлении нарядов и применении СИЗ.
Методика проведения аудита по охране труда и промышленной безопасности
Методика должна давать воспроизводимый результат. Это особенно значимо для предприятий с несколькими площадками, где итоги диагностики используются для сравнения подразделений, планирования бюджета и контроля мероприятий.
План аудита, критерии, выборка, чек-листы
План проверки определяет цель, область, критерии, состав группы, проверяемый период, перечень документов, выборку работников, рабочих мест, объектов и операций. Критериями выступают требования законодательства, локальные нормативные акты, корпоративные стандарты, результаты СОУТ, оценка профессиональных рисков, программы производственного контроля и условия договоров с подрядчиками.
Чек-листы применяются для структурирования вопросов. В чек-листах, как правило, указывают критерий оценки, проверяемый документ, источник подтверждающих данных, описание выявленного несоответствия или риска, а также предварительный уровень критичности и возможное корректирующее действие. Заполненный чек-лист должен содержать факты, а не общие оценки. Например, ссылка на конкретный журнал, протокол, карту СОУТ, наряд-допуск, фотографию или интервью.
Документарная проверка и подтверждение фактического исполнения
Документарная проверка охватывает локальные акты, приказы, журналы, протоколы, реестры, графики, акты, отчёты и переписку по мероприятиям. Оценка следов исполнения показывает, как установленный порядок реализуется.
Приказ о назначении ответственных сопоставляется с обучением этих лиц и их фактическими обязанностями. График медосмотров сверяется с заключениями. Нормы СИЗ — с карточками, складом и рабочими местами. Реестр рисков — с мероприятиями, сроками, ответственными и подтверждениями закрытия. Если между документом и практикой есть разрыв, он описывается как отдельное несоответствие или риск.
На практике аудит выявляет отсутствие документов и разрывы между установленным порядком и фактическим исполнением. Ниже приведены типовые несоответствия, которые помогают оценить, где именно возникает риск: в документах, данных, допуске работников, состоянии оборудования или контроле выполнения мероприятий.
Типовые несоответствия при аудите ОТ и ПБ: признаки, риски и направления проверки
Направление
Типовое несоответствие
Как проявляется при аудите
Возможные последствия
Что проверить дополнительно
Обучение и инструктажи
Работники допущены к работам при просроченном обучении или инструктаже
В графиках обучение запланировано, но в протоколах и журналах нет подтверждения прохождения
Допуск неподготовленных работников, риск травм, претензии при проверке надзора
Списки работников, протоколы проверки знаний, журналы инструктажей, матрицу допусков
Медосмотры
Не все работники прошли обязательные медосмотры
Должность есть в штатном расписании, но отсутствует в перечне медосмотров или нет актуального заключения
Допуск к работе при противопоказаниях, риск несчастных случаев и административных мер
Перечень контингентов, направления, заключения, графики, данные о переводах работников
СИЗ
СИЗ числятся выданными, но фактически не применяются или не соответствуют рискам
В карточках выдача есть, но на рабочих местах СИЗ отсутствуют, изношены или не подходят по условиям работ
Рост риска травм, профзаболеваний, формальное выполнение требований
Нормы выдачи, карточки учёта, складские остатки, фактическое применение на участке
Оценка профрисков
Оценка рисков проведена формально
Риски описаны общими фразами, мероприятия не имеют сроков, ответственных или подтверждения выполнения
Реальные опасности не управляются, мероприятия не снижают риск
Карты оценки рисков, план мероприятий, статусы выполнения, связь с СОУТ и фактическими работами
Работы повышенной опасности
Наряды-допуски оформляются с ошибками
Не указаны меры безопасности, ответственные лица, состав бригады, условия начала и завершения работ
Повышенный риск аварий, травм и нарушений при опасных работах
Закрытые наряды-допуски, обучение ответственных, порядок допуска, контроль на месте работ
Промышленная безопасность и ОПО
Документы по ОПО не соответствуют фактическому состоянию объекта
Изменилось оборудование, состав работников или режим эксплуатации, но документы не актуализированы
Нарушение требований промышленной безопасности, риск аварий и предписаний
Регистрационные сведения об ОПО, производственный контроль, эксплуатационную документацию, графики осмотров и экспертиз
Корректирующие мероприятия
Мероприятия по итогам прошлых проверок не закрыты или закрыты формально
В плане стоит статус «выполнено», но нет доказательств или причина нарушения не устранена
Повторяемость несоответствий, накопление системных рисков
План мероприятий, доказательства выполнения, переносы сроков, повторные проверки эффективности
Данные и учёт
Информация в разных системах и реестрах расходится
В кадровых данных одна должность, в обучении другая, в медосмотрах или СИЗ — третья
Ошибки в допуске, обучении, выдаче СИЗ, отчётности и подготовке к проверкам
Кадровые данные, реестры ОТ и ПБ, журналы, складской учёт, сведения по обучению и медосмотрам
Подрядные работы
Подрядчики допускаются к работам без достаточного контроля
Нет подтверждения инструктажа, требований безопасности в договоре, контроля нарядов-допусков
Риск инцидентов с подрядчиками и ответственности заказчика
Договоры, журналы инструктажей, наряды-допуски, акты допуска, порядок контроля подрядчиков
Производственный контроль
Осмотры, проверки и мероприятия проводятся нерегулярно
Графики есть, но отсутствуют акты, записи, подтверждения устранения замечаний
Снижение управляемости рисков, пропуск технических дефектов и опасных условий
Программу производственного контроля, графики осмотров, акты, журналы, статусы устранения замечаний
Выездная оценка условий труда
При выездной оценке аудиторы проверяют применение СИЗ, состояние ограждений, знаков и блокировок, исправность инструмента, порядок допуска к работам, оформление нарядов-допусков, действия работников и контроль со стороны руководителей.
Поведенческий аудит помогает оценить, как требования безопасности применяются в рабочей ситуации. При такой проверке фиксируют выявленные отклонения и обстоятельства, которые могли повлиять на действия работников, например: доступность СИЗ, понятность инструкций, расположение средств защиты, особенности сменного задания, присутствие ответственных лиц и порядок контроля на месте выполнения работ.
Для работ повышенной опасности используется процессная логика. До начала работ проверяются наряд-допуск, назначение ответственных, обучение и допуски, СИЗ, осмотр оборудования и условия безопасности. В ходе работ оцениваются соблюдение мер, контроль изменения условий и фиксация отклонений. После завершения проверяются закрытие наряда, отметки, записи о нарушениях и оформление дополнительных документов, если они предусмотрены процедурой.
Итоговые материалы аудита охраны труда и промышленной безопасности
Документы по результатам аудита должны позволять специалистам устранить несоответствия, а руководству — оценить риск и распределить ресурсы. Обычно формируются отчёт, реестр несоответствий, реестр рисков, план корректирующих мероприятий и дорожная карта.
Отчёт с несоответствиями и привязкой к требованиям
В отчёте указываются область проверки, период диагностики, состав группы, критерии, выборка, выявленные несоответствия, доказательства, ссылки на требования, уровень критичности и предложения по корректирующим действиям.
Формулировки должны быть проверяемыми. Вместо записи «документы ведутся с нарушениями» указывается, какие документы рассмотрены, какая выборка проверена, какое расхождение выявлено и на какое требование дана ссылка. Например: «В выборке работников участка № 1 отсутствуют записи о повторном инструктаже за проверяемый период. Требуется сверить график инструктажей с фактическими записями и определить причину расхождения».
Реестр рисков и приоритизация по критичности
Несоответствия классифицируются по критичности с учётом возможных последствий для жизни и здоровья работников, риска аварии, влияния на ОПО, вероятности повторения, наличия просрочек и состояния доказательств исполнения.
В первую очередь устраняют нарушения, которые создают прямой риск для работников и производства: ошибки в допуске к работам, нарушения при работах повышенной опасности, проблемы с эксплуатацией ОПО, просроченные медосмотры и обучение, отсутствие СИЗ, незакрытые мероприятия по высоким рискам и повторяющиеся причины происшествий.
План корректирующих мероприятий с ответственными и сроками
План мероприятий содержит конкретное действие, ответственное лицо, срок, ожидаемый результат, доказательство выполнения и статус. Общие формулировки затрудняют проверку выполнения мероприятия. Формулировку «усилить контроль» лучше заменить на проверяемое действие: кто, что, как часто проверяет, где фиксирует результат и кому передаёт информацию об отклонениях.
Распределение ответственности между владельцами процессов
Корректирующие мероприятия должны назначаться тем сотрудникам и подразделениям, которые реально могут повлиять на причину несоответствия. Служба ОТ или ПБ отвечает за методику, контроль и аналитику. Руководитель участка — за организацию работ и допуск персонала. Склад и закупки — за наличие СИЗ. HR — за кадровые изменения и данные по работникам. Технические службы — за состояние оборудования, осмотры и ремонты.
Особенно важна роль линейных руководителей. Мастер, начальник смены или руководитель участка ежедневно видит, кто приступил к операции, какие СИЗ применяются, соблюдаются ли условия наряда-допуска и изменились ли факторы риска в ходе смены. Поэтому если нарушение связано с организацией работ на участке, ответственным за корректирующее мероприятие обычно назначают владельца процесса или руководителя подразделения.
Дорожная карта улучшений на 30, 60, 90 дней
Дорожная карта распределяет мероприятия по срокам. В первые 30 дней закрываются критичные несоответствия, связанные с допуском работников, работами повышенной опасности, СИЗ и рисками с тяжёлыми последствиями. В период до 60 дней актуализируются документы, перечни, графики, матрицы ответственности и процедуры контроля. До 90 дней проводится оценка эффективности, повторная выборочная оценка и анализ динамики показателей.
Такой формат помогает отделить срочные действия от системных улучшений. Руководство видит последовательность, а владельцы процессов — конкретные сроки и ожидаемые результаты.
Сроки и стоимость проверки
Сроки и расчёт стоимости обычно определяются после уточнения объёма работ. На них могут влиять масштаб проверки, количество площадок и подразделений, численность персонала, наличие ОПО, сложность производственных процессов, состояние документации и требуемая глубина анализа. Как правило, целевой аудит документации требует меньшего объёма работ, чем комплексная диагностика производственной площадки с выездами, интервью и анализом данных, однако итоговая оценка зависит от конкретных условий проекта.
Параметры, влияющие на стоимость проведения работ
На расчёт влияют численность работников, количество рабочих мест, число подразделений и площадок, наличие работ повышенной опасности, опасных производственных объектов, подрядчиков, сменного режима, технических устройств, объём документов и качество исходных данных.
Если документы находятся в разных источниках, данные ведутся в отдельных таблицах, а сведения по обучению, медосмотрам, СИЗ и допускам не связаны между собой, проверка требует больше времени на сверку. Если реестры подготовлены заранее, а доказательства исполнения доступны, оценка проходит быстрее.
Оценка сроков выполнения и как согласовать график без остановки производства
График работ согласовывается с руководителями подразделений. Документы передаются до выезда, интервью проводятся по расписанию, осмотры планируются с учётом сменности и производственных операций. При необходимости проверка разбивается на этапы, чтобы не останавливать работу участка.
Обычно процесс включает установочное совещание, сбор данных, предварительный анализ, выездную проверку, интервью, подготовку предварительных выводов, обсуждение спорных вопросов, выпуск отчёта и формирование плана мероприятий. Такой порядок снижает нагрузку на подразделения и позволяет собрать подтверждённые данные.
Какие документы и данные подготовить к аудиту
Перед аудитом ОТ и ПБ лучше заранее собрать документы, реестры и выгрузки, по которым можно проверить установленный порядок и фактическое исполнение требований. Состав материалов зависит от вида деятельности, наличия ОПО, работ повышенной опасности, подрядчиков и границ проверки.
Шаг 1. Соберите общие сведения об организации
Подготовьте структуру организации, перечень подразделений и площадок, штатное расписание, сведения о численности работников, сменности и приказах о назначении ответственных лиц. Эти данные нужны для формирования выборки и проверки распределения ответственности.
Шаг 2. Подготовьте документы по охране труда
Состав документов зависит от области диагностики и действующего в организации порядка. Как правило, для анализа подготавливают положение о СУОТ, локальные нормативные акты по охране труда, перечень инструкций, программы инструктажей, журналы или электронные записи, а также документы, подтверждающие обучение и проверку знания требований охраны труда.
Шаг 3. Проверьте СОУТ, оценку профрисков и обеспечение СИЗ
Для сверки потребуются карты СОУТ, перечень рабочих мест, сведения о вредных и опасных факторах, результаты оценки профессиональных рисков, мероприятия по снижению рисков и их статусы. По СИЗ готовят нормы выдачи, личные карточки учёта, сведения о сроках носки, складских остатках и фактическом применении средств защиты на рабочих местах.
Шаг 4. Проверьте медосмотры, обучение и допуски
Необходимо подготовить список работников, подлежащих медосмотрам, графики, направления, заключения, сведения о прохождении обучения, инструктажей и проверке знания требований охраны труда. Для работ повышенной опасности дополнительно собирают сведения о допусках, ответственных лицах, порядке оформления нарядов-допусков и закрытых нарядах за проверяемый период.
Шаг 5. Подготовьте документы по ПБ и ОПО
Если в область проверки входят опасные производственные объекты, готовят сведения о зарегистрированных ОПО, документы по производственному контролю, эксплуатационную документацию, данные о технических устройствах, зданиях и сооружениях, графики осмотров, ремонтов и экспертиз, а также материалы по авариям и инцидентам, если они были.
Шаг 6. Соберите материалы по проверкам, инцидентам и мероприятиям
Отдельно стоит собрать материалы расследований несчастных случаев, микротравм, аварий и инцидентов, акты и предписания предыдущих проверок, реестр несоответствий, план корректирующих мероприятий и подтверждения их выполнения.
Перед началом ревизии желательно сверить данные из разных источников: кадровой системы, журналов, реестров, складского учёта, документов по обучению, медосмотрам, СИЗ и допускам. Чаще всего расхождения возникают в должностях, подразделениях, датах прохождения процедур, сроках действия допусков и статусах мероприятий.
Заключение
Аудит по охране труда и промышленной безопасности полезен, когда его результаты связаны с конкретными рисками, ответственными, сроками и корректирующими действиями. Отчёт должен показывать как перечень несоответствий, так и причины: где данные расходятся, какие сроки нарушены, какие мероприятия не закрыты, какие участки требуют повторной проверки, где риск связан с допуском работников или состоянием оборудования.
Для руководства полезны показатели, которые можно отслеживать в динамике: просрочки по обучению, медосмотрам и инструктажам, обеспеченность СИЗ, количество высоких рисков, статус мероприятий, повторяемость причин, инциденты и готовность к внешним проверкам. Эти данные позволяют распределять ресурсы по приоритету, а не по срочности отдельных замечаний.
Контроль мероприятий после проверки требует сопоставимых и актуальных данных. К ним относятся сведения об обучении, медосмотрах, СИЗ, допусках, инцидентах и статусах корректирующих действий. Когда такие данные связаны между собой, проще отслеживать просрочки, подтверждать исполнение требований и анализировать повторяемость нарушений. Описание решения на основе 1С для ведения этих процессов доступно на странице 1С:EHS Комплексная производственная безопасность КОРП.
Настоящий материал носит исключительно информационный и ознакомительный характер и подготовлен с целью обобщения практического опыта и существующих подходов в области производственной безопасности. Содержание статьи не является нормативным документом, официальным разъяснением законодательства или руководством к действию.
Приведённые в материале сведения, оценки и рекомендации могут не учитывать особенности конкретных производственных объектов, отраслевых требований, внутренних регламентов организаций и действующих нормативно-правовых актов Российской Федерации. Автор не гарантирует полноту, актуальность и точность представленной информации на момент её использования.
Перед принятием управленческих, технических или организационных решений рекомендуется руководствоваться действующим законодательством, официальными нормативными документами, а также привлекать профильных специалистов и экспертов.
Автор и правообладатель материала не несут ответственности за любые последствия, возникшие в результате использования или интерпретации информации, содержащейся в данной статье.
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