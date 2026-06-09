Аудит по охране труда и промышленной безопасности как инструмент управления производственными рисками

На бумаге система безопасности может выглядеть безупречно: графики обучения утверждены, нормы выдачи СИЗ установлены, перечни медосмотров есть, порядок допуска к работам описан. Однако фактическое состояние процессов лучше всего оценивается на производственном участке — там, где работник уже переведён на новую должность, но данные по обучению, инструктажам, медосмотрам и СИЗ ещё не обновлены. Аудит по охране труда и промышленной безопасности помогает увидеть такие разрывы между документами и практикой до того, как они приведут к инциденту или будут выявлены при внешней проверке.

В статье рассмотрены:

цели аудита и его отличие от проверки надзорного органа;

периодичность плановых внеплановых проверок с учётом уровня риска;

подготовка документов, реестров и данных;

методика выездной оценки и поведенческого аудита;

оформление отчёта, реестра несоответствий и плана корректирующих мероприятий.

Статья будет полезна специалистам по охране труда и промышленной безопасности, руководителям служб ОТ и ПБ, главным инженерам, начальникам производственных подразделений и другим участникам, которые отвечают за допуск работников, состояние объектов, выполнение проверок и снижение производственных рисков.