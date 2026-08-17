Требования по электробезопасности на предприятии: полный перечень для сотрудников и руководителей

Представьте: обычный рабочий день. В цехе — привычный гул оборудования. Кто-то из сотрудников подключает переносной инструмент, инженер проверяет показания на щите управления, уборщица протирает пыль возле распределительного шкафа. Кажется, ничего не предвещает проблем. Но электричество не прощает ошибок. Оно не предупреждает — оно бьет.
Чтобы защитить людей и сохранить бизнес от простоев и штрафов, недостаточно просто знать правила. Нужна выстроенная система — от назначения ответственных до контроля каждого срока. Разбираемся, как она устроена.
Вы узнаете:
Кто и за что отвечает в вопросах электробезопасности
Какие группы допуска бывают и кому какая нужна
Как организовать обучение и проверку знаний
Какие документы должны быть на предприятии
Что проверяют инспекторы и какие штрафы грозят
Но даже при идеальном знании правил остаётся главная проблема: ручной контроль — это сотни журналов, десятки сроков, тысячи напоминаний. Ошибка в дате проверки, потерянный протокол, пропущенный инструктаж — и вот уже инспектор выписывает предписание. А если случится авария — последствия будут куда серьёзнее.
Именно поэтому современные предприятия переходят от «бумажной» системы к цифровой. Платформа «1С:EHS Комплексная производственная безопасность КОРП» позволяет централизованно управлять всеми процессами: от планирования обучения и контроля сроков испытаний до хранения документов и формирования отчётности. Всё в одной базе, с автоматическими уведомлениями и прозрачной историей. Это не просто удобство — это снижение рисков и реальная экономия времени ваших специалистов.
А теперь разберём каждый пункт требований по порядку.
Требования к электробезопасности на производстве: главное
Если смотреть на электробезопасность в масштабе всего предприятия, она перестаёт быть набором разрозненных требований — это единая система, пронизывающая все уровни: от кабинета директора до каждого рабочего места. В этой системе нет второстепенных деталей. Важно всё: кто отвечает, кто и как учится, что записано в журналах, исправны ли перчатки и заземление. Пропустишь одно звено — и вся цепочка становится уязвимой.
Но с чего же начинается эта система? С человека, который за неё отвечает. Точнее — с обязательств, которые закон возлагает на работодателя. Именно он, а не кто-то другой, несёт конечную ответственность за то, чтобы все правила работали. Поэтому первый и самый важный шаг — понять, что именно должен обеспечить руководитель организации, чтобы система электробезопасности на предприятии не давала сбоев.
Что должен обеспечить работодатель
Электробезопасность на производстве — это не просто пункт в длинном списке обязательств. Это система, от которой зависит жизнь людей и устойчивость бизнеса. Требования по электробезопасности на предприятии обязывают работодателя создать условия, при которых риск поражения током сведен к минимуму.
Что входит в зону ответственности?
Во-первых, назначение ответственных лиц. Без человека, который отвечает за электрохозяйство, система не работает. Это база.
Во-вторых, обучение персонала. Нельзя допустить к работе с электроустановками того, кто не знает правил.
В-третьих, обеспечение средствами защиты. Исправные диэлектрические перчатки, галоши, инструмент с изолированными рукоятками — все это должно быть в наличии и проходить регулярные проверки.
В-четвертых, контроль состояния оборудования. Старое, изношенное, неисправное оборудование — источник риска. Его нужно вовремя ремонтировать или заменять.
И наконец, оформление документов. Без бумаг любая проверка превращается в проблему. А с ними — в рутинную процедуру.
На кого распространяются требования
Часто думают: «электробезопасность — это только для электриков». Это опасное заблуждение. Правила электробезопасности на предприятии касаются практически всех.
Электротехнический персонал — те, кто непосредственно работает с электроустановками: монтирует, ремонтирует, обслуживает, подключает. Для них требования самые строгие.
Электротехнологический персонал — сотрудники, у которых электричество — часть технологического процесса. Например, операторы станков с ЧПУ, сварщики, аппаратчики. Они управляют оборудованием, которое питается от сети. Значит, риски есть.
Неэлектротехнический персонал — все остальные. Те, кто пользуется компьютерами, офисной техникой, бытовыми приборами на рабочем месте. Им тоже нужно знать основы: что делать, если прибор задымился, куда нажимать в экстренной ситуации, как оказать первую помощь.
Исключений нет. Если на предприятии есть электричество — а где его нет? — требования действуют для всех. И это в полной мере относится к электробезопасности производственных объектов любого масштаба: от небольшой мастерской до крупного завода с десятками электроустановок.
Нормативная база по электробезопасности
Любая система безопасности держится на трёх опорах: люди, регламенты и контроль. Но фундамент, на котором строится всё остальное, — это нормативная база. Без чёткого понимания, какие именно документы регулируют электробезопасность, невозможно правильно назначить ответственных, обучить персонал или подготовиться к проверке. Правила не рождаются в вакууме — они зафиксированы в федеральных нормах, которые обязательны для всех без исключения. Если вы знаете их содержание, вы уже на шаг впереди.
Именно эти документы задают жёсткие рамки: что можно, что нельзя, в каком порядке действовать и кто за что отвечает. Они взаимосвязаны, но у каждого своя роль. Поэтому, прежде чем углубляться в детали обучения или оформления нарядов, важно разобраться в главных источниках, на которые ссылаются все инспекторы и эксперты.
Основные правила и документы: ПУЭ, ПТЭЭП, ПОТЭЭ, ТК РФ
Если пробовать разобраться, как вообще устроены требования к работе с электроустановками — без ключевых документов не продвинешься ни на шаг. Их не так много — но каждый из них краеугольный.
ПУЭ — или «Правила устройства электроустановок». Это что-то вроде технической библии: в нем по полочкам разложено, как нужно собирать и устанавливать оборудование. Тут и про то, какие зазоры должны быть у шинных мостов, и где прокладывать кабель, и какие защиты обязательно ставить. Пренебречь этим — все равно что строить дом без фундамента: формально оборудование будет стоять, но вся работа превращается в лотерею с ненулевым шансом получить аварию или даже травму на ровном месте.
Дальше — ПТЭЭП. Это уже о том, что происходит после монтажа. Смысл такой: мало просто собрать электроустановку правильно — надо еще грамотно ей пользоваться. Как проводить регулярные осмотры? Кто должен отвечать за хозяйство? Как оформлять разрешения и вести документацию? На эти вопросы есть конкретные ответы как раз тут.
ПОТЭЭ — здесь вся логика вращается вокруг здоровья и жизни людей. Не столько про цифры и технические тонкости, сколько про то, чтобы никто не попал под напряжение из-за чьей-то халатности или недосмотра. Расписано буквально: кто куда может заходить, как организовать работы под напряжением, какие средства защиты использовать.
Есть еще Трудовой кодекс РФ — он шире описанных документов и регулирует в целом безопасность труда на предприятиях страны. Задача одна: работодатель должен сделать всё для того, чтобы сотрудники не рисковали жизнью на рабочем месте.
Плюс ко всему этому подсоединяются ГОСТы (например, тот же ГОСТ Р 71959‑2025 довольно свежий — помогает рассчитать энергию электрической дуги) и специализированные стандарты отрасли. Но вот три основополагающих штуки — ПУЭ, ПТЭЭП и ПОТЭЭ — обязаны уверенно знать все причастные к электробезопасности.
Какие локальные документы должны быть на предприятии
Федеральные правила — это каркас. А локальные документы — это стены, крыша и внутренняя отделка. Без них каркас не защищает.
Что обязательно должно быть разработано на каждом предприятии:
Положение об организации обучения и проверки знаний по электробезопасности
Инструкции по охране труда для каждой профессии и вида работ
Перечень должностей и профессий, которым требуется группа по электробезопасности
Приказ о назначении ответственного за электрохозяйство и его заместителя
Схемы электроснабжения — однолинейные, принципиальные
Перечень средств защиты с указанием сроков их испытаний
Графики планово-предупредительных ремонтов и проверок оборудования
Это минимум. В зависимости от специфики предприятия, перечень может расширяться. Главное правило: любое действие с электроустановками должно быть регламентировано. Если что-то не прописано — значит, этого как бы нет. А инспектор это «как бы» обязательно заметит.
Ответственные за электробезопасность
Если требования — это каркас системы, то люди — её сердце. Любая инструкция, любой регламент останутся мёртвым текстом без тех, кто внедряет их в жизнь, контролирует исполнение и несёт за результат персональную ответственность. Именно поэтому законодательство выделяет ключевую фигуру — человека, который координирует всю работу с электроустановками на предприятии. Но кто именно может занять эту позицию, по какому принципу происходит выбор и что для этого нужно, — разберём далее.
Кто назначается ответственным за электрохозяйство
Ответственный за электрохозяйство — он же тот самый невидимый дирижёр всего, что связано с электричеством в компании. Его зона ответственности — не только проследить за работой оборудования и своевременным ремонтом (хотя это тоже, конечно), но и держать в порядке всю документацию, не допускать халатности среди персонала, проводить инструктажи и регулярно напоминать о тонкостях техники безопасности.
На эту роль назначают приказом сверху: чаще всего этим занимается директор предприятия. По опыту — почти всегда это главный инженер или энергетик, иногда заместитель директора по технической части. Но здесь есть очень жёсткое требование: нужен человек с серьёзной подготовкой. То есть кандидат обязан иметь соответствующую группу допуска по электробезопасности (обычно IV или V), и главное — пройти аттестацию.
V группа — если на предприятии есть электроустановки выше 1000 В
IV группа — если только до 1000 В
Назначение неподготовленного человека — грубое нарушение.
Также обязательно назначается заместитель ответственного. На случай отпуска, болезни или командировки. Система не должна останавливаться.
Обязанности руководителя и ответственного лица
У руководителя организации — стратегическая роль. Он издает приказы, утверждает документы, выделяет ресурсы. И отвечает за все в целом. Ответственный за электрохозяйство — тактик. Он реализует.
Основные обязанности ответственного лица:
Организация обучения и проверки знаний персонала
Контроль допуска сотрудников к работе
Ведение документации по электробезопасности
Обеспечение средств защиты и контроль их состояния
Организация осмотров, ремонтов, испытаний оборудования
Взаимодействие с надзорными органами при проверках
Расследование инцидентов и аварий
У него есть права и полномочия. Но главное — ответственность. За нарушения спросят именно с него.
Персонал и группы допуска по электробезопасности
Система электробезопасности строится вокруг человека — его знаний, навыков и уровня ответственности. Но люди на предприятии работают разные: одни чинят щиты под напряжением, другие управляют станками с электроприводом, третьи вообще не подходят к оборудованию ближе, чем на метр. Очевидно, что требования к ним не могут быть одинаковыми. Именно поэтому законодательство делит всех сотрудников на категории — в зависимости от того, как и насколько тесно они контактируют с электричеством. И прежде, чем говорить о группах допуска, важно понять, к какой категории относится каждый работник.
Категории персонала: электротехнический, электротехнологический, неэлектротехнический
Электробезопасность на предприятии начинается с классификации.
Электротехнический персонал — те, чья основная работа связана с электроустановками. Монтируют, обслуживают, ремонтируют, испытывают, управляют. Делятся на категории: административно-технический, оперативный, оперативно-ремонтный, ремонтный, диспетчерский. Для каждой — свои требования по обучению и стажу.
Электротехнологический персонал — управляет оборудованием, где электричество — часть технологии. Например, станки, печи, сварочные аппараты. Они не электрики, но работают с током.
Неэлектротехнический персонал — все остальные. Офис, склад, уборка. Даже если человек просто включает свет или компьютер — он в зоне риска. Пусть минимального, но риск есть.
Каждая категория требует своего подхода к обучению и допуску.
Группы допуска I–V: кому и для каких работ нужны
Группа по электробезопасности — это уровень компетентности. Чем выше группа, тем сложнее работы и выше ответственность.
I группа — для неэлектротехнического персонала. Инструктаж, устный опрос — и человек знает, как не попасть под напряжение. Оформляется в журнале.
II группа — подтверждает начальный уровень знаний по электробезопасности для работников, связанных с электроустановками или электрооборудованием. Конкретные виды работ, которые может выполнять работник, определяются его должностными обязанностями, программой подготовки, инструкциями и порядком допуска к работам.
III группа — самостоятельная работа в установках до 1000 В. Право обслуживания, подключения, отключения.
IV группа — работа в установках до и выше 1000 В. Для старших смен, производителей работ. Требует глубоких знаний.
V группа — высшая. Для ответственных за электрохозяйство, руководителей работ в установках выше 1000 В.
Необходимая группа определяется должностными обязанностями. Нельзя дать человеку больше прав, чем у него знаний.
Как присваивается группа допуска
Процесс не быстрый. Для II–V групп нужно:
Обучение в учебном центре или по специальной программе. Для некоторых групп — не менее 72 часов.
Стажировка на рабочем месте под руководством опытного наставника.
Проверка знаний в комиссии. В комиссии — не менее трех человек, у одного — группа не ниже присваиваемой.
Выдача удостоверения.
Для I группы — проще: инструктаж и проверка знаний.
Важно: группу нужно подтверждать. Периодическая проверка знаний — обязательна.
Обучение, инструктажи и проверка знаний
Категории определены, группы присвоены — но это лишь половина дела. Без регулярного обновления знаний даже самый опытный сотрудник теряет бдительность, а правила меняются. Обучение — непрерывный процесс, привязанный к конкретным событиям в жизни сотрудника и предприятия. Когда именно нужно отправлять человека на учёбу, кто устанавливает сроки и от чего они зависят — разберёмся по порядку.
Когда проводится обучение по электробезопасности
Обучение должно быть системным.
Первичное — при приеме на работу. До того, как человек получит доступ к оборудованию.
Периодическое — согласно графикам. Для электротехнического персонала — не реже одного раза в год. Для некоторых категорий — чаще.
Внеочередное — при изменении правил, при переводе на другую работу, при перерыве в работе более года, по требованию инспектора.
Важно: обучение должно быть документально оформлено. Приказы, программы, протоколы — все это хранится.
Виды инструктажей на производстве
Инструктажи — это короткие, но регулярные напоминания. Их несколько видов:
Вводный — при приеме на работу. Общие правила.
Первичный — на рабочем месте. Конкретные риски именно этого участка.
Повторный — раз в полгода. Освежить знания.
Внеплановый — при изменениях, авариях, перерывах.
Целевой — перед выполнением разовых или особо опасных работ.
Каждый инструктаж — запись в журнале с подписью. Без записи — инструктажа не было.
Первичная, периодическая и внеочередная проверка знаний
Проверка знаний — это экзамен.
Первичная — после обучения. Комиссия, билеты, оценка. Результат — в протоколе и удостоверении.
Периодическая — плановая. Раз в год для большинства. Подтверждает, что знания не забылись.
Внеочередная — вне графика. Причины: новые правила, нарушение, длительный перерыв, требование инспектора.
В комиссии по проверке знаний должно быть не менее трех человек. Председатель — с наивысшей группой.
Результаты — в протоколах. Они хранятся 3 года.
Допуск к работам в электроустановках
Обучение пройдено, экзамены сданы, удостоверение на руках — кажется, можно приступать. Но не торопитесь. Допуск к работе — это финальный, но самый ответственный этап, который отделяет теорию от реальной практики. Он наступает только тогда, когда сотрудник доказал свою готовность на деле. И для этого законодательство установило чёткие условия, без которых человек не имеет права прикоснуться к оборудованию — даже если он круглый отличник по всем тестам.
Условия допуска к самостоятельной работе
Допуск — это разрешение. Человек может работать только после того, как:
Прошел медосмотр — нет противопоказаний.
Прошел обучение и проверку знаний — есть удостоверение.
Прошел стажировку (в случаях, предусмотренных правилами работы с персоналом и локальными документами организации). Для оперативного и оперативно-ремонтного персонала может устанавливаться дублирование, продолжительность которого определяется с учётом подготовки, стажа и опыта работника.
Ознакомлен с документами и схемами.
Назначен приказом на должность.
Без любого из пунктов — к работе нельзя. Даже если человек опытный.
Схема допуска к работам в электроустановках
Процесс выглядит так:
Назначение ответственного. Приказом руководителя.
Определение группы. В зависимости от должности и работ.
Обучение и стажировка. Теория + практика под присмотром.
Проверка знаний. Комиссия, протокол, удостоверение.
Ежегодное подтверждение. Периодическая проверка.
Допуск к работе. Только после всех этапов.
Если работа разовая или особо опасная — дополнительно оформляется наряд-допуск.
Работы по наряду-допуску, распоряжению и в текущей эксплуатации
В зависимости от сложности и риска, работы делятся:
По наряду-допуску — самые опасные. Например, ремонт на высоте, работа под напряжением, в действующих установках. Наряд — письменное разрешение, в котором расписаны все меры безопасности.
По распоряжению — работы выполняются по заданию уполномоченного работника с определением содержания работы, места, времени, мер безопасности и состава исполнителей. Порядок выдачи, регистрации и выполнения распоряжений устанавливается правилами по охране труда и локальными документами организации.
В текущей эксплуатации — рутинные работы. Например, замена лампы, проверка показаний. Выполняются по инструкциям.
Для работ по наряду-допуску нужна группа не ниже III (до 1000 В) или IV (выше 1000 В).
Основные меры электробезопасности на производстве
Меры электробезопасности делятся на два больших пласта: одни касаются того, что делают с оборудованием до начала работ — отключают, заземляют, ограждают. Другие — того, как эти работы организуют: кто даёт разрешение, кто контролирует, как фиксируют каждый этап. И если технические меры — это защита от тока, то организационные — защита от хаоса. Именно они задают порядок, без которого даже самый исправный рубильник не гарантирует безопасности. Что входит в этот порядок — разберём.
Организационные меры: назначение ответственных, оформление работ, контроль
Это то, что происходит до того, как человек взял в руки инструмент.
Назначение ответственных. Оформление работ — наряд, распоряжение. Допуск бригады. Надзор во время работы. Оформление перерывов и окончания.
Все это — организационные меры. Они создают структуру, в которой ошибка становится маловероятной.
Технические меры
Это то, что делают непосредственно на оборудовании, чтобы обезопасить работу.
Отключение — обесточить участок. Проверка отсутствия напряжения — убедиться, что ток не пошел в обход. Заземление — чтобы случайно появившееся напряжение ушло в землю. Ограждение — чтобы никто не зашел в опасную зону. Вывешивание плакатов — «Не включать! Работают люди».
Каждое действие — по алгоритму. Отклонений быть не должно.
Требования к электрооборудованию, электрощитовым и переносному инструменту
Оборудование должно быть исправным. Это очевидно, но проверяется жестко.
Электрощитовые — закрытые, проветриваемые, с диэлектрическими ковриками, с доступом только для обученных.
Переносной инструмент — с двойной изоляцией, с исправным кабелем, без повреждений. Перед каждой выдачей — осмотр.
Заземление — обязательно. Проверяется регулярно.
Средства защиты и сроки их испытаний
Средства защиты делятся на основные (диэлектрические перчатки, инструмент с изолирующими рукоятками) и дополнительные (галоши, коврики, переносные заземления).
Все они должны проходить периодические испытания:
Перчатки — раз в 6 месяцев.
Галоши — раз в год.
Инструмент — раз в год.
Переносные заземления — раз в год.
Результаты — в журналах учета и испытаний. Просрочка — нарушение.
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Документы по электробезопасности на предприятии
Без бумаг любая система становится зыбкой: трудно доказать, кто за что отвечает, что разрешено, а что запрещено. Документация по электробезопасности — это рабочие инструменты, которые делятся на несколько уровней. И самый первый, базовый слой — организационно-распорядительные акты: приказы, которые вводят правила в действие, инструкции, которые объясняют, как именно действовать, и перечни, которые фиксируют, кто и к каким работам допущен.
Приказы, инструкции и перечни должностей
Документы — это память системы. Без них все правила — просто слова.
Приказы:
О назначении ответственного за электрохозяйство
О назначении комиссии по проверке знаний
Об утверждении перечней должностей
Инструкции:
Инструкции по электробезопасности на предприятии для каждой профессии и вида работ
По эксплуатации электроустановок
По пожарной безопасности
Перечни:
Должностей, которым нужна группа
Рабочих мест с риском поражения током
Средств защиты
Журналы инструктажей, протоколы проверки знаний и удостоверения
Журналы — это доказательства.
Журнал инструктажей — все вводные, первичные, повторные. С подписями.
Журнал присвоения группы I — для неэлектротехнического персонала.
Протоколы проверки знаний — дата, состав комиссии, результат.
Удостоверения — выдаются на руки. В них — группа, дата проверки, отметки о допуске.
Все это хранится. И предъявляется при проверке.
Наряды-допуски, распоряжения и графики проверок оборудования
Наряды-допуски — на опасные работы. Закрытые наряды-допуски, работы по которым полностью закончены, должны храниться в течение одного года (п. 6.5 Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утв. приказом Минтруда России от 15.12.2020 № 903н). Если при выполнении работ имели место аварии, инциденты или несчастные случаи, такие наряды-допуски хранятся в архиве организации вместе с материалами расследования.
Распоряжения — на менее опасные. Хранятся до смены.
Графики:
Планово-предупредительных ремонтов
Проверок средств защиты
Осмотров оборудования
Обучения персонала
Все графики — утвержденные, с ответственными.
Действия при аварии и поражении электрическим током
Даже самая выстроенная система защиты не даёт стопроцентной гарантии, что опасный момент никогда не наступит. Оборудование стареет, изоляция изнашивается, человеческий фактор никто не отменял. И когда авария всё-таки происходит, главное — не растеряться и действовать по чёткому алгоритму. Первые секунды после поражения током решают всё: как быстро и правильно вы освободите пострадавшего от действия электричества, зависит его жизнь. И здесь важно не просто знать теорию — а понимать конкретную последовательность шагов, которые безопасны и для пострадавшего, и для того, кто приходит на помощь.
Как безопасно отключить оборудование и освободить пострадавшего
Главное правило: не хватать пострадавшего голыми руками. Он под напряжением — вы тоже окажетесь под ним.
Алгоритм:
Отключить оборудование. Рубильник, автомат, выключатель. Если быстро — идеально.
Если отключить нельзя — отбросить провод сухой палкой, доской, веревкой. Никакого металла.
Оттащить пострадавшего за сухую одежду, не касаясь тела.
Только после этого — начинать помощь.
Первая помощь и порядок фиксации происшествия
Первая помощь:
Проверить сознание, дыхание, пульс.
Если нет дыхания — искусственное дыхание.
Если нет пульса — непрямой массаж сердца.
Вызвать скорую.
Фиксация:
Сообщить руководителю.
Сохранить обстановку (если не мешает спасению).
Составить акт.
Начать расследование.
Все — по регламенту. Паника — плохой помощник.
Ответственность за нарушения требований электробезопасности на предприятии
Знание правил — полдела. Важно понимать, что за их нарушение наступают реальные последствия, и они касаются не только абстрактного «предприятия», а конкретных людей — руководителей, инженеров, ответственных за электрохозяйство. Соблюдение требований по электробезопасности на предприятии — основа, на которой держится защищенность сотрудников и устойчивость бизнеса. Но чтобы избежать штрафов и других санкций, нужно знать, на что именно обращают внимание инспекторы, когда приходят с проверкой. Их цель — оценить, работает ли система электробезопасности как единое целое. Поэтому подготовка к визиту контролирующих органов — системная работа, которая ведётся ежедневно. И первый шаг к спокойствию — понимание, что и как будут проверять.
Что проверяют контролирующие органы
Инспекторы Ростехнадзора и трудовой инспекции проверяют системно.
Документы: приказы, журналы, протоколы, удостоверения. Есть ли все? Правильно ли оформлены?
Персонал: есть ли допуск? Знает ли правила? Соответствует ли группа должности?
Оборудование: исправно? Есть ли заземление? Проведены ли испытания?
Средства защиты: есть? Не просрочены?
Обучение: проведено? Задокументировано?
Инспектор ищет не конкретную ошибку, а системные пробелы.
Штрафы и последствия для работодателя и должностных лиц
Последствия могут быть серьезными. За нарушения правил эксплуатации электроустановок применяется ст. 9.11 КоАП РФ, а за нарушения государственных нормативных требований охраны труда — ст. 5.27.1 КоАП РФ. Размер штрафа зависит от состава нарушения, статуса нарушителя и повторности.
Для должностных лиц:
Штрафы по ст. 9.11 КоАП РФ — от 2 000 до 40 000 ₽
Штрафы по ст. 5.27.1 КоАП РФ — от 2 000 до 30 000 ₽
Дисквалификация — до 3 лет (при систематических нарушениях)
Уголовная ответственность — при тяжких последствиях (ст. 143 УК РФ).
Для индивидуальных предпринимателей:
Штрафы по ст. 9.11 КоАП РФ — от 2 000 до 40 000 ₽ или приостановление деятельности до 90 суток
Штрафы по ст. 5.27.1 КоАП РФ — от 15 000 до 40 000 ₽
Для организаций:
Штрафы по ст. 9.11 КоАП РФ — от 20 000 до 40 000 ₽
Штрафы по ст. 5.27.1 КоАП РФ — от 15 000 до 200 000 ₽
Административное приостановление деятельности — до 90 суток (в отдельных случаях)
И это ещё без учета репутационных потерь и остановки производства. Так что проще предотвратить, чем исправлять.
Краткий чек-лист для предприятия
Теория — это фундамент. Но на практике всё проверяется одним вопросом: «А у нас это есть?». Именно поэтому в конце любого разбора правил полезно взять и пройтись по пунктам — как по лестнице, где каждая ступенька ведёт к безопасной эксплуатации электроустановок. Ниже — краткий, но исчерпывающий перечень того, что должно быть на любом предприятии, независимо от его размера и отрасли. И начнём мы с самого первого, с того, без чего все остальные пункты теряют смысл, — с назначенных ответственных лиц.
Назначены ответственные лица
Издан приказ о назначении ответственного за электрохозяйство
Назначен заместитель
У ответственного есть группа IV или V
Проверка знаний пройдена
Определены группы допуска и категории персонала
Все сотрудники распределены по категориям
Для каждой должности определена группа
У электротехнического персонала — группы II–V
У неэлектротехнического — группа I
Проведены обучение, инструктажи и проверка знаний
Есть положение об обучении
Проведены все виды инструктажей
Проверка знаний — в комиссии из ≥3 человек
Есть протоколы и удостоверения
Оформлены обязательные документы
Приказы, инструкции, перечни
Журналы инструктажей и учета группы I
Графики проверок и ремонтов
Схемы электроснабжения
Проверены оборудование, заземление и средства защиты
Оборудование исправно, есть заземление
Средства защиты есть, не просрочены
Проведены испытания — есть протоколы
Электрощитовые в порядке
Заключение
Требования по электробезопасности на предприятии — это система, которая требует внимания, дисциплины и постоянного контроля. Она начинается с назначения ответственного лица и заканчивается исправным диэлектрическим ковриком у каждого щита. Пропустишь одно звено — и вся цепочка рискует рассыпаться.
Ручное управление этой системой — всегда риск. Риск забыть про очередную проверку знаний, пропустить срок испытания средств защиты, потерять бумажный журнал или неправильно оформить наряд-допуск. Человеческий фактор никто не отменял.
Именно поэтому компании, которые хотят не просто «быть в порядке», а уверенно проходить проверки и спокойно работать, выбирают системные решения. «1С:EHS Комплексная производственная безопасность КОРП» — это цифровая платформа, которая объединяет управление охраной труда, экологической, промышленной, пожарной и электробезопасностью.
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Электробезопасность не прощает ошибок. Но современные инструменты помогают их не совершать.
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