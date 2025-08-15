Как законным способом списать долги по всем кредитам и забыть о финансовой пропасти?

Что такое банкротство физических лиц?

Банкротство физических лиц — это юридическая процедура, позволяющая гражданам, которые не в состоянии выплатить долги, законно списать долги через арбитражный суд. Процесс регулируется Федеральным законом № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» и подходит для тех, кто столкнулся с финансовыми проблемами из-за ипотеки, кредитов, микрозаймов или других обязательств. Юридическая помощь по банкротству физических лиц помогает пройти процедуру с минимальными рисками и добиться гарантированного списания долгов.

Банкротство физ лиц может быть инициировано, если:

Сумма долгов превышает 500 000 рублей (в некоторых случаях возможно и с меньшей суммой).

Вы не можете выполнять обязательства перед кредиторами.

У вас нет имущества, достаточного для погашения долгов.

Юридические услуги по банкротству включают консультации, подготовку документов, взаимодействие с судом и сопровождение на всех этапах. Проверенные компании по банкротству, такие как те, что входят в рейтинг юридических компаний по банкротству, помогают клиентам добиться списания долгов под ключ с минимальными сложностями.