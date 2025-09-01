Арест автомобиля за долги: могут ли приставы забрать машину и как этого не допустить

Если вы столкнулись с просрочками по кредитам, займам или другим обязательствам, приставы имеют право наложить арест на вашу машину, что может привести к ее продаже на торгах. Однако не все так безнадежно: процедура банкротства физических лиц часто становится эффективным инструментом для защиты имущества и списания долгов.

В этой статье мы подробно разберем, когда приставы могут забрать авто, как это связано с банкротством, и что делать, чтобы избежать худшего сценария. Мы опираемся на актуальные данные о рейтинге компаний по банкротству физических лиц и рекомендациях экспертов, чтобы помочь вам выбрать надежную помощь.