Не платите микрозайм? Узнайте, что будет и как спастись от долгов

4 признака, что вам пора объявить банкротство по микрозаймам

Банкротство физического лица — это крайняя, но зачастую единственная верная мера при глубокой долговой яме. Не стоит рассматривать ее как первый вариант, но есть четкие сигналы, указывающие на необходимость начать процедуру.

Вам стоит серьезно задуматься о банкротстве, если:

Вы не можете платить по долгам. Когда ежемесячные платежи по микрозаймам и кредитам превышают ваш доход, и вы постоянно живете в режиме просрочек. Отсутствует перспектива погашения. Вы понимаете, что даже в ближайшие 6–12 месяцев ваше финансовое положение не улучшится настолько, чтобы расплатиться с долгами. Давление коллекторов стало невыносимым. Звонки, угрозы и визиты взыскателей мешают вашей нормальной жизни и работе, создавая постоянный стресс. Есть риск ареста имущества или счетов. Кредиторы уже подали иск в суд, и вы получили уведомление о начале исполнительного производства.

Банкротство в этом случае — не поражение, а стратегическое решение. Оно позволяет: