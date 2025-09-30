Мифы про банкротство: разоблачаем топ-5 заблуждений

Миф №1. После банкротства — автоматический запрет на выезд за границу на 5 лет

Когда речь заходит о банкротстве физического лица, один из самых сильных страхов, который заставляет людей откладывать процедуру, — это возможный запрет на выезд за границу . Многие уверены, что стоит только подать заявление в суд, как последует автоматический и непреложный запрет на выезд за рубеж сроком на пять лет. Разберемся, где здесь правда, а где — опасное заблуждение.

Откуда растут ноги у мифа?

Корни этого мифа понятны. В общественном сознании банкротство часто ассоциируется с наказанием за финансовую несостоятельность. Кроме того, в законодательстве действительно существует норма, позволяющая суду ограничивать выезд должника. Однако ключевой момент заключается в том, что эта мера — не автоматическая и не санкция за сам факт банкротства , а инструмент, который суд использует для обеспечения процедуры.

Реальность. Запрет — временная и необязательная мера

Давайте обратимся к фактам, которые опровергают распространенный миф.

1. Это право суда, а не его обязанность. Арбитражный суд вправе, но отнюдь не обязан выносить определение о временном ограничении на выезд должника из РФ. Это решение судья принимает индивидуально в каждом конкретном случае, оценивая обстоятельства дела.

2. Запрет действует только на время процедуры. Если суд все же решил ввести такое ограничение, оно действует исключительно на период ведения процедуры банкротства. Как только суд выносит определение о завершении процедуры (будь то реструктуризация долгов, реализация имущества или мировое соглашение), все ограничения, включая запрет на выезд, немедленно снимаются.

3. Ограничение вводится в определенных случаях. На практике суд чаще идет на этот шаг, когда есть веские основания полагать, что должник может скрыться, чтобы избежать обязанностей. Например:

Если у должника есть значительное имущество за границей.

Если есть подозрения в сокрытии активов или недобросовестном поведении.

Если сумма долгов очень велика, а поведение должника вызывает вопросы у суда и финансового управляющего.

Если должник уже предпринимал попытки скрыться от кредиторов.