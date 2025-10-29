Не можешь платить по кредитам? 5 вариантов решения проблемы

Путь 2. Договориться с банком о реструктуризации

Простыми словами: вы просите ваш банк изменить условия кредита, чтобы вам было легче платить. Банк иногда соглашается, чтобы не терять деньги.

Что можно попросить?

Увеличить срок кредита — тогда ежемесячный платеж станет значительно меньше.

Взять «перерыв» в платежах (кредитные каникулы) на несколько месяцев.

Снизить процент (редко, но можно попытаться).

Это ваш вариант, если: вы точно знаете, что проблемы — ненадолго (например, выходите на новую работу) и можете это доказать.

Плюс: вы избегаете скандалов, штрафов и порчи кредитной истории прямо сейчас.

Минус: в долгосрочной перспективе вы заплатите банку больше. И банк может вам отказать.