Интеграция 1С и «Честного знака»: как не напороться на подводные камни

Еще немного — и «честный знак» станет ругательством. Все, кто начал настраивать интеграцию 1С и системы маркировки, солидно намучались. Как и при вводе любой инициативы, в официальных сообщениях все звучит легко и здорово, а на деле приходится здорово поморочиться, чтобы все работало как надо.

Мы в 42Clouds съели не одну собаку на настройке интеграции с «Честным знаком», потому что нам регулярно приходится сталкиваться с этой проблемой у наших клиентов. И что мы можем сказать? «Крепитесь». Увы, проблем немало, и разные нюансы всплывают там, где их совсем не ожидали.

Давайте посмотрим на самые распространенные проблемы интеграции 1С с «Честным знаком» и попробуем разобраться, как проводить операцию так, чтобы потом не было мучительно больно.

А зачем оно надо?

Но сначала вспомним, зачем вообще ввязываться в эту битву и что нужно, чтобы ее начать.

Зачем интегрировать 1С и «Честный знак»? Интеграция нужна, чтобы:

избавиться от двойного ввода данных в 1С и «Честный знак»;

автоматизировать процесс и разгрузить сотрудников;

получать уведомления о приёмке, выбытии, передаче, перемещении или уничтожении товара в атематическом режиме;

исключить пресловутый человеческий фактор.

Что понадобится для работы?

усиленная квалифицированная электронная подпись (УКЭП);

ЭДО;

онлайн-касса с поддержкой системы «Честный знак»;

сканер штрих-кодов;

принтер этикеток.

И вот теперь посмотрим, что может пойти не так.

Чтобы настроить интеграцию между 1С и «Честным знаком», нужно:

Получить усиленную квалифицированную электронную подпись и провести настройку программного обеспечения для работы с Государственной информационной системой мониторинга за оборотом товаров (ГИС МТ). Зарегистрироваться на сайте ГИС МТ. Настроить программы для работы с ГИС МТ:

установить усиленную квалифицированную электронную подпись в 1С: Бухгалтерия.

настроить подключение к 1С: ЭДО для обмена электронными документами с ГИС МТ.

настроить обмен с ИС МП.

Как вы уже догадались, на каждом этапе могут поджидать «приятные неожиданности». Рассмотрим их по очереди.

Электронная подпись

Для корректной работы в Информационной системе маркировки и прослеживания (ИС МП) понадобится электронная подпись, которую можно получить двумя способами:

Приобрести продукт 1С:Подпись. Его можно подключить через 1С: ИТС. Но тут нужно учитывать, что 1С:Подпись удобно подключать, но она может закрыть не все потребности. Например, сертификат, полученный с помощью 1С:Подписи, не подойдет для отправки регламентированной отчетности в контролирующие органы в электронном виде и для участия в торгах на электронных торговых площадках. Получить электронную подпись в одном из аккредитованных удостоверяющих центров (АУЦ).

Тут важно обратить внимание, что для регистрации продавца в ГИС МТ подпись должна оформляться на лицо, которое имеет право действовать от имени юридического лица/индивидуального предпринимателя без доверенности и которое указано в ЕГРЮЛ/ ЕГРИП.

После получения электронной подписи ее нужно будет установить в 1С. Для этого понадобится перейти в раздел «Администрирование» — «Обмен электронными документами» или «Администрирование» — «Обмен с ИС МП (обувь, табак...)» — группа «Настройка и Справочники». Потом надо будет перейти по ссылке «Настройки электронной подписи и шифрования» и добавить подпись.

После установки обязательно нужно проверить, все ли установилось правильно — именно на этом моменте многие срезаются, а потом не могут найти источник проблем. Так что по завершению установки нужно нажать кнопку «Проверить...» и убедиться, что система поставит зеленую отметку в каждой строке.

Регистрация на сайте «Честный знак»

С регистрацией, казалось бы, все понятно — надо следовать инструкциям на сайте «Честного знака», там даже видеоинструкция есть. Есть только один нюанс: сначала нужно пройти проверку

Что будет проверять сайт:

Операционную систему. Это должна быть ОС Windows 7 или новее / Maс OS X 10.8 или новее. Браузер. Поддерживаемые версии браузеров: Google Chrome 70, Mozilla Firefox 60, Safari 12, Яндекс Браузер 20. Криптографический плагин: у вас должны быть установлены плагин КриптоПро ЭЦП Browser plug-in и расширение для браузера CryptoPro Extension for CAdES Browser Plug-in. Криптографическое ПО: криптопровайдер с поддержкой алгоритмов шифрования ГОСТ 34.10-2012, ГОСТ 28147-89, ГОСТ Р 34.11-2012

Давно видели сайт с такими требованиями и с видеоинструкциями по регистрации? Зато с первого взгляда понятно, с чем придется иметь дело.

И да, стоит использовать для регистрации свежеустановленный или свежеобновленный браузер. А не то могут всплыть подводные камни. Например, один из наших клиентов долго не мог пройти проверку сайта, тысячу раз все перепроверил, а потом уже с нашей техподдержкой выяснил, что камнем преткновения стал отключенный в браузере JavaScript. В четвертом пункте проверки сайта тоже есть свои «скелеты в шкафу»: на одном рабочем месте не стоит устанавливать два криптопровайдера (КриптоПро и VIPNet). Сертификаты, которые выпущены под КриптоПро, не будут работать с VIPNet, как и сертификаты, которые выпущены под VIPNet, не будут работать с КриптоПро.

1С:ЭДО

Все, что надо было сделать раньше — это была только разминка. Теперь надо наладить электронный документооборот. Как это сделать? Одним из трех способов:

Самостоятельно по инструкции пользователя под конкретную конфигурацию. Инструкции можно почитать тут. Через помощника подключения 1С: Отчетности, если вы используете этот сервис. «Обратитесь к соответствующему техническому специалисту» — тоже один из официальных вариантов подключения.

Своим клиентам мы советуем прибегать к третьему варианту и делаем настройку 1С:ЭДО через техподдержку.

Тут еще есть такой нюанс: в работе обе стороны сделки, т.е. и покупатель, и продавец, должны быть подключены к одному оператору ЭДО или к операторам, между которыми настроен роуминг. Если это не так — работать система будет, но могут выплывать непредсказуемые ошибки, подглючивания и зависания.

Обмен с ИС МП

Если после ЭДО еще остались силы, то новое поле граблей ждет при настройке обмена 1С и ИС МП. Это делается через раздел «Администрирование» — «Интеграция с ИС МП». Здесь вы можете начать вести учет маркируемой продукции и запустить проверку онлайн статусов кодов маркировки при оптовых («Контролировать статусы кодов маркировки») и розничных («Контролировать статусы кодов маркировки при розничных продажах») продажах.

Также в этом разделе можно настроить автоматический обмен данными с ИС МП по заданному расписанию. Для автоматического обмена потребуется для каждой компании установить сертификат электронной подписи и сохранить пароль к нему («Настроить сертификаты организаций для подписания сообщений и авторизации на сервере»). Для каждого используемого для обмена с ИС МП сертификата нужно будет указать наименование организации и пользователя, имеющего право подписи сообщений.

На этой же вкладке «Интеграция с ИС МП» настраивается подключение к СУЗ на вкладке «Параметры подключения к СУЗ».

Настройка подключения к СУЗ

Ключевые параметры подключения, которые нужно ввести при настройке, — IP-адрес, порт, токен, идентификатор СУЗ (OmsId) — вы можете узнать в личном кабинете «Честного знака».

Стоит обратить внимание, что Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) — оператор ИС МП — иногда изменяет формат обмена с СУЗ. В настройках СУЗ должна указываться используемая на текущий момент версия. Как правило, это версия с самым старшим номером из списка. Но не всегда: порой случается так, что на самую свежую версию ЦРПТ еще не перешел, в этом случае будет использоваться предыдущая.

Настройка номенклатуры

Осталось дело за малым — настроить номенклатуру и подключить оборудование (да, «только начать и закончить»).

Идем в раздел «Справочники» — «Номенклатура».

Если нужно изменить существующую номенклатуру, то открываем карточку существующей номенклатурной позиции двойным щелчком левой кнопки мыши и в поле «Маркировка и контроль» выбираем нужный вид номенклатуры. Потом открываем раздел «Классификация» и заполните поле ТН ВЭД.

Если нужно создать новый вид номенклатуры, то действуем так же, только в поле «Маркировка и контроль» нажимаем кнопку «Создать» и заполняем все поля номенклатуры.

Чтобы изменить реквизиты «скопом», идем в «НСИ и администрирование» — «Администрирование» — «Обслуживание» — «Корректировка данных» — «Групповое изменение». В форме «Дополнительные параметры» — «Специальные возможности» устанавливаем флаги «Показывать служебные реквизиты» и «Режим разработчика». Для выбранных позиций номенклатуры для реквизита «Вид номенклатуры» устанавливаем вновь созданный вид и в нужное значение — реквизит «Особенность учета». Обратите внимание, что это действие выполняется однократно, но требует прав администратора и должной квалификации.

Устройства

Теперь, чтобы все завелось и работало, надо наладить работу трех устройств. Что понадобится:

сканер штрихкодов, поддерживающий работы с двумерными штрихкодами DataMatrix,

оборудование для печати кодов маркировки,

контрольно-кассовая техника.

Самое главное — чтобы устройства были «одобрены» 1С. Как это проверить? На сайте «1С:Предприятие 8»: «Платформы и технологии» — «Стандартные библиотеки» — «1С:Библиотека подключаемого оборудования».

Но даже с такими устройствами могут повылезать непредвиденные проблемы подключения. Все их расписать невозможно, иначе пришлось бы издавать трехтомник. Но у наших клиентов 6 из 10 обращений по проблемам интеграции 1С и «Честного знака» упираются именно в оборудование. «Диагностировать и лечить» каждую проблему нужно отдельно.

Как видите, грабли могут поджидать на каждом шагу. Если зарыться в мануалы, пересмотреть все видео и прочитать все инструкции, есть шанс самостоятельно настроить все идеально. К сожалению, пока что внедрение «Честного знака» требует слишком тщательного изучения информации и даже действий «методом научного тыка». Возможно, с ростом проекта ситуация поменяется, а пока лучше обращайтесь за помощью.