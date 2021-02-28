Интеграция 1С и «Честного знака»: как не напороться на подводные камни

Еще немного — и «честный знак» станет ругательством. Все, кто начал настраивать интеграцию 1С и системы маркировки, солидно намучались. Как и при вводе любой инициативы, в официальных сообщениях все звучит легко и здорово, а на деле приходится здорово поморочиться, чтобы все работало как надо.
Мы в 42Clouds съели не одну собаку на настройке интеграции с «Честным знаком», потому что нам регулярно приходится сталкиваться с этой проблемой у наших клиентов. И что мы можем сказать? «Крепитесь». Увы, проблем немало, и разные нюансы всплывают там, где их совсем не ожидали.
Давайте посмотрим на самые распространенные проблемы интеграции 1С с «Честным знаком» и попробуем разобраться, как проводить операцию так, чтобы потом не было мучительно больно.
А зачем оно надо?
Но сначала вспомним, зачем вообще ввязываться в эту битву и что нужно, чтобы ее начать.
Зачем интегрировать 1С и «Честный знак»? Интеграция нужна, чтобы:
- избавиться от двойного ввода данных в 1С и «Честный знак»;
- автоматизировать процесс и разгрузить сотрудников;
- получать уведомления о приёмке, выбытии, передаче, перемещении или уничтожении товара в атематическом режиме;
- исключить пресловутый человеческий фактор.
Что понадобится для работы?
- усиленная квалифицированная электронная подпись (УКЭП);
- ЭДО;
- онлайн-касса с поддержкой системы «Честный знак»;
- сканер штрих-кодов;
- принтер этикеток.
И вот теперь посмотрим, что может пойти не так.
Чтобы настроить интеграцию между 1С и «Честным знаком», нужно:
- Получить усиленную квалифицированную электронную подпись и провести настройку программного обеспечения для работы с Государственной информационной системой мониторинга за оборотом товаров (ГИС МТ).
- Зарегистрироваться на сайте ГИС МТ.
- Настроить программы для работы с ГИС МТ:
- установить усиленную квалифицированную электронную подпись в 1С: Бухгалтерия.
- настроить подключение к 1С: ЭДО для обмена электронными документами с ГИС МТ.
- настроить обмен с ИС МП.
Как вы уже догадались, на каждом этапе могут поджидать «приятные неожиданности». Рассмотрим их по очереди.
Электронная подпись
Для корректной работы в Информационной системе маркировки и прослеживания (ИС МП) понадобится электронная подпись, которую можно получить двумя способами:
- Приобрести продукт 1С:Подпись. Его можно подключить через 1С: ИТС. Но тут нужно учитывать, что 1С:Подпись удобно подключать, но она может закрыть не все потребности. Например, сертификат, полученный с помощью 1С:Подписи, не подойдет для отправки регламентированной отчетности в контролирующие органы в электронном виде и для участия в торгах на электронных торговых площадках.
- Получить электронную подпись в одном из аккредитованных удостоверяющих центров (АУЦ).
Тут важно обратить внимание, что для регистрации продавца в ГИС МТ подпись должна оформляться на лицо, которое имеет право действовать от имени юридического лица/индивидуального предпринимателя без доверенности и которое указано в ЕГРЮЛ/ ЕГРИП.
После получения электронной подписи ее нужно будет установить в 1С. Для этого понадобится перейти в раздел «Администрирование» — «Обмен электронными документами» или «Администрирование» — «Обмен с ИС МП (обувь, табак...)» — группа «Настройка и Справочники». Потом надо будет перейти по ссылке «Настройки электронной подписи и шифрования» и добавить подпись.
После установки обязательно нужно проверить, все ли установилось правильно — именно на этом моменте многие срезаются, а потом не могут найти источник проблем. Так что по завершению установки нужно нажать кнопку «Проверить...» и убедиться, что система поставит зеленую отметку в каждой строке.
Регистрация на сайте «Честный знак»
С регистрацией, казалось бы, все понятно — надо следовать инструкциям на сайте «Честного знака», там даже видеоинструкция есть. Есть только один нюанс: сначала нужно пройти проверку
Что будет проверять сайт:
- Операционную систему. Это должна быть ОС Windows 7 или новее / Maс OS X 10.8 или новее.
- Браузер. Поддерживаемые версии браузеров: Google Chrome 70, Mozilla Firefox 60, Safari 12, Яндекс Браузер 20.
- Криптографический плагин: у вас должны быть установлены плагин КриптоПро ЭЦП Browser plug-in и расширение для браузера CryptoPro Extension for CAdES Browser Plug-in.
- Криптографическое ПО: криптопровайдер с поддержкой алгоритмов шифрования ГОСТ 34.10-2012, ГОСТ 28147-89, ГОСТ Р 34.11-2012
Давно видели сайт с такими требованиями и с видеоинструкциями по регистрации? Зато с первого взгляда понятно, с чем придется иметь дело.
И да, стоит использовать для регистрации свежеустановленный или свежеобновленный браузер. А не то могут всплыть подводные камни. Например, один из наших клиентов долго не мог пройти проверку сайта, тысячу раз все перепроверил, а потом уже с нашей техподдержкой выяснил, что камнем преткновения стал отключенный в браузере JavaScript.
В четвертом пункте проверки сайта тоже есть свои «скелеты в шкафу»: на одном рабочем месте не стоит устанавливать два криптопровайдера (КриптоПро и VIPNet). Сертификаты, которые выпущены под КриптоПро, не будут работать с VIPNet, как и сертификаты, которые выпущены под VIPNet, не будут работать с КриптоПро.
1С:ЭДО
Все, что надо было сделать раньше — это была только разминка. Теперь надо наладить электронный документооборот. Как это сделать? Одним из трех способов:
- Самостоятельно по инструкции пользователя под конкретную конфигурацию. Инструкции можно почитать тут.
- Через помощника подключения 1С: Отчетности, если вы используете этот сервис.
- «Обратитесь к соответствующему техническому специалисту» — тоже один из официальных вариантов подключения.
Своим клиентам мы советуем прибегать к третьему варианту и делаем настройку 1С:ЭДО через техподдержку.
Тут еще есть такой нюанс: в работе обе стороны сделки, т.е. и покупатель, и продавец, должны быть подключены к одному оператору ЭДО или к операторам, между которыми настроен роуминг. Если это не так — работать система будет, но могут выплывать непредсказуемые ошибки, подглючивания и зависания.
Обмен с ИС МП
Если после ЭДО еще остались силы, то новое поле граблей ждет при настройке обмена 1С и ИС МП. Это делается через раздел «Администрирование» — «Интеграция с ИС МП». Здесь вы можете начать вести учет маркируемой продукции и запустить проверку онлайн статусов кодов маркировки при оптовых («Контролировать статусы кодов маркировки») и розничных («Контролировать статусы кодов маркировки при розничных продажах») продажах.
Также в этом разделе можно настроить автоматический обмен данными с ИС МП по заданному расписанию. Для автоматического обмена потребуется для каждой компании установить сертификат электронной подписи и сохранить пароль к нему («Настроить сертификаты организаций для подписания сообщений и авторизации на сервере»). Для каждого используемого для обмена с ИС МП сертификата нужно будет указать наименование организации и пользователя, имеющего право подписи сообщений.
На этой же вкладке «Интеграция с ИС МП» настраивается подключение к СУЗ на вкладке «Параметры подключения к СУЗ».
Настройка подключения к СУЗ
Ключевые параметры подключения, которые нужно ввести при настройке, — IP-адрес, порт, токен, идентификатор СУЗ (OmsId) — вы можете узнать в личном кабинете «Честного знака».
Стоит обратить внимание, что Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) — оператор ИС МП — иногда изменяет формат обмена с СУЗ. В настройках СУЗ должна указываться используемая на текущий момент версия. Как правило, это версия с самым старшим номером из списка. Но не всегда: порой случается так, что на самую свежую версию ЦРПТ еще не перешел, в этом случае будет использоваться предыдущая.
Настройка номенклатуры
Осталось дело за малым — настроить номенклатуру и подключить оборудование (да, «только начать и закончить»).
Идем в раздел «Справочники» — «Номенклатура».
Если нужно изменить существующую номенклатуру, то открываем карточку существующей номенклатурной позиции двойным щелчком левой кнопки мыши и в поле «Маркировка и контроль» выбираем нужный вид номенклатуры. Потом открываем раздел «Классификация» и заполните поле ТН ВЭД.
Если нужно создать новый вид номенклатуры, то действуем так же, только в поле «Маркировка и контроль» нажимаем кнопку «Создать» и заполняем все поля номенклатуры.
Чтобы изменить реквизиты «скопом», идем в «НСИ и администрирование» — «Администрирование» — «Обслуживание» — «Корректировка данных» — «Групповое изменение». В форме «Дополнительные параметры» — «Специальные возможности» устанавливаем флаги «Показывать служебные реквизиты» и «Режим разработчика». Для выбранных позиций номенклатуры для реквизита «Вид номенклатуры» устанавливаем вновь созданный вид и в нужное значение — реквизит «Особенность учета».
Обратите внимание, что это действие выполняется однократно, но требует прав администратора и должной квалификации.
Устройства
Теперь, чтобы все завелось и работало, надо наладить работу трех устройств. Что понадобится:
- сканер штрихкодов, поддерживающий работы с двумерными штрихкодами DataMatrix,
- оборудование для печати кодов маркировки,
- контрольно-кассовая техника.
Самое главное — чтобы устройства были «одобрены» 1С. Как это проверить? На сайте «1С:Предприятие 8»: «Платформы и технологии» — «Стандартные библиотеки» — «1С:Библиотека подключаемого оборудования».
Но даже с такими устройствами могут повылезать непредвиденные проблемы подключения. Все их расписать невозможно, иначе пришлось бы издавать трехтомник. Но у наших клиентов 6 из 10 обращений по проблемам интеграции 1С и «Честного знака» упираются именно в оборудование. «Диагностировать и лечить» каждую проблему нужно отдельно.
Как видите, грабли могут поджидать на каждом шагу. Если зарыться в мануалы, пересмотреть все видео и прочитать все инструкции, есть шанс самостоятельно настроить все идеально. К сожалению, пока что внедрение «Честного знака» требует слишком тщательного изучения информации и даже действий «методом научного тыка». Возможно, с ростом проекта ситуация поменяется, а пока лучше обращайтесь за помощью.
Мы в 42Clouds силами технической поддержки и консультантов 1С (бесплатные консультации входят у нас в два тарифа из трех) помогаем своим клиентам настроить интеграцию и съели на этом уже не одну собаку.