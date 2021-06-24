Как упростить работу бухгалтерии интернет-магазина:обзор сервисов для 1С

Если вам кажется, что конфигурации управленческого учета и бухгалтерии не отвечают ежедневным потребностям интернет-магазина, значит, вам не кажется. Закрыть «дыры» в рутинных процессах в состоянии сервисы, которые можно подобрать под свои задачи. В этой статье обзор пяти расширений 1С для интернет-магазина. Их цель — упростить ежедневную работу бухгалтера и снизить вероятность ошибок.

1. WilberriesTo1C_УТ_КА

С чем поможет сервис? С загрузкой отчета о продажах из WildBerries в УТ 11.4 и КА 2.4

Возможности сервиса

Загружает данные отчета о продажах WildBerries. Если вы продаете товар через WildBerries, то знаете, что комиссионер (WildBerries) после продажи от своего имени, должен составить отчет о выполнении обязательств, чтобы получить вознаграждение.

Сервис позволяет загрузить данные такого отчета (Форму отчета к ОФЕРТЕ о реализации товара на сайте WildBerries, Приложение № 4 и № 6 к агентскому договору) в формате *.xlsx в документ «Отчет комиссионера (агента) о продажах».

При нажатии на команду Загрузка из WildBerries производится загрузка из файла в табличные части документа «Отчет комиссионера (агента) о продажах». Сопоставление номенклатурных позиций производится по Артикулу. В окне сообщения будут отображаться те позиции, которые не удалось сопоставить.

Сервис легко подключается как внешняя обработка в справочнике Дополнительные отчеты и обработки.

Совместим с конфигурациями:

1С:Управление торговлей 11.4

1С:Комплексная автоматизация.

2. Загрузка из OZON для УТ 11.4

С чем поможет сервис? С загрузкой данных отчета о реализации товаров из Excel-файла OZON. Используйте сервис и просто забудьте про ручной перенос данных.

Возможности сервиса

Магазин OZON формирует отчет о реализации товаров за месяц и присылает его не позднее 5-го числа следующего месяца в формате (XLSX). Именно этот отчет загружает данная обработка в документ «Отчет комиссионера (агента) о продажах».

Совместим с конфигурациями:

1С:Управление торговлей

3. Акты сверки

С чем поможет сервис? С формированием документов «Акт сверки расчетов» с контрагентами за выбранный период. Это не всё: сервис автоматически отправит готовый документ на почту контрагента.

Возможности сервиса

Автоматическое заполнение списка контрагентов по оборотам и остаткам за выбранный период сверки;

Возможность заполнения списка контрагентов по отбору (даже без оборотов);

Отображение оборотов за выбранный период сверки в табличной части;

Автоматическое заполнение уже созданных актов сверок за требуемый период по введенным настройкам;

Сохранение адресов электронной почты при их редактировании в табличной части;

Возможность выбора печатной формы, формата файла и наличия подписи и печати в файле акта сверки;

Настраиваемые шаблоны темы и текста письма с автоматически заполняемыми параметрами;

Отправка актов сверки на электронную почту контрагентов в фоновом режиме с отображением прогресса выполнения;

Контроль корректности введенных адресов электронной почты;

Фиксация даты отправки в дополнительных свойствах документа.

Совместим с конфигурациями:

1С: Бухгалтерия Предприятия 3.0

4. Загрузка из Яндекс для УТ 11.4, КА 2.4 и ERP

С чем поможет сервис? С загрузкой данных отчета о реализации товаров из сервиса Яндекс.Маркета «Беру».

Возможности сервиса

С сервисом возможно быстро выгрузить отчет комиссионера и автоматически внести данные в 1С. Оба действия расширение выполняет без ручного ввода данных.

Совместим с конфигурациями:

Управление торговлей 11.4

5. Delans

С чем поможет сервис? С детализацией и управлением доставкой. Предусмотрены регулярное обновление системы и резервное копирование базы.

Кому подходит сервис:

курьерская служба;

торговая компания;

транспортная компания;

дистрибьюторская компания;

производственная компания;

фулфилмент.

Возможности сервиса:

Автоматическая обработка заказов на доставку. Загрузка реестров.

Отслеживание статусов доставки, местоположения транспорта онлайн.

Автоматическое построение и оптимизация маршрутов.

Гибкая настройка зон доставки.

Визуализация на карте планов и маршрутов на доставку.

Контроль загруженности транспорта и водителей.

Работа с грузами и номенклатурой.

Интеграция с картографическими сервисами и с Яндекс Маршрутизацией

Учет возвратов и наложенных платежей.

Тарифный калькулятор. Расчет стоимости доставки.

Оперативная отчетность о выполнении плана доставки.

Ведение управленческого учета и взаиморасчетов с контрагентами.

Интеграции с сайтом, онлайн-кассами (поддержка 54-ФЗ), агентами (логистическими операторами), другими учетными системами. Открытый API.

Приложение курьеров для работы с заказами.

Личный веб-кабинет клиента и мобильное приложение.

Совместим с конфигурациями:

Управление нашей фирмой 1.6

1С:Комплексная автоматизация

1С:Управление торговлей

1С:ERP Управление предприятием 2

Нет предела совершенству и автоматизации. Главное — подходить к этому вопросу с умом: взвесить временные затраты на ручные операции и оценить их финансово. А дальше дело техники: зайти в маркетплейс Маркет42 и бесплатно протестировать сервисы, чтобы понять, какие из них заменят ручной труд и ускорят вашу работу.