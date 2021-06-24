Как упростить работу бухгалтерии интернет-магазина:обзор сервисов для 1С

Если вам кажется, что конфигурации управленческого учета и бухгалтерии не отвечают ежедневным потребностям интернет-магазина, значит, вам не кажется. Закрыть «дыры» в рутинных процессах в состоянии сервисы, которые можно подобрать под свои задачи. В этой статье обзор пяти расширений 1С для интернет-магазина. Их цель — упростить ежедневную работу бухгалтера и снизить вероятность ошибок.
С чем поможет сервис?
С загрузкой отчета о продажах из WildBerries в УТ 11.4 и КА 2.4
Возможности сервиса
Загружает данные отчета о продажах WildBerries. Если вы продаете товар через WildBerries, то знаете, что комиссионер (WildBerries) после продажи от своего имени, должен составить отчет о выполнении обязательств, чтобы получить вознаграждение.
Сервис позволяет загрузить данные такого отчета (Форму отчета к ОФЕРТЕ о реализации товара на сайте WildBerries, Приложение № 4 и № 6 к агентскому договору) в формате *.xlsx в документ «Отчет комиссионера (агента) о продажах».
При нажатии на команду Загрузка из WildBerries производится загрузка из файла в табличные части документа «Отчет комиссионера (агента) о продажах». Сопоставление номенклатурных позиций производится по Артикулу. В окне сообщения будут отображаться те позиции, которые не удалось сопоставить.
Сервис легко подключается как внешняя обработка в справочнике Дополнительные отчеты и обработки.
Совместим с конфигурациями:
1С:Управление торговлей 11.4
1С:Комплексная автоматизация.
2. Загрузка из OZON для УТ 11.4
С чем поможет сервис?
С загрузкой данных отчета о реализации товаров из Excel-файла OZON. Используйте сервис и просто забудьте про ручной перенос данных.
Возможности сервиса
Магазин OZON формирует отчет о реализации товаров за месяц и присылает его не позднее 5-го числа следующего месяца в формате (XLSX). Именно этот отчет загружает данная обработка в документ «Отчет комиссионера (агента) о продажах».
Совместим с конфигурациями:
1С:Управление торговлей
3. Акты сверки
С чем поможет сервис?
С формированием документов «Акт сверки расчетов» с контрагентами за выбранный период. Это не всё: сервис автоматически отправит готовый документ на почту контрагента.
Возможности сервиса
- Автоматическое заполнение списка контрагентов по оборотам и остаткам за выбранный период сверки;
- Возможность заполнения списка контрагентов по отбору (даже без оборотов);
- Отображение оборотов за выбранный период сверки в табличной части;
- Автоматическое заполнение уже созданных актов сверок за требуемый период по введенным настройкам;
- Сохранение адресов электронной почты при их редактировании в табличной части;
- Возможность выбора печатной формы, формата файла и наличия подписи и печати в файле акта сверки;
- Настраиваемые шаблоны темы и текста письма с автоматически заполняемыми параметрами;
- Отправка актов сверки на электронную почту контрагентов в фоновом режиме с отображением прогресса выполнения;
- Контроль корректности введенных адресов электронной почты;
- Фиксация даты отправки в дополнительных свойствах документа.
Совместим с конфигурациями:
1С: Бухгалтерия Предприятия 3.0
4. Загрузка из Яндекс для УТ 11.4, КА 2.4 и ERP
С чем поможет сервис?
С загрузкой данных отчета о реализации товаров из сервиса Яндекс.Маркета «Беру».
Возможности сервиса
С сервисом возможно быстро выгрузить отчет комиссионера и автоматически внести данные в 1С. Оба действия расширение выполняет без ручного ввода данных.
Совместим с конфигурациями:
Управление торговлей 11.4
5. Delans
С чем поможет сервис?
С детализацией и управлением доставкой. Предусмотрены регулярное обновление системы и резервное копирование базы.
Кому подходит сервис:
- курьерская служба;
- торговая компания;
- транспортная компания;
- дистрибьюторская компания;
- производственная компания;
- фулфилмент.
Возможности сервиса:
- Автоматическая обработка заказов на доставку. Загрузка реестров.
- Отслеживание статусов доставки, местоположения транспорта онлайн.
- Автоматическое построение и оптимизация маршрутов.
- Гибкая настройка зон доставки.
- Визуализация на карте планов и маршрутов на доставку.
- Контроль загруженности транспорта и водителей.
- Работа с грузами и номенклатурой.
- Интеграция с картографическими сервисами и с Яндекс Маршрутизацией
- Учет возвратов и наложенных платежей.
- Тарифный калькулятор. Расчет стоимости доставки.
- Оперативная отчетность о выполнении плана доставки.
- Ведение управленческого учета и взаиморасчетов с контрагентами.
- Интеграции с сайтом, онлайн-кассами (поддержка 54-ФЗ), агентами (логистическими операторами), другими учетными системами. Открытый API.
- Приложение курьеров для работы с заказами.
- Личный веб-кабинет клиента и мобильное приложение.
Совместим с конфигурациями:
Управление нашей фирмой 1.6
1С:Комплексная автоматизация
1С:Управление торговлей
1С:ERP Управление предприятием 2
Нет предела совершенству и автоматизации. Главное — подходить к этому вопросу с умом: взвесить временные затраты на ручные операции и оценить их финансово. А дальше дело техники: зайти в маркетплейс Маркет42 и бесплатно протестировать сервисы, чтобы понять, какие из них заменят ручной труд и ускорят вашу работу.