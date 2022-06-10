Как бухгалтеру упростить себе жизнь при работе с маркетплейсами и 1С: невыдуманная история

К сожалению, в сутках всего лишь 24 часа, а помимо работы у каждого из нас есть семья, друзья, хобби, в конце концов, хочется уделить время и себе. Без дополнительных инструментов бухгалтеру никак не обойтись.

Знакомство с главными героями

Герой этой статьи — Ольга Кошкина — успешный главный бухгалтер и налоговый консультант. Под ее чутким руководством команда обслуживает 200 фирм ежедневно. Вы только вдумайтесь в эту цифру: какие внушительные объемы информации и данных! Ольге, как главному бухгалтеру, важно экономить свое время, поэтому она решила оптимизировать некоторые рабочие процессы с помощью обработок.

Что такое обработка?

Обработка или расширение — это объекты конфигураций, которые предназначены для упрощения работы пользователя. С их помощью вы автоматизируете стандартные и скучные процессы. Вы освобождаете время и голову для задач, которые требуют более тщательной проработки. Или же, наоборот, дарите себе полноценный перерыв во время работы.

Какие обработки использует наша героиня, и в чем их преимущества?

Все довольно просто: с помощью этих обработок вы можете автоматически загружать информацию с маркетплейсов в программу 1С, избегая монотонного ручного труда. Вы быстро переносите необходимые данные, поддерживаете в актуальном состоянии цены и остатки.

Посчитайте, сколько времени у вас уходит, чтобы вбить всю эту информацию самостоятельно? А если компаний несколько? Может, стоит перестать заниматься мазохизмом и издеваться над собой?

Разработчики каждого расширения внимательно следят за обновлениями конфигураций и своевременно выпускают свежую версию обработки. Поэтому вы не попадете в ситуацию, когда обновленная база 1С работает, а расширение — нет.

Нашей героине обработки помогли избавиться от ручного ввода данных и сэкономить драгоценное время. Его Ольга тратит на общение с клиентами, решение важных и сложных вопросов, которые не могут пройти без ее участия, создание полезных курсов, гайдов и вебинаров.

В Маркете42 собраны лучшие решения в одном месте. Все они направлены на то, чтобы помочь вам развиваться, расти в профессии и строить свой бизнес.

Как найти нужную обработку в Маркете42?

в конце месяца в наших группах в социальных сетях, например ВКонтакте, мы публикуем пост « Топ-5 обработок месяца » — это самые популярные расширения , которые чаще всего выбирают пользователи. Посмотрите нашу выборку, возможно, вы сразу найдете нужную вам обработку;

Топ-5 обработок месяца воспользуйтесь сортировкой на Маркете42 . Выберите слева нужную категорию: маркетплейсы, интеграция, бухгалтерия, торговля, автоматизация, зарплата и кадры, бюджетирование. Или отсортируйте обработки по конфигурациям. Система предложит нужные вам сервисы:

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По каждому расширению вы можете воспользоваться тестовым периодом. Выберите те обработки, которые показались вам интересными и тестируйте их бесплатно в течении семи дней. Так вы лучше сможете понять функционал сервиса и приобрести нужные и полезные инструменты для работы.

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Подумайте, сколько времени в день вы тратите на ручную обработку документов. А в месяц? Наверное, получилось несколько десятков часов. Не крадите время у себя или у своей семьи, пользуйтесь современными способами автоматизации труда.