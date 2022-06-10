Автоматизация учета

Как бухгалтеру упростить себе жизнь при работе с маркетплейсами и 1С: невыдуманная история

Бухгалтер работает с большим количеством информации и цифр. Ему важно уверенно ориентироваться в бухгалтерском и налоговом учете, постоянно меняющихся законах. Ведь малейшая ошибка в вычислениях и расчетах может привести к катастрофе. Круговорот неотложных дел приближает неизбежное — дедлайн, когда нужно решить огромное количество важных задач.

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Как бухгалтеру упростить себе жизнь при работе с маркетплейсами и 1С: невыдуманная история

К сожалению, в сутках всего лишь 24 часа, а помимо работы у каждого из нас есть семья, друзья, хобби, в конце концов, хочется уделить время и себе. Без дополнительных инструментов бухгалтеру никак не обойтись.

Знакомство с главными героями

Герой этой статьи — Ольга Кошкина — успешный главный бухгалтер и налоговый консультант. Под ее чутким руководством команда обслуживает 200 фирм ежедневно. Вы только вдумайтесь в эту цифру: какие внушительные объемы информации и данных! Ольге, как главному бухгалтеру, важно экономить свое время, поэтому она решила оптимизировать некоторые рабочие процессы с помощью обработок.

Что такое обработка?

Обработка или расширение — это объекты конфигураций, которые предназначены для упрощения работы пользователя. С их помощью вы автоматизируете стандартные и скучные процессы. Вы освобождаете время и голову для задач, которые требуют более тщательной проработки. Или же, наоборот, дарите себе полноценный перерыв во время работы.

Какие обработки использует наша героиня, и в чем их преимущества?

Все довольно просто: с помощью этих обработок вы можете автоматически загружать информацию с маркетплейсов в программу 1С, избегая монотонного ручного труда. Вы быстро переносите необходимые данные, поддерживаете в актуальном состоянии цены и остатки.

Посчитайте, сколько времени у вас уходит, чтобы вбить всю эту информацию самостоятельно? А если компаний несколько? Может, стоит перестать заниматься мазохизмом и издеваться над собой?

Разработчики каждого расширения внимательно следят за обновлениями конфигураций и своевременно выпускают свежую версию обработки. Поэтому вы не попадете в ситуацию, когда обновленная база 1С работает, а расширение — нет.

Нашей героине обработки помогли избавиться от ручного ввода данных и сэкономить драгоценное время. Его Ольга тратит на общение с клиентами, решение важных и сложных вопросов, которые не могут пройти без ее участия, создание полезных курсов, гайдов и вебинаров.

В Маркете42 собраны лучшие решения в одном месте. Все они направлены на то, чтобы помочь вам развиваться, расти в профессии и строить свой бизнес.

Как найти нужную обработку в Маркете42?

  • в конце месяца в наших группах в социальных сетях, например ВКонтакте, мы публикуем пост «Топ-5 обработок месяца» — это самые популярные расширения, которые чаще всего выбирают пользователи. Посмотрите нашу выборку, возможно, вы сразу найдете нужную вам обработку;
  • воспользуйтесь сортировкой на Маркете42. Выберите слева нужную категорию: маркетплейсы, интеграция, бухгалтерия, торговля, автоматизация, зарплата и кадры, бюджетирование. Или отсортируйте обработки по конфигурациям. Система предложит нужные вам сервисы:

  • обратитесь за помощью к нам. Наши специалисты внимательно выслушают ваши требования и предложат подходящий сервис.

По каждому расширению вы можете воспользоваться тестовым периодом. Выберите те обработки, которые показались вам интересными и тестируйте их бесплатно в течении семи дней. Так вы лучше сможете понять функционал сервиса и приобрести нужные и полезные инструменты для работы.

Вы все еще сомневаетесь или у вас остались вопросы? Позвоните или напишите нам, и мы подробно расскажем про наши сервисы.

Подумайте, сколько времени в день вы тратите на ручную обработку документов. А в месяц? Наверное, получилось несколько десятков часов. Не крадите время у себя или у своей семьи, пользуйтесь современными способами автоматизации труда.

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