ФНС ужесточает контроль за зарубежными активами россиян: почему и что происходит

Зарубежные активы российских граждан привлекают все больше внимания со стороны Федеральной налоговой службы. Разбираемся, почему ужесточается контроль со стороны ФНС, какие требования и проверки ожидают владельцев зарубежных активов и что ждет налогоплательщиков.

Почему контроль ужесточили

Согласно аналитике ФНС, на конец 2023 года число российских резидентов с зарубежными счетами составило 539 тыс. человек, а иностранных счетов — 1,8 млн.

Что наблюдаем сейчас? — Выросло количество запросов к налогоплательщикам, например:

уведомлений о явке в инспекцию;

требований предоставить документальное подтверждение тех или иных зарубежных операций.

Только теперь ФНС работает более адресно. Инспекторы формируют конкретные запросы по определенному счету.

Многих предпринимателей, которые задекларировали контролируемые иностранные компании (КИК), попросили дать пояснения: почему они не декларировали прибыль за предыдущие годы, а также предоставить финансовые отчеты и аудиторские заключения.

С чего все началось

В 2020 году вступил в силу новый режим. Владельцы зарубежных компаний могут выбрать один из двух вариантов уплаты налога:

перечислять 5 млн руб. за все зарубежные активы и не сдавать отчетность;

при наличии прибыли от 10 млн руб. в год платить налог в размере 13 или 15% для физлиц и 20% для юрлиц.

Первый способ выбрали более 270 бизнесменов. В результате бюджет должен получать более 1,3 млрд руб. ежегодно.

Необоснованное уменьшение сумм налогов

Многих бизнесменов, выбравших новый режим налога, налоговые органы обязали предоставить пояснения и документы по расчетам прибыли контролируемых иностранных компаний за предыдущие периоды. Налоговики выразили сомнения, что налоговая база была рассчитана корректно:

кто-то не задекларировал фиксированный размер прибыли КИК;

другие занизили сумму.

При этом штраф за непредставление в срок уведомления о КИК и финансовой отчетности составляет 500 000 руб. Срок давности по налоговым искам — три года, соответственно, ФНС вправе оштрафовать предпринимателей на сумму до 1 млн руб. за несколько лет.

Что будет дальше

Госорганы продолжат контролировать деятельность предпринимателей. И у бизнесменов есть несколько вариантов, как избежать неприятных последствий:

сообщить о своих КИК и исправно платить налоги;

закрыть иностранные компании;

лишиться налогового резидентства в России.

Пока что большинство предпринимателей выбрало налог в 5 млн руб. Такой режим положительно сказался на конкурентоспособности России в части налогообложения для состоятельных бизнесменов.

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