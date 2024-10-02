10 способов, как снизить дебиторскую задолженность без потери клиентов

Дебиторская задолженность — это долги, которые бизнес должен получить от других компаний, партнеров, физических лиц, государства. С дебиторской задолженностью сталкивается практически любой бизнес, особенно организации, которые работают с отсроченными платежами или предлагают условия постоплаты.

Когда образуется дебиторская задолженность

Дебиторка образуется в следующих ситуациях:

предоплата. Компания внесла аванс, но необходимый товар или услугу пока не получила;

отсрочка. Клиент воспользовался услугами или заказал товары, но выбрал отсроченный платеж в качестве оплаты. В результате образуется дебиторская задолженность у поставщика, пока клиент не оплатит всю сумму;

переплата. Может возникнуть по товарам, услугам, налогам, зарплате и другим платежам;

штрафы. Например, компания столкнулась с нарушением установленных сроков при поставке заказов и обратилась в суд. Поставщик признал свою вину и должен уплатить пени и штрафы, связанные с неустойкой.

Почему важно работать с дебиторской задолженностью

Если не вести учет и не контролировать дебиторскую задолженность, бизнес столкнется с просрочками, дебиторка будет накапливаться и велик риск кассового разрыва. Давайте разберемся, как управлять дебиторской задолженностью и не отпугнуть клиентов.

«Подготовительная» работа

Перед началом сотрудничества с контрагентом вы можете «подстраховаться» и обезопасить себя от проблем с дебиторской задолженностью. Например, выполнить следующие действия:

собрать всю доступную информацию о партнере до подписания договора. Если у него есть долги перед другими контрагентами, возможно, не стоит начинать с ним работу;

попросить предоплату (возможно частичную) перед началом сотрудничества;

внести в текст контракта последствия за неустойки;

материально стимулировать сотрудников, если клиенты и контрагенты своевременно вносят платежи (этот пункт мы разберем ниже);

страховать предпринимательские или финансовые риски;

уменьшить в договоре срок на обязательное претензионное урегулирование.

Это предварительные шаги, некоторые из них вы можете использовать как до начала сотрудничества с контрагентом, так и в процессе.

А теперь давайте разберемся, что делать с уже имеющейся дебиторской задолженностью. Составили подробный чек-лист, как работать с дебиторкой и на что обратить внимание.

Чек-лист: как работать с дебиторской задолженностью

Шаг 1. Ведите учет дебиторской задолженности

Это необходимый этап, чтобы понимать, с чем нужно работать. Соберите все данные о задолженностях, группируйте их по менеджерам, договорам и клиентам. Не забудьте зафиксировать размер долга, срок оплаты и контактные данные клиентов и контрагентов.

Шаг 2. Разбейте дебиторку на категории

Рекомендуем разбить дебиторскую задолженность на 5 групп:

будущая. Платежи, срок погашения которых еще не наступил;

текущая. Деньги, которые должны поступить в текущем периоде;

просроченная. Платежи, которые не перечислили в срок;

проблемная. Деньги, которые сложно взыскать с контрагента;

безнадежная. Долги контрагентов, у которых истек срок давности или те, которые невозможно получить.

Шаг 3. Назначить ответственных

В зависимости от категории дебиторской задолженности могут быть разные ответственные лица. Работу с текущей дебиторской задолженностью можно поручить менеджерам по продажам. С проблемной задолженностью лучше справятся юристы, а с безнадежной — бухгалтер (он сможет грамотно ее списать).

Шаг 4. Подготовьте инструкции

Разработайте регламенты и порядок действий при работе с дебиторской задолженностью. Сотрудники будут понимать, как действовать в той или иной ситуации и смогут оперативно принимать подходящие решения.

Шаг 5. Установите критерии для классификации дебиторской задолженности

Безнадежная дебиторская задолженность – это всегда убытки для бизнеса. Важно определить и проинформировать сотрудников, когда возвращать задолженность не имеет смысла, а когда за деньги можно «побороться».

Шаг 6. Подготовите скрипты звонков и шаблоны писем

Менеджерам по продажам и другим работникам приходится напоминать об оплате. Чтобы упростить работу вашим сотрудникам, подготовьте скрипты и шаблоны.

Шаг 7. Используйте KPI при работе с дебиторской задолженностью

Финансовая мотивация не помешает при работе с дебиторкой. Используйте KPI, чтобы сотрудники эффективнее работали с взысканием долгов.

Шаг 8. Предлагайте клиентам досрочно оплатить товары или услуги

Например, за досрочную оплату предложите клиенту скидку на товар или доставку. Но не увлекайтесь, чтобы самому не уйти в минус.

Шаг 9. Напомните клиенту о себе

С клиентами приятно оставаться в дружеских отношениях. Поэтому попробуйте напомнить о платеже за 5–10 дней до наступления срока оплаты. Так вы повысите шансы на получение денег в нужный вам период.

Шаг 10. Используйте акты сверки

Акт сверки — это документ, который помогает сверить информацию о платежах с вашей стороны и со стороны контрагента. Предположим, сотрудник на стороне клиента что-то перепутал и забыл вам перевести деньги. Когда вы отправите партнеру акт сверки, он увидит, что ошибка на стороне его компании, и, скорее всего, исправит ситуацию.

Как работать с дебиторской задолженностью: итоги

Как вы уже поняли, волшебных инструментов при работе с дебиторкой нет. Но есть проверенный и пошаговый алгоритм действий, который гарантированно приведет к снижению сумм дебиторской задолженности и поможет эффективно управлять этим процессом.

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