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Маркировка товаров

Маркировка 2025: новые требования к прозрачности бизнеса и как подготовиться к глобальным изменениям

С 2025 года вступают в силу новые требования к обязательной маркировке, охватывающие еще больше категорий товаров. Введение цифровых меток на продукцию направлено на повышение прозрачности цепочек поставок и борьбу с контрафактом. Что нового ждет бизнес в 2025 году и как к этому подготовиться.

Для чего нужна маркировка

В процессе маркировки товарам присваивается индивидуальный идентификационный номер, который помогает отслеживать движение продукции на всех этапах производства. Обязательная маркировка выполняет важные функции:

  1. Обеспечивает прозрачность производства — покупатель всегда может посмотреть подлинную информацию о происхождении товара.

  2. Предотвращает контрафакт — это повышает безопасность потребителей.

  3. Оптимизирует процесс логистики и доставки товара — производитель может отслеживать данные о движении продукции, это позволяет скорректировать поставки.

Какие товары подлежат обязательной маркировке уже сейчас

В список обязательной маркировки входят следующие группы товаров:

  • пиво и слабоалкогольная продукция;

  • безалкогольные напитки;

  • молочная продукция;

  • упакованная вода;

  • лекарства;

  • табак;

  • товары легкой промышленности;

  • обувь;

  • шубы;

  • медицинские изделия;

  • духи и туалетная вода;

  • шины и покрышки;

  • фототехника;

  • биологически активные добавки;

  • антисептики;

  • кресла-коляски;

  • икра осетровых и лососевых рыб.

Но это не значит, то предпринимателям, торгующим другими видами товаров, можно вздохнуть свободно — список постоянно пополняется. Рассмотрим, что ждет бизнес в 2025 году и к чему готовиться.

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Какие изменения будут в обязательной маркировке в 2025 году

Особенно стоит обратить внимание предпринимателям, которые имеют бизнес, связанный со следующими товарными категориями: молочная продукция, икра, вода и одежда.

Питьевая вода

Со всеми правилами по маркировке воды можно ознакомиться в постановлении Правительства от 31.05.2021 № 841.

С 1 марта 2025 года будет введен обязательный поэкземплярный учет для всех участников рынка. Они должны установить и использовать электронный документооборот при отгрузке и приемке маркированной продукции. В систему нужно отчитываться о каждой единице реализованной продукции.

Молочная продукция

Главный документ по обязательной маркировке этой группы товаров — постановление Правительства от 15.12.2020 № 2099.

1 июня 2025 года вводится поэкземплярный учет — данные в «Честный ЗНАК» все участники рынка должны передавать о молочной продукции, у которой срок хранения более 40 дней. Также с этой же даты начинает действовать требование о продаже товара только после подписания УПД. Сейчас для подтверждения УПД дается три рабочих дня после получения продукции, до этого можно продавать продукцию без подтверждения. Будьте внимательны — новым правилам лучше начать следовать уже сейчас.

Одежда

Распоряжением Правительства № 710-р от 27.03.2024 расширен перечень товаров легкой промышленности, подлежащих обязательной маркировке.

Так с 1 марта 2025 года под требования об обязательной маркировке попадают новые группы товаров:

  • майки, фуфайки;

  • кальсоны;

  • пижамы, халаты;

  • колготы, чулки, гольфы, носки;

  • перчатки, рукавицы и многие другие товары.

В распоряжении Правительства от 27.03.2024 № 710-р опубликован полный перечень.

Икра

По маркировке икры все требования изложены в постановлении Правительства от 29.11.2023 № 2028.

Обязательная маркировка икры стартовала с 1 мая 2024 года, но если товар был ввезен до этой даты, то остатки можно продавать и без маркировки до окончания срока годности товара.

С 1 апреля 2025 года вступает в силу требование отчитываться в «Честный ЗНАК» о выводе из оборота икры как через кассу, так и другими способами. Это касается и розничной торговли, и общепита.

С 1 апреля 2025 года по 31 мая 2026 года включительно нужно передавать сведения о товаре в объемно-сортовом учете через электронный документооборот.

С 1 июня 2026 года необходимо передавать сведения о товаре поэкземплярно и подавать сведения о выводе товара из оборота по любой причине.

Велосипеды

Обязательная маркировка велосипедов и велосипедных рам началась с 1 сентября 2024 года, согласно постановлению Правительства от 23.05.2024 № 645.

С 1 марта 2025 года будет необходимо отчитываться в системе «Честный ЗНАК» о выводе и поэкземплярном обороте товаров.

До 28 февраля 2025 года можно реализовать немаркированные остатки или нанести на них коды маркировки.

До 1 января 2025 года возможна маркировка импортных товаров, купленных до начала обязательной маркировки, но выпущенных таможней после 1 сентября 2024 года.

Корм для животных

Все требования к маркировке кормов для животных находятся в постановлении Правительства от 27.05.2024 № 674

Маркировка кормов для всех видов животных будет проходить в два этапа:

  • Сухой корм.

  • Влажный корм.

С 1 октября 2024 года стартует маркировка сухого корма.

С 1 марта 2025 года запланирован старт маркировки влажного корма.

С 1 сентября 2025 года необходимо регистрировать вывод товара из оборота через онлайн-кассу. 

С 1 сентября 2025 года по 30 ноября 2026 года — вывод товаров из оборота по причинам, не связанным с продажей, в формате объемно-сортового учета, а с 1 декабря 2026 года — поэкземплярно.

С 1 сентября 2025 года по 30 ноября 2026 — передача данных по ЭДО в формате объемно-сортового учета, а с 1 декабря 2026 года — поэкземплярно.

Немаркированные остатки разрешается продавать до окончания срока годности.

Ветеринарные препараты

Вся информация о маркировке ветпрепаратов есть в постановлении Правительства от 27.05.2024 года № 675. Маркировке подлежат витамины, иммунологические продукты, антибиотики, контрацептивы и других лекарств для животных.

С 1 октября 2024 года — старт маркировки продукции для производителей и импортеров.

С 1 марта 2025 года розничные точки начинают сканировать код маркировки на кассе.

С 1 сентября 2025 года розничные предприятия должны будут сообщать о выводе из оборота по причинам, не связанным с продажей.

С 1 марта 2026 года стартует поэкземплярный учет оборота товаров.

Растительное масло

Обязательная маркировка растительных масел регламентирована постановлением Правительства от 27.05.2024 № 676.

Под маркировку попадают соевое, арахисовое, оливковое, подсолнечное, кокосовое, хлопковое и другие виды масел. Но есть и исключения:

  • БАДы, которые имеют свидетельство о государственной регистрации;

  • товары животного происхождения;

  • масла, которые фасуют непосредственно на розничной точке для продажи;

  • товары с массой 30 г и меньше;

  • масла и жиры для технического или промышленного применения.

С 1 октября 2024 года — нанесение и ввод в оборот масел, упакованных в ПЭТ и стекло, а с 1 февраля 2025 года — упакованных в иные виды упаковок.

С 1 ноября 2025 года — старт сканирования кодов маркировки через онлайн-кассу.

С 1 ноября 2025 года участники рынка начинают принимать и выводить товар в формате объемно-сортового учета через ЭДО по причинам, не связанным с продажей.

С 1 ноября 2026 года — поэкземплярная приемка по ЭДО и вывод из оборота по причинам, не связанным с продажей.

Немаркированные остатки можно продавать до окончания срока годности.

Консервы

Требования к обязательной маркировке данного вида товаров содержатся в постановлении Правительства от 27.05.2024 № 677.

Маркировка консервов будет проходить в два этапа:

  • С 1 декабря 2024 года — консервы из рыбы и (или) морепродуктов;

  • С 1 марта 2025 года — консервы из мяса, овощей, фруктов и грибов. 

Не подлежат маркировке консервы для питания детей до года, и товары, масса нетто которых составляет 30 граммов и менее.

Этапы ввода обязательной маркировки:

  • С 1 октября 2026 года — вывод товаров из оборота через кассу.

  • С 1 октября 2026 года — приемка товаров по ЭДО и вывод товаров из оборота по причинам, не связанным с продажей. По 30 сентября 2027 года — в формате объемно-сортового учета, с 1 октября 2027 года — поэкземплярно.

Продажа немаркированных остатков разрешена до окончания срока годности.

Безалкогольное пиво

Главный документ о маркировке безалкогольного пива — постановление Правительства от 27.05.2024 № 678.

Этапы введения маркировки:

  • С 1 октября 2024 года производители и импортеры начнут маркировать товары.

  • С 1 апреля 2025 года — отправка данных в «Честный ЗНАК» о выводе из оборота по причине продажи, в том числе о частичной продаже из кег.

  • С 1 марта 2026 года — передача поэкземплярных сведений об обороте, а также о выводе по причинам, не связанным с продажей.

Операции с немаркированными остатками разрешены до 1 октября 2025 года, если срок годности пива ограничен 365 днями. Если срок годности больше, то продажа допускается до окончания срока годности.

Медицинские изделия

Все о требованиях к обязательной маркировке медицинских изделий в постановлении Правительства от 31.05.2023 № 894.

1 марта 2025 года вводится обязательная маркировка медицинских перчаток.

Чем грозит бизнесу нарушение правил обязательной маркировки товаров

Продажа товаров, подлежащих обязательной маркировке, без кодов влечет за собой существенные штрафы:

  • физическим лицам — до 4 000 рублей;

  • должностным лицам — до 10 000 рублей;

  • юридическим лицам — до 300 000 рублей.

Но и этим наказание может не ограничиться: уголовная ответственность грозит тем, кто нарушает требования в крупном или особо крупном размере — до трех лет лишения свободы.

Но и не так-то просто продать товар, подлежащий обязательной маркировке с нарушениями — согласно введенному постановлением Правительства от 21.11.2023 № 1944 разрешительному режим, онлайн-касса проверяет маркировочный код через систему «Честный ЗНАК». Товар невозможно будет продать, если:

  • В системе маркировки нет данных о коде маркировки и нанесении его на товар.

  • Нет сведений о вводе кода в оборот. 

  • В системе есть информация о выводе товара с этим кодом маркировки из оборота раньше. 

  • У товара закончился срок годности. 

  • Товар запрещен к продаже по решению органа власти. 

  • Продавец реализует продукцию по цене ниже или выше максимальной розничной цены (МРЦ).

  • Получен некорректный результат проверки кода.

Как начать маркировать товар

Если для вашего бизнеса приближаются сроки обязательной маркировки, то лучше начинать работу заранее и следовать следующим этапам:

  1. Получите усиленную квалифицированную подпись (КЭП) — это нужно сделать в налоговой инспекции.

  2. Заключите договор с оператором фискальных данных (ОФД). Если договор уже есть, нужно проверить, что у оператора есть интеграция с системой «Честный ЗНАК».

  3. Зарегистрируйтесь в системе «Честный ЗНАК».

  4. Заключите договор с оператором ЭДО.

  5. Проведите тестирование работы ЭДО с контрагентами.

Обновления системы маркировки можно смотреть прямо в программе «1С:Управление торговлей». И это можно делать из любой точки мира — что может быть удобнее облачной программы, которая всегда с вами. 

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