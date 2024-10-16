Маркировка 2025: новые требования к прозрачности бизнеса и как подготовиться к глобальным изменениям

Для чего нужна маркировка
В процессе маркировки товарам присваивается индивидуальный идентификационный номер, который помогает отслеживать движение продукции на всех этапах производства. Обязательная маркировка выполняет важные функции:
Обеспечивает прозрачность производства — покупатель всегда может посмотреть подлинную информацию о происхождении товара.
Предотвращает контрафакт — это повышает безопасность потребителей.
Оптимизирует процесс логистики и доставки товара — производитель может отслеживать данные о движении продукции, это позволяет скорректировать поставки.
Какие товары подлежат обязательной маркировке уже сейчас
В список обязательной маркировки входят следующие группы товаров:
пиво и слабоалкогольная продукция;
безалкогольные напитки;
молочная продукция;
упакованная вода;
лекарства;
табак;
товары легкой промышленности;
обувь;
шубы;
медицинские изделия;
духи и туалетная вода;
шины и покрышки;
фототехника;
биологически активные добавки;
антисептики;
кресла-коляски;
икра осетровых и лососевых рыб.
Но это не значит, то предпринимателям, торгующим другими видами товаров, можно вздохнуть свободно — список постоянно пополняется. Рассмотрим, что ждет бизнес в 2025 году и к чему готовиться.
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Какие изменения будут в обязательной маркировке в 2025 году
Особенно стоит обратить внимание предпринимателям, которые имеют бизнес, связанный со следующими товарными категориями: молочная продукция, икра, вода и одежда.
Питьевая вода
Со всеми правилами по маркировке воды можно ознакомиться в постановлении Правительства от 31.05.2021 № 841.
С 1 марта 2025 года будет введен обязательный поэкземплярный учет для всех участников рынка. Они должны установить и использовать электронный документооборот при отгрузке и приемке маркированной продукции. В систему нужно отчитываться о каждой единице реализованной продукции.
Молочная продукция
Главный документ по обязательной маркировке этой группы товаров — постановление Правительства от 15.12.2020 № 2099.
1 июня 2025 года вводится поэкземплярный учет — данные в «Честный ЗНАК» все участники рынка должны передавать о молочной продукции, у которой срок хранения более 40 дней. Также с этой же даты начинает действовать требование о продаже товара только после подписания УПД. Сейчас для подтверждения УПД дается три рабочих дня после получения продукции, до этого можно продавать продукцию без подтверждения. Будьте внимательны — новым правилам лучше начать следовать уже сейчас.
Одежда
Распоряжением Правительства № 710-р от 27.03.2024 расширен перечень товаров легкой промышленности, подлежащих обязательной маркировке.
Так с 1 марта 2025 года под требования об обязательной маркировке попадают новые группы товаров:
майки, фуфайки;
кальсоны;
пижамы, халаты;
колготы, чулки, гольфы, носки;
перчатки, рукавицы и многие другие товары.
В распоряжении Правительства от 27.03.2024 № 710-р опубликован полный перечень.
Икра
По маркировке икры все требования изложены в постановлении Правительства от 29.11.2023 № 2028.
Обязательная маркировка икры стартовала с 1 мая 2024 года, но если товар был ввезен до этой даты, то остатки можно продавать и без маркировки до окончания срока годности товара.
С 1 апреля 2025 года вступает в силу требование отчитываться в «Честный ЗНАК» о выводе из оборота икры как через кассу, так и другими способами. Это касается и розничной торговли, и общепита.
С 1 апреля 2025 года по 31 мая 2026 года включительно нужно передавать сведения о товаре в объемно-сортовом учете через электронный документооборот.
С 1 июня 2026 года необходимо передавать сведения о товаре поэкземплярно и подавать сведения о выводе товара из оборота по любой причине.
Велосипеды
Обязательная маркировка велосипедов и велосипедных рам началась с 1 сентября 2024 года, согласно постановлению Правительства от 23.05.2024 № 645.
С 1 марта 2025 года будет необходимо отчитываться в системе «Честный ЗНАК» о выводе и поэкземплярном обороте товаров.
До 28 февраля 2025 года можно реализовать немаркированные остатки или нанести на них коды маркировки.
До 1 января 2025 года возможна маркировка импортных товаров, купленных до начала обязательной маркировки, но выпущенных таможней после 1 сентября 2024 года.
Корм для животных
Все требования к маркировке кормов для животных находятся в постановлении Правительства от 27.05.2024 № 674.
Маркировка кормов для всех видов животных будет проходить в два этапа:
Сухой корм.
Влажный корм.
С 1 октября 2024 года стартует маркировка сухого корма.
С 1 марта 2025 года запланирован старт маркировки влажного корма.
С 1 сентября 2025 года необходимо регистрировать вывод товара из оборота через онлайн-кассу.
С 1 сентября 2025 года по 30 ноября 2026 года — вывод товаров из оборота по причинам, не связанным с продажей, в формате объемно-сортового учета, а с 1 декабря 2026 года — поэкземплярно.
С 1 сентября 2025 года по 30 ноября 2026 — передача данных по ЭДО в формате объемно-сортового учета, а с 1 декабря 2026 года — поэкземплярно.
Немаркированные остатки разрешается продавать до окончания срока годности.
Ветеринарные препараты
Вся информация о маркировке ветпрепаратов есть в постановлении Правительства от 27.05.2024 года № 675. Маркировке подлежат витамины, иммунологические продукты, антибиотики, контрацептивы и других лекарств для животных.
С 1 октября 2024 года — старт маркировки продукции для производителей и импортеров.
С 1 марта 2025 года розничные точки начинают сканировать код маркировки на кассе.
С 1 сентября 2025 года розничные предприятия должны будут сообщать о выводе из оборота по причинам, не связанным с продажей.
С 1 марта 2026 года стартует поэкземплярный учет оборота товаров.
Растительное масло
Обязательная маркировка растительных масел регламентирована постановлением Правительства от 27.05.2024 № 676.
Под маркировку попадают соевое, арахисовое, оливковое, подсолнечное, кокосовое, хлопковое и другие виды масел. Но есть и исключения:
БАДы, которые имеют свидетельство о государственной регистрации;
товары животного происхождения;
масла, которые фасуют непосредственно на розничной точке для продажи;
товары с массой 30 г и меньше;
масла и жиры для технического или промышленного применения.
С 1 октября 2024 года — нанесение и ввод в оборот масел, упакованных в ПЭТ и стекло, а с 1 февраля 2025 года — упакованных в иные виды упаковок.
С 1 ноября 2025 года — старт сканирования кодов маркировки через онлайн-кассу.
С 1 ноября 2025 года участники рынка начинают принимать и выводить товар в формате объемно-сортового учета через ЭДО по причинам, не связанным с продажей.
С 1 ноября 2026 года — поэкземплярная приемка по ЭДО и вывод из оборота по причинам, не связанным с продажей.
Немаркированные остатки можно продавать до окончания срока годности.
Консервы
Требования к обязательной маркировке данного вида товаров содержатся в постановлении Правительства от 27.05.2024 № 677.
Маркировка консервов будет проходить в два этапа:
С 1 декабря 2024 года — консервы из рыбы и (или) морепродуктов;
С 1 марта 2025 года — консервы из мяса, овощей, фруктов и грибов.
Не подлежат маркировке консервы для питания детей до года, и товары, масса нетто которых составляет 30 граммов и менее.
Этапы ввода обязательной маркировки:
С 1 октября 2026 года — вывод товаров из оборота через кассу.
С 1 октября 2026 года — приемка товаров по ЭДО и вывод товаров из оборота по причинам, не связанным с продажей. По 30 сентября 2027 года — в формате объемно-сортового учета, с 1 октября 2027 года — поэкземплярно.
Продажа немаркированных остатков разрешена до окончания срока годности.
Безалкогольное пиво
Главный документ о маркировке безалкогольного пива — постановление Правительства от 27.05.2024 № 678.
Этапы введения маркировки:
С 1 октября 2024 года производители и импортеры начнут маркировать товары.
С 1 апреля 2025 года — отправка данных в «Честный ЗНАК» о выводе из оборота по причине продажи, в том числе о частичной продаже из кег.
С 1 марта 2026 года — передача поэкземплярных сведений об обороте, а также о выводе по причинам, не связанным с продажей.
Операции с немаркированными остатками разрешены до 1 октября 2025 года, если срок годности пива ограничен 365 днями. Если срок годности больше, то продажа допускается до окончания срока годности.
Медицинские изделия
Все о требованиях к обязательной маркировке медицинских изделий в постановлении Правительства от 31.05.2023 № 894.
1 марта 2025 года вводится обязательная маркировка медицинских перчаток.
Чем грозит бизнесу нарушение правил обязательной маркировки товаров
Продажа товаров, подлежащих обязательной маркировке, без кодов влечет за собой существенные штрафы:
физическим лицам — до 4 000 рублей;
должностным лицам — до 10 000 рублей;
юридическим лицам — до 300 000 рублей.
Но и этим наказание может не ограничиться: уголовная ответственность грозит тем, кто нарушает требования в крупном или особо крупном размере — до трех лет лишения свободы.
Но и не так-то просто продать товар, подлежащий обязательной маркировке с нарушениями — согласно введенному постановлением Правительства от 21.11.2023 № 1944 разрешительному режим, онлайн-касса проверяет маркировочный код через систему «Честный ЗНАК». Товар невозможно будет продать, если:
В системе маркировки нет данных о коде маркировки и нанесении его на товар.
Нет сведений о вводе кода в оборот.
В системе есть информация о выводе товара с этим кодом маркировки из оборота раньше.
У товара закончился срок годности.
Товар запрещен к продаже по решению органа власти.
Продавец реализует продукцию по цене ниже или выше максимальной розничной цены (МРЦ).
Получен некорректный результат проверки кода.
Как начать маркировать товар
Если для вашего бизнеса приближаются сроки обязательной маркировки, то лучше начинать работу заранее и следовать следующим этапам:
Получите усиленную квалифицированную подпись (КЭП) — это нужно сделать в налоговой инспекции.
Заключите договор с оператором фискальных данных (ОФД). Если договор уже есть, нужно проверить, что у оператора есть интеграция с системой «Честный ЗНАК».
Зарегистрируйтесь в системе «Честный ЗНАК».
Заключите договор с оператором ЭДО.
Проведите тестирование работы ЭДО с контрагентами.
Обновления системы маркировки можно смотреть прямо в программе «1С:Управление торговлей». И это можно делать из любой точки мира — что может быть удобнее облачной программы, которая всегда с вами.
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