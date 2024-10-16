Маркировка 2025: новые требования к прозрачности бизнеса и как подготовиться к глобальным изменениям

По маркировке икры все требования изложены в постановлении Правительства от 29.11.2023 № 2028.

Обязательная маркировка икры стартовала с 1 мая 2024 года, но если товар был ввезен до этой даты, то остатки можно продавать и без маркировки до окончания срока годности товара.

С 1 апреля 2025 года вступает в силу требование отчитываться в «Честный ЗНАК» о выводе из оборота икры как через кассу, так и другими способами. Это касается и розничной торговли, и общепита.

С 1 апреля 2025 года по 31 мая 2026 года включительно нужно передавать сведения о товаре в объемно-сортовом учете через электронный документооборот.

С 1 июня 2026 года необходимо передавать сведения о товаре поэкземплярно и подавать сведения о выводе товара из оборота по любой причине.