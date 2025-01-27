Госпрограммы поддержки МСП в 2025 году

Грантовая поддержка — это одна из форм государственной помощи, обычно предоставляется региональными властями. Грант может быть выдан как начинающим, так и опытным предпринимателям в виде софинансирования или на безвозвратной основе.

Условия получения грантов могут варьироваться в зависимости от региона. В ближайший год гранты будут выделяться на развитие IT-сектора, туризма (в том числе автотуризма), индустрии детских товаров и агропромышленного комплекса (АПК).

Для получения подробной информации о грантах и субсидиях рекомендуем обращаться к официальным государственным ресурсам, предоставляющим информацию о поддержке предпринимателей.