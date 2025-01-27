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Малый и средний бизнес

Госпрограммы поддержки МСП в 2025 году

В статье собрали несколько программ государственной поддержки для малого и среднего предпринимательства, направленные на развитие бизнеса и приоритетных отраслей экономики, поддержку стартапов и повышение конкурентоспособности отечественных производителей. 

Меры господдержки реализуются на федеральном и региональном уровнях через различные ведомства и организации, включая Минэкономразвития, Минпромторг, Банк России и специализированные институты развития, такие как Фонд развития промышленности (ФРП) и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

Поддержка бизнеса категории МСП+

МСП+ — это компании, которые уже вышли за рамки стандартной поддержки МСП, но еще не достигли статуса крупных предприятий. К данной категории относятся компании с годовым доходом до 10 млрд руб. и численностью сотрудников не более 1500 человек.

Сейчас предприятия, которые «переросли» лимиты МСП, сталкиваются с трудностями при получении государственной поддержки. Поэтому в закон «О развитии малого и среднего предпринимательства» будет введена новая статья «Поддержка хозяйствующих субъектов, утративших статус МСП».

Поддержка бизнеса от Банка России

В 2025 году Банк России продолжит свою работу по улучшению доступности банковского кредитования и развитию альтернативных методов финансирования для МСП: краудфинансирование, факторинг, лизинг и другие. В 2025 году предусмотрены следующие меры поддержки:

  • предоставление МСП доступа к сервису «Знай своего клиента» для проверки контрагентов;

  • снижение транзакционных издержек благодаря внедрению Системы быстрых платежей для приема оплат;

  • обеспечение поручительств и гарантий по кредитам и другим финансовым обязательствам;

  • финансирование проектов на ранней стадии развития.

Цифровая платформа МСП

Цифровая платформа МСП — основной источник информации о мерах поддержки для бизнеса. Система позволяет выбрать подходящие услуги и оформить их дистанционно.

Постановление Правительства от 21.12.2021 № 2371 утвердило сроки запуска эксперимента по поддержке через цифровую платформу МСП. Эксперимент начался 1 февраля 2022 года и продлится до 1 февраля 2031 года.

Поддержка охватывает следующие группы предпринимателей: малый и средний бизнес, самозанятых и граждан, которые планируют начать собственное дело. Основная цель этой инициативы — объединить все сервисы для МСП, чтобы предприниматели могли выбирать нужные услуги и получать поддержку дистанционно. В 2025 году на платформе будут доступны более 30 онлайн-сервисов и сотни мер поддержки.

Социальный контракт на открытие бизнеса

Для тех, кто собирается открыть бизнес или вести личное подсобное хозяйство, предусмотрены единовременные выплаты по социальному контракту (постановление Правительства от 29.06.2022 № 1160). В 2025 году максимальная сумма для ИП составит 350 000 руб., а для граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, — 200 000 руб.

Грантовая поддержка

Грантовая поддержка — это одна из форм государственной помощи, обычно предоставляется региональными властями. Грант может быть выдан как начинающим, так и опытным предпринимателям в виде софинансирования или на безвозвратной основе.

Условия получения грантов могут варьироваться в зависимости от региона. В ближайший год гранты будут выделяться на развитие IT-сектора, туризма (в том числе автотуризма), индустрии детских товаров и агропромышленного комплекса (АПК).

Для получения подробной информации о грантах и субсидиях рекомендуем обращаться к официальным государственным ресурсам, предоставляющим информацию о поддержке предпринимателей. 

Простой способ найти информацию — воспользоваться разделом «Центры инфраструктуры МСП в вашем регионе» на портале «Мой бизнес». Укажите на карте нужный регион, и система предоставит информацию о местных отделениях и сайтах, где можно узнать все о поддержке МСП.

Гранты для молодых предпринимателей

Эта форма поддержки доступна для всех субъектов МСП, зарегистрированных физическими лицами в возрасте от 14 до 25 лет. Минимальная сумма гранта составляет 100 000 руб., а максимальная — 500 000 руб. Для Арктической зоны предусмотрен грант до 1 млн руб. К этой зоне относятся Мурманская и Архангельская области, Ненецкий и Ямало-Ненецкий автономные округа, Чукотка, Карелия, Коми, Якутия и Красноярский край.

Полученные средства можно направить на компенсацию аренды и ремонта нежилых помещений, закупку стройматериалов и оборудования, оплату коммунальных услуг и электроэнергии, а также другие нужды. 

Гранты для социального бизнеса

В 2025 году государство продолжит предоставлять гранты в размере до 500 000 руб. социальным предприятиям. Для компаний, расположенных в Арктической зоне, сумма гранта достигает 1 млн руб. Средства можно направить на:

  • аренду и ремонт помещений;

  • лизинговые платежи;

  • оплату коммунальных услуг;

  • покупку оргтехники и оборудования;

  • закупку сырья, программного обеспечения, комплектующих для медицинской техники или протезно-ортопедических изделий;

  • переоборудование транспортных средств для перевозки маломобильных групп населения, включая инвалидов.

Чтобы получить грант, бизнес должен подтвердить свой статус социального предприятия: соответствующая информация должна быть внесена в реестр МСП.

Субсидии для туристического бизнеса

В рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» были разработаны следующие ключевые инициативы:

  • освобождение от НДС на услуги размещения в гостиницах до 2027 года;

  • продление до 2030 года нулевой ставки НДС для гостиниц;

  • освобождение туроператоров от НДС до 2027 года.

Кроме того, Минэкономразвития предложило утвердить тарифы на бронирование в гостиницах без возможности их отмены. Это поможет отелям сократить операционные расходы.

В рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство» предприниматели могут претендовать на единую субсидию. Особенно она актуальна для предпринимателей, работающих в регионах с высоким уровнем турпотока.

Что важно знать:

  • Каждый регион самостоятельно выбирает приоритетные направления для увеличения турпотока.

  • Единая субсидия может быть использована для обустройства пляжей, национальных туристических маршрутов, покупки необходимого оборудования и снаряжения, проведения мероприятий.

  • В рамках субсидии можно создавать кемпинги и автокемпинги, строить некапитальные причальные сооружения.

Деньги могут получить предприниматели, которые:

  • развивают пляжи на берегах морей, рек и озер, а также занимаются созданием национальных туристических маршрутов;

  • открывают кемпинги, глэмпинги и автокемпинги;

  • приобретают туристическое оборудование, создают электронные путеводители, развивают турсреду для людей с ограниченными возможностями, закупают оборудование для информационных центров и пунктов проката, а также разрабатывают новые маршруты, включая маркировку, навигацию и организацию зон отдыха. 

Для получения субсидии нужно обратиться в местную администрацию, где вас проконсультируют по процессу подачи заявки.

Также для предпринимателей в туристической сфере предусмотрены льготные кредиты на строительство крупных объектов туризма: парки развлечений, аквапарки, а также субсидии на возведение модульных гостиниц и кредиты на строительство крупных гостиничных комплексов (от 120 номеров). Полную информацию о поддержке можно найти на сайте национальныепроекты.рф.

Программы господдержки в 2025 году

Поддержка импорта

Некоторые меры поддержки импорта будут действовать без ограничений по сроку, например:

  • приоритетное таможенное оформление товаров народного потребления, включая продукты питания, медикаменты, оборудование и запасные части;

  • непривлечение участников ВЭД к ответственности за нарушение условий временного ввоза.

Кроме того, Минпромторг запустил «Сервис импортозамещения 2.0», который включает в себя меры по параллельному импорту, льготные кредиты на приобретение важной для импорта продукции. 

Поддержка IT-сектора

Рассмотрим основные меры поддержки:

  • Налоговые льготы. С 2025 года и до 2030 года IT-компании будут платить налог на прибыль только в федеральный бюджет по ставке 5% (закон от 12.07.2024 № 176-ФЗ). Пониженная ставка также применяется на доходы от продажи акций аккредитованных IT-компаний.

  • Проверки. Внеплановые и плановые проверки для аккредитованных IT-компаний приостановлены до 3 марта 2025 года.

  • Контроль. Аккредитованные IT-компании будут освобождены от налогового, валютного контроля и других видов государственного контроля на срок до трех лет.

  • Привлечение и удержание персонала. Предусмотрено упрощение процедуры трудоустройства иностранных специалистов и возможность получения льготной ипотеки до 2030 года для сотрудников IT-компаний.

«Зонтичный» механизм для получения заемного финансирования

Механизм предоставления поручительств для получения кредитов позволяет компаниям снижать процентные ставки. Поручительство может покрывать до 50% от суммы кредита, а комиссию за поручительство оплачивает банк. Это позволяет бизнесу увеличить сумму заемных средств и снизить финансовое бремя.

Субсидии на возмещение процентов по кредиту

В рамках федерального бюджета РФ на 2025–2027 годы предусмотрены субсидии на компенсацию части затрат по процентным ставкам по кредитам для МСП. Это позволит предпринимателям снизить нагрузку и сделать кредиты более доступными.

Поддержка малого агробизнеса в 2025 году

Программы поддержки включают:

  • Субсидии для животноводов. Предоставление компенсаций на выращивание крупного рогатого скота и производство продукции.

  • Грант «Агротуризм». Грант до 10 млн руб. для проектов, связанных с развитием сельского туризма (например, строительство и ремонт помещений для туристов).

  • Грант «Агропрогресс». Сельскохозяйственные товаропроизводители могут получить до 30 млн руб. для развития производства и инфраструктуры.

  • Грант «Агростартап». Начинающие фермеры могут рассчитывать на грант от 3 до 5 млн руб. для приобретения оборудования и развития сельхозпроизводства.

  • Грант «Агромотиватор». Ветераны и участники СВО, которые хотят начать агробизнес, могут получить до 7 млн руб. на разведение крупного рогатого скота.

  • Проект «Развитие овощеводства и картофелеводства». Гранты для производства овощей и картофеля с использованием современных технологий.

Для агробизнеса, функционирующего в дальневосточных и крымских регионах, предусмотрены дополнительные возможности финансирования с учетом особых условий этих территорий.

Федеральные программы поддержки бизнеса

В 2025 году продолжают действовать различные программы поддержки бизнеса, которые предлагают государственные ведомства и организации.

Инициативы Минэкономразвития

Распределение средств осуществляется на конкурсной основе между регионами и направляется на реализацию мероприятий, предусмотренных региональными программами, при обязательном условии софинансирования со стороны субъектов РФ.

Программа охватывает прямую и косвенную поддержку предпринимателей, занятых в производстве товаров, инновационной деятельности, народно-художественных промыслах, ремеслах, развитии экотуризма, социальной предпринимательской деятельности и сельского туризма.

До 3 марта 2025 года Минэкономразвития принимает заявки на льготное кредитование для туристических проектов. Программа направлена на развитие крупных гостиниц, горнолыжных курортов, всесезонных парков развлечений и аквапарков. Также в эти сроки открыт конкурсный отбор на субсидии для строительства модульных гостиниц.

Корпорация МСП

Корпорация содействует бизнесу, оказывая финансовую, имущественную, юридическую, инфраструктурную и методологическую поддержку. На официальном сайте корпорации представлена информация обо всех льготах, грантах и субсидиях, доступных предпринимателям.

АО «МСП Банк»

Банк выполняет функции по финансовой поддержке предпринимательства, предоставляя гарантии субъектам МСП для получения кредитов в банках. Организация берет на себя часть рисков, связанных с финансовыми обязательствами заемщиков, тем самым облегчая доступ к кредитным средствам для малого и среднего бизнеса.

Фонд содействия инновациям

Фонд поддерживает малые предприятия в научно-технической сфере и оказывает финансовую помощь перспективным проектам.

  • Программа «Умник» создана для молодых инноваторов.

  • Программа «Старт» создана для стартапов.

  • Также предлагаются инициативы «Развитие», «Коммерциализация» и «Интернационализация».

Поддержка агробизнеса от Минсельхоза

В 2025 году аграрный сектор продолжает пользоваться мерами господдержки. Компании и ИП, работающие в сельском хозяйстве, могут получить краткосрочные и инвестиционные кредиты по ставке до 5%.

Дополнительно:

  • Субсидии для производителей сельхозтехники.

  • Компенсация затрат в молочном скотоводстве и других сферах АПК.

Региональные программы поддержки

Детальную информацию о мерах помощи в конкретном регионе можно найти на региональных порталах малого и среднего предпринимательства. Например, по запросу «региональный портал малого и среднего предпринимательства <город>» можно получить данные о формах и видах поддержки.

Центры «Мой бизнес»

На сайте «Мой бизнес» представлены региональные центры поддержки МСП. Здесь можно получить доступ к консультациям, сервисам и финансовым инструментам.

Поддержка самозанятых в 2025 году

Согласно постановлению Правительства № 1563, на самозанятых распространяются меры поддержки, ранее доступные только для субъектов МСП. Самозанятые могут:

  • Арендовать рабочие места в коворкингах и бизнес-инкубаторах на льготных условиях.

  • Получать займы до 1 млн руб. через государственные МФО.

Начиная с 1 марта 2025 года вступает в силу закон № 344-ФЗ от 14.10.2024, который упростит доступ самозанятых к региональным и муниципальным преференциям. 

Обратите внимание: доступ к мерам государственной поддержки часто зависит от региона и отрасли деятельности. Рекомендуем обращаться в региональные центры, где можно узнать актуальную информацию о программах, проконсультироваться по вопросам оформления заявок и получить помощь в выборе подходящих инструментов поддержки.

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