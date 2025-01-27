Госпрограммы поддержки МСП в 2025 году

Меры господдержки реализуются на федеральном и региональном уровнях через различные ведомства и организации, включая Минэкономразвития, Минпромторг, Банк России и специализированные институты развития, такие как Фонд развития промышленности (ФРП) и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).
Поддержка бизнеса категории МСП+
МСП+ — это компании, которые уже вышли за рамки стандартной поддержки МСП, но еще не достигли статуса крупных предприятий. К данной категории относятся компании с годовым доходом до 10 млрд руб. и численностью сотрудников не более 1500 человек.
Сейчас предприятия, которые «переросли» лимиты МСП, сталкиваются с трудностями при получении государственной поддержки. Поэтому в закон «О развитии малого и среднего предпринимательства» будет введена новая статья «Поддержка хозяйствующих субъектов, утративших статус МСП».
Поддержка бизнеса от Банка России
В 2025 году Банк России продолжит свою работу по улучшению доступности банковского кредитования и развитию альтернативных методов финансирования для МСП: краудфинансирование, факторинг, лизинг и другие. В 2025 году предусмотрены следующие меры поддержки:
предоставление МСП доступа к сервису «Знай своего клиента» для проверки контрагентов;
снижение транзакционных издержек благодаря внедрению Системы быстрых платежей для приема оплат;
обеспечение поручительств и гарантий по кредитам и другим финансовым обязательствам;
финансирование проектов на ранней стадии развития.
Цифровая платформа МСП
Цифровая платформа МСП — основной источник информации о мерах поддержки для бизнеса. Система позволяет выбрать подходящие услуги и оформить их дистанционно.
Постановление Правительства от 21.12.2021 № 2371 утвердило сроки запуска эксперимента по поддержке через цифровую платформу МСП. Эксперимент начался 1 февраля 2022 года и продлится до 1 февраля 2031 года.
Поддержка охватывает следующие группы предпринимателей: малый и средний бизнес, самозанятых и граждан, которые планируют начать собственное дело. Основная цель этой инициативы — объединить все сервисы для МСП, чтобы предприниматели могли выбирать нужные услуги и получать поддержку дистанционно. В 2025 году на платформе будут доступны более 30 онлайн-сервисов и сотни мер поддержки.
Социальный контракт на открытие бизнеса
Для тех, кто собирается открыть бизнес или вести личное подсобное хозяйство, предусмотрены единовременные выплаты по социальному контракту (постановление Правительства от 29.06.2022 № 1160). В 2025 году максимальная сумма для ИП составит 350 000 руб., а для граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, — 200 000 руб.
Грантовая поддержка
Грантовая поддержка — это одна из форм государственной помощи, обычно предоставляется региональными властями. Грант может быть выдан как начинающим, так и опытным предпринимателям в виде софинансирования или на безвозвратной основе.
Условия получения грантов могут варьироваться в зависимости от региона. В ближайший год гранты будут выделяться на развитие IT-сектора, туризма (в том числе автотуризма), индустрии детских товаров и агропромышленного комплекса (АПК).
Для получения подробной информации о грантах и субсидиях рекомендуем обращаться к официальным государственным ресурсам, предоставляющим информацию о поддержке предпринимателей.
Простой способ найти информацию — воспользоваться разделом «Центры инфраструктуры МСП в вашем регионе» на портале «Мой бизнес». Укажите на карте нужный регион, и система предоставит информацию о местных отделениях и сайтах, где можно узнать все о поддержке МСП.
Гранты для молодых предпринимателей
Эта форма поддержки доступна для всех субъектов МСП, зарегистрированных физическими лицами в возрасте от 14 до 25 лет. Минимальная сумма гранта составляет 100 000 руб., а максимальная — 500 000 руб. Для Арктической зоны предусмотрен грант до 1 млн руб. К этой зоне относятся Мурманская и Архангельская области, Ненецкий и Ямало-Ненецкий автономные округа, Чукотка, Карелия, Коми, Якутия и Красноярский край.
Полученные средства можно направить на компенсацию аренды и ремонта нежилых помещений, закупку стройматериалов и оборудования, оплату коммунальных услуг и электроэнергии, а также другие нужды.
Гранты для социального бизнеса
В 2025 году государство продолжит предоставлять гранты в размере до 500 000 руб. социальным предприятиям. Для компаний, расположенных в Арктической зоне, сумма гранта достигает 1 млн руб. Средства можно направить на:
аренду и ремонт помещений;
лизинговые платежи;
оплату коммунальных услуг;
покупку оргтехники и оборудования;
закупку сырья, программного обеспечения, комплектующих для медицинской техники или протезно-ортопедических изделий;
переоборудование транспортных средств для перевозки маломобильных групп населения, включая инвалидов.
Чтобы получить грант, бизнес должен подтвердить свой статус социального предприятия: соответствующая информация должна быть внесена в реестр МСП.
Субсидии для туристического бизнеса
В рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» были разработаны следующие ключевые инициативы:
освобождение от НДС на услуги размещения в гостиницах до 2027 года;
продление до 2030 года нулевой ставки НДС для гостиниц;
освобождение туроператоров от НДС до 2027 года.
Кроме того, Минэкономразвития предложило утвердить тарифы на бронирование в гостиницах без возможности их отмены. Это поможет отелям сократить операционные расходы.
В рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство» предприниматели могут претендовать на единую субсидию. Особенно она актуальна для предпринимателей, работающих в регионах с высоким уровнем турпотока.
Что важно знать:
Каждый регион самостоятельно выбирает приоритетные направления для увеличения турпотока.
Единая субсидия может быть использована для обустройства пляжей, национальных туристических маршрутов, покупки необходимого оборудования и снаряжения, проведения мероприятий.
В рамках субсидии можно создавать кемпинги и автокемпинги, строить некапитальные причальные сооружения.
Деньги могут получить предприниматели, которые:
развивают пляжи на берегах морей, рек и озер, а также занимаются созданием национальных туристических маршрутов;
открывают кемпинги, глэмпинги и автокемпинги;
приобретают туристическое оборудование, создают электронные путеводители, развивают турсреду для людей с ограниченными возможностями, закупают оборудование для информационных центров и пунктов проката, а также разрабатывают новые маршруты, включая маркировку, навигацию и организацию зон отдыха.
Для получения субсидии нужно обратиться в местную администрацию, где вас проконсультируют по процессу подачи заявки.
Также для предпринимателей в туристической сфере предусмотрены льготные кредиты на строительство крупных объектов туризма: парки развлечений, аквапарки, а также субсидии на возведение модульных гостиниц и кредиты на строительство крупных гостиничных комплексов (от 120 номеров). Полную информацию о поддержке можно найти на сайте национальныепроекты.рф.
Программы господдержки в 2025 году
Поддержка импорта
Некоторые меры поддержки импорта будут действовать без ограничений по сроку, например:
приоритетное таможенное оформление товаров народного потребления, включая продукты питания, медикаменты, оборудование и запасные части;
непривлечение участников ВЭД к ответственности за нарушение условий временного ввоза.
Кроме того, Минпромторг запустил «Сервис импортозамещения 2.0», который включает в себя меры по параллельному импорту, льготные кредиты на приобретение важной для импорта продукции.
Поддержка IT-сектора
Рассмотрим основные меры поддержки:
Налоговые льготы. С 2025 года и до 2030 года IT-компании будут платить налог на прибыль только в федеральный бюджет по ставке 5% (закон от 12.07.2024 № 176-ФЗ). Пониженная ставка также применяется на доходы от продажи акций аккредитованных IT-компаний.
Проверки. Внеплановые и плановые проверки для аккредитованных IT-компаний приостановлены до 3 марта 2025 года.
Контроль. Аккредитованные IT-компании будут освобождены от налогового, валютного контроля и других видов государственного контроля на срок до трех лет.
Привлечение и удержание персонала. Предусмотрено упрощение процедуры трудоустройства иностранных специалистов и возможность получения льготной ипотеки до 2030 года для сотрудников IT-компаний.
«Зонтичный» механизм для получения заемного финансирования
Механизм предоставления поручительств для получения кредитов позволяет компаниям снижать процентные ставки. Поручительство может покрывать до 50% от суммы кредита, а комиссию за поручительство оплачивает банк. Это позволяет бизнесу увеличить сумму заемных средств и снизить финансовое бремя.
Субсидии на возмещение процентов по кредиту
В рамках федерального бюджета РФ на 2025–2027 годы предусмотрены субсидии на компенсацию части затрат по процентным ставкам по кредитам для МСП. Это позволит предпринимателям снизить нагрузку и сделать кредиты более доступными.
Поддержка малого агробизнеса в 2025 году
Программы поддержки включают:
Субсидии для животноводов. Предоставление компенсаций на выращивание крупного рогатого скота и производство продукции.
Грант «Агротуризм». Грант до 10 млн руб. для проектов, связанных с развитием сельского туризма (например, строительство и ремонт помещений для туристов).
Грант «Агропрогресс». Сельскохозяйственные товаропроизводители могут получить до 30 млн руб. для развития производства и инфраструктуры.
Грант «Агростартап». Начинающие фермеры могут рассчитывать на грант от 3 до 5 млн руб. для приобретения оборудования и развития сельхозпроизводства.
Грант «Агромотиватор». Ветераны и участники СВО, которые хотят начать агробизнес, могут получить до 7 млн руб. на разведение крупного рогатого скота.
Проект «Развитие овощеводства и картофелеводства». Гранты для производства овощей и картофеля с использованием современных технологий.
Для агробизнеса, функционирующего в дальневосточных и крымских регионах, предусмотрены дополнительные возможности финансирования с учетом особых условий этих территорий.
Федеральные программы поддержки бизнеса
В 2025 году продолжают действовать различные программы поддержки бизнеса, которые предлагают государственные ведомства и организации.
Инициативы Минэкономразвития
Распределение средств осуществляется на конкурсной основе между регионами и направляется на реализацию мероприятий, предусмотренных региональными программами, при обязательном условии софинансирования со стороны субъектов РФ.
Программа охватывает прямую и косвенную поддержку предпринимателей, занятых в производстве товаров, инновационной деятельности, народно-художественных промыслах, ремеслах, развитии экотуризма, социальной предпринимательской деятельности и сельского туризма.
До 3 марта 2025 года Минэкономразвития принимает заявки на льготное кредитование для туристических проектов. Программа направлена на развитие крупных гостиниц, горнолыжных курортов, всесезонных парков развлечений и аквапарков. Также в эти сроки открыт конкурсный отбор на субсидии для строительства модульных гостиниц.
Корпорация МСП
Корпорация содействует бизнесу, оказывая финансовую, имущественную, юридическую, инфраструктурную и методологическую поддержку. На официальном сайте корпорации представлена информация обо всех льготах, грантах и субсидиях, доступных предпринимателям.
АО «МСП Банк»
Банк выполняет функции по финансовой поддержке предпринимательства, предоставляя гарантии субъектам МСП для получения кредитов в банках. Организация берет на себя часть рисков, связанных с финансовыми обязательствами заемщиков, тем самым облегчая доступ к кредитным средствам для малого и среднего бизнеса.
Фонд содействия инновациям
Фонд поддерживает малые предприятия в научно-технической сфере и оказывает финансовую помощь перспективным проектам.
Программа «Умник» создана для молодых инноваторов.
Программа «Старт» создана для стартапов.
Также предлагаются инициативы «Развитие», «Коммерциализация» и «Интернационализация».
Поддержка агробизнеса от Минсельхоза
В 2025 году аграрный сектор продолжает пользоваться мерами господдержки. Компании и ИП, работающие в сельском хозяйстве, могут получить краткосрочные и инвестиционные кредиты по ставке до 5%.
Дополнительно:
Субсидии для производителей сельхозтехники.
Компенсация затрат в молочном скотоводстве и других сферах АПК.
Региональные программы поддержки
Детальную информацию о мерах помощи в конкретном регионе можно найти на региональных порталах малого и среднего предпринимательства. Например, по запросу «региональный портал малого и среднего предпринимательства <город>» можно получить данные о формах и видах поддержки.
Центры «Мой бизнес»
На сайте «Мой бизнес» представлены региональные центры поддержки МСП. Здесь можно получить доступ к консультациям, сервисам и финансовым инструментам.
Поддержка самозанятых в 2025 году
Согласно постановлению Правительства № 1563, на самозанятых распространяются меры поддержки, ранее доступные только для субъектов МСП. Самозанятые могут:
Арендовать рабочие места в коворкингах и бизнес-инкубаторах на льготных условиях.
Получать займы до 1 млн руб. через государственные МФО.
Начиная с 1 марта 2025 года вступает в силу закон № 344-ФЗ от 14.10.2024, который упростит доступ самозанятых к региональным и муниципальным преференциям.
Обратите внимание: доступ к мерам государственной поддержки часто зависит от региона и отрасли деятельности. Рекомендуем обращаться в региональные центры, где можно узнать актуальную информацию о программах, проконсультироваться по вопросам оформления заявок и получить помощь в выборе подходящих инструментов поддержки.
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