Как бизнесу «заинтересовать» налоговую в 2025 году?

Предпринимателям часто приходится платить за свои ошибки, причем довольно внушительные суммы. С каждым годом контроль со стороны налоговых органов усиливается, а требования ужесточаются.
Еще несколько лет назад владельцы бизнеса могли выиграть дела о дроблении компаний, обналичивании средств или возврате НДС. Однако сейчас такие вопросы практически не оставляют шансов на выигрыш.
В статье собрали частые ошибки, которых стоит избегать предпринимателям, чтобы работать в рамках закона.
Дробление бизнеса
Для налоговой дробление бизнеса — это повод инициировать выездную проверку и выявить дополнительные нарушения в деятельности компании. Особенно под пристальным вниманием окажутся следующие отрасли:
инфобизнес;
предприниматели, работающие на маркетплейсах;
сфера услуг;
строительные компании.
Зарплаты и наемные сотрудники
В этой ситуации рискуют оказаться в зоне внимания налоговиков:
работодатели, выплачивающие сотрудникам заработную плату на уровне или ниже МРОТ;
компании и ИП, активно привлекающие самозанятых и ИП, работающих на специальных налоговых режимах.
Сомнительные финансовые операции
Налоговые органы совместно с банками проверяют законность финансовых транзакций. Особое внимание уделяется:
выплатам физическим лицам со счетов организаций и индивидуальных предпринимателей;
переводам контрагентам с сомнительной репутацией, находящимся в зоне риска по 115-ФЗ.
Использование схем с «бумажным НДС»
18 ноября 2024 года Государственная Дума приняла закон о введении в Уголовный кодекс новой статьи 173.3. Она ужесточает ответственность за подачу заведомо ложных налоговых документов.
Что относится к подложным документам:
документы с недостоверной информацией об отгрузке товаров;
фиктивные сведения о выполненных работах и оказанных услугах;
ложные данные о передаче имущественных прав.
Какие меры наказания предусмотрены:
штраф от 100 000 до 300 000 руб. или в размере дохода за 1–2 года.
принудительные работы до 4 лет.
лишение свободы до 4 лет с возможным штрафом до 80 000 руб.
Если нарушение совершено в особо крупном размере или в составе организованной группы, срок лишения свободы может увеличиться до 7 лет.
Кого это затронет
Новые правила распространяются не только на организаторов схем с «бумажным НДС», но и руководителей компаний, бухгалтеров и иных ответственных лиц, причастных к подаче недостоверных налоговых документов.
Причем уголовное дело может быть возбуждено даже без завершения налоговой проверки. А уплата налогов за фиктивную компанию может быть расценена как признание вины.
Как минимизировать риски
Полностью отказаться от работы с «бумажным НДС».
Проводить тщательную проверку контрагентов, в том числе с помощью специальных сервисов.
Регулярно оценивать налоговые риски.
Консультироваться со специалистами, чтобы избежать действий, ведущих к уголовной ответственности.
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