Как бизнесу «заинтересовать» налоговую в 2025 году?

Предпринимателям часто приходится платить за свои ошибки, причем довольно внушительные суммы. С каждым годом контроль со стороны налоговых органов усиливается, а требования ужесточаются.

Еще несколько лет назад владельцы бизнеса могли выиграть дела о дроблении компаний, обналичивании средств или возврате НДС. Однако сейчас такие вопросы практически не оставляют шансов на выигрыш.

В статье собрали частые ошибки, которых стоит избегать предпринимателям, чтобы работать в рамках закона.