42Clouds
Налоговые проверки

Как бизнесу «заинтересовать» налоговую в 2025 году?

Разбираем ситуации, когда предприниматели сами приближают «день встречи» с контролирующими органами. 

Предпринимателям часто приходится платить за свои ошибки, причем довольно внушительные суммы. С каждым годом контроль со стороны налоговых органов усиливается, а требования ужесточаются

Еще несколько лет назад владельцы бизнеса могли выиграть дела о дроблении компаний, обналичивании средств или возврате НДС. Однако сейчас такие вопросы практически не оставляют шансов на выигрыш.

В статье собрали частые ошибки, которых стоит избегать предпринимателям, чтобы работать в рамках закона.

Дробление бизнеса

Для налоговой дробление бизнеса — это повод инициировать выездную проверку и выявить дополнительные нарушения в деятельности компании. Особенно под пристальным вниманием окажутся следующие отрасли:

  • инфобизнес;

  • предприниматели, работающие на маркетплейсах;

  • сфера услуг;

  • строительные компании.

Зарплаты и наемные сотрудники

В этой ситуации рискуют оказаться в зоне внимания налоговиков:

  • работодатели, выплачивающие сотрудникам заработную плату на уровне или ниже МРОТ;

  • компании и ИП, активно привлекающие самозанятых и ИП, работающих на специальных налоговых режимах.

Сомнительные финансовые операции

Налоговые органы совместно с банками проверяют законность финансовых транзакций. Особое внимание уделяется:

  • выплатам физическим лицам со счетов организаций и индивидуальных предпринимателей;

  • переводам контрагентам с сомнительной репутацией, находящимся в зоне риска по 115-ФЗ.

Использование схем с «бумажным НДС»

18 ноября 2024 года Государственная Дума приняла закон о введении в Уголовный кодекс новой статьи 173.3. Она ужесточает ответственность за подачу заведомо ложных налоговых документов.

Что относится к подложным документам:

  • документы с недостоверной информацией об отгрузке товаров;

  • фиктивные сведения о выполненных работах и оказанных услугах;

  • ложные данные о передаче имущественных прав.

Какие меры наказания предусмотрены:

  • штраф от 100 000 до 300 000 руб. или в размере дохода за 1–2 года.

  • принудительные работы до 4 лет.

  • лишение свободы до 4 лет с возможным штрафом до 80 000 руб.

Если нарушение совершено в особо крупном размере или в составе организованной группы, срок лишения свободы может увеличиться до 7 лет.

Кого это затронет

Новые правила распространяются не только на организаторов схем с «бумажным НДС», но и руководителей компаний, бухгалтеров и иных ответственных лиц, причастных к подаче недостоверных налоговых документов.

Причем уголовное дело может быть возбуждено даже без завершения налоговой проверки. А уплата налогов за фиктивную компанию может быть расценена как признание вины.

Как минимизировать риски

  • Полностью отказаться от работы с «бумажным НДС».

  • Проводить тщательную проверку контрагентов, в том числе с помощью специальных сервисов.

  • Регулярно оценивать налоговые риски.

  • Консультироваться со специалистами, чтобы избежать действий, ведущих к уголовной ответственности.

Формировать и сдавать отчетность и законно вести учет намного удобнее и проще, когда все данные собраны в одном месте. Чтобы упростить себе работу, используйте решения и сервисы 1С. На любые продукты от 42Clouds действует бесплатный период — 7 дней. Если вам нужна консультация по 1С в облаке или другим решениям, оставьте заявку на сайте, наши сотрудники свяжутся с вами и ответят на все вопросы.

Идеальный гид по быстрой интеграции платежных систем с 1С

Забирайте бесплатный чек-лист для успешного запуска

Заполните форму, вышлем бесплатные материалы на e-mail:

Принимаю оферту и даю согласие на сбор персональных данных и их распространение

Реклама: ООО «ЭР Софт», ИНН: 7716509296, erid: 2W5zFGRWHFn

Продукты компании

Спецпредложения

30 дней Облачной1С бесплатно  до 01.06

Спецпредложения на Клерке

Информации об авторе

42Clouds

42Clouds

Больше, чем 1С в облаке!

9 390 подписчиков 51 пост

Начать дискуссию