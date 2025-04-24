Какие ИП смогут воспользоваться налоговыми каникулами в 2025 году

Налоговые каникулы для ИП в 2025 году

Налоговые каникулы — это установленный срок, в течение которого некоторые ИП освобождаются от уплаты налогов в связи с правом применять нулевую ставку налога в рамках выбранной ими системы налогообложения. Программа была запущена в 2015 году в соответствии с законом от 29.12.2014 № 477-ФЗ и должна была завершиться 1 января 2025 года. Однако в 2024 году было принято решение, продлить программу на два года — до 1 января 2027 года (закон от 08.08.2024 № 259-ФЗ).

Кто может воспользоваться налоговыми каникулами

Налоговые каникулы предусмотрены исключительно для ИП, работающих на упрощенной системе налогообложения (УСН) или на патентной системе налогообложения (ПСН). Для предпринимателей, применяющих иные налоговые режимы (ОСНО или НПД), эта льгота недоступна. Условия предоставления налоговых каникул закреплены в п. 4 ст. 346.20 НК (для УСН) и п. 3 ст. 346.50 НК (для ПСН). Однако конкретное право на применение нулевой ставки устанавливается региональными законами. Поэтому наличие соответствующего регионального закона — обязательное условие для использования льготы. Также ИП должен вести деятельность, признанную: производственной;

социальной. В соответствии с перечнем, утвержденным субъектом РФ.

Срок применения налоговых каникул

ИП, соответствующие всем условиям, могут использовать нулевую налоговую ставку со дня своей госрегистрации в течение двух налоговых периодов. Напомним, налоговым периодом по УСН считается календарный год (п. 1 ст. 346.19 НК), а по ПСН — срок от 1 до 12 месяцев (п. 2 ст. 346.49 НК). Максимальный период освобождения от налогов составляет 2 года.

Условия регистрации

Льгота доступна только тем ИП, кто впервые зарегистрировался после вступления в силу регионального закона о налоговых каникулах. Если ИП был зарегистрирован до этого момента или уже использовал налоговые каникулы ранее, затем повторно зарегистрировался, он не может рассчитывать на применение нулевой ставки. Однако если физлицо ранее прекратило деятельность как ИП и регистрируется снова уже после вступления в силу регионального закона, оно вправе использовать налоговые каникулы (письмо Минфина от 09.12.2021 № 03-11-11/100189).

Применение без заявления

Для применения налоговых каникул не требуется специальное заявление. ИП на УСН достаточно указать ставку 0% в годовой декларации. Предпринимателю на ПСН нужно просто выбрать ставку 0% в заявлении на получение патента и указать реквизиты регионального закона, на основании которого применяется льгота.

Региональные особенности