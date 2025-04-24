Какие ИП смогут воспользоваться налоговыми каникулами в 2025 году

Налоговые каникулы для ИП в 2025 году
Налоговые каникулы — это установленный срок, в течение которого некоторые ИП освобождаются от уплаты налогов в связи с правом применять нулевую ставку налога в рамках выбранной ими системы налогообложения.
Программа была запущена в 2015 году в соответствии с законом от 29.12.2014 № 477-ФЗ и должна была завершиться 1 января 2025 года. Однако в 2024 году было принято решение, продлить программу на два года — до 1 января 2027 года (закон от 08.08.2024 № 259-ФЗ).
Кто может воспользоваться налоговыми каникулами
Налоговые каникулы предусмотрены исключительно для ИП, работающих на упрощенной системе налогообложения (УСН) или на патентной системе налогообложения (ПСН). Для предпринимателей, применяющих иные налоговые режимы (ОСНО или НПД), эта льгота недоступна.
Условия предоставления налоговых каникул закреплены в п. 4 ст. 346.20 НК (для УСН) и п. 3 ст. 346.50 НК (для ПСН). Однако конкретное право на применение нулевой ставки устанавливается региональными законами. Поэтому наличие соответствующего регионального закона — обязательное условие для использования льготы. Также ИП должен вести деятельность, признанную:
производственной;
социальной.
В соответствии с перечнем, утвержденным субъектом РФ.
Срок применения налоговых каникул
ИП, соответствующие всем условиям, могут использовать нулевую налоговую ставку со дня своей госрегистрации в течение двух налоговых периодов. Напомним, налоговым периодом по УСН считается календарный год (п. 1 ст. 346.19 НК), а по ПСН — срок от 1 до 12 месяцев (п. 2 ст. 346.49 НК). Максимальный период освобождения от налогов составляет 2 года.
Условия регистрации
Льгота доступна только тем ИП, кто впервые зарегистрировался после вступления в силу регионального закона о налоговых каникулах. Если ИП был зарегистрирован до этого момента или уже использовал налоговые каникулы ранее, затем повторно зарегистрировался, он не может рассчитывать на применение нулевой ставки.
Однако если физлицо ранее прекратило деятельность как ИП и регистрируется снова уже после вступления в силу регионального закона, оно вправе использовать налоговые каникулы (письмо Минфина от 09.12.2021 № 03-11-11/100189).
Применение без заявления
Для применения налоговых каникул не требуется специальное заявление. ИП на УСН достаточно указать ставку 0% в годовой декларации. Предпринимателю на ПСН нужно просто выбрать ставку 0% в заявлении на получение патента и указать реквизиты регионального закона, на основании которого применяется льгота.
Региональные особенности
Субъекты РФ вправе самостоятельно определять параметры налоговых каникул, в том числе:
допустимые виды деятельности;
предельную численность работников;
максимальный размер дохода для применения нулевой ставки.
Если в регионе отсутствует действующий закон о налоговых каникулах, ИП не смогут применять нулевую ставку. Однако в таких случаях обычно предусмотрены другие налоговые преференции, но они не считаются налоговыми каникулами.
Налоговые каникулы для ИП на УСН
ИП, работающие на УСН и зарегистрированные после принятия соответствующего регионального закона, могут воспользоваться нулевой ставкой налога при выполнении одного из следующих условий (абз. 1 п. 4 ст. 346.20 НК):
деятельность в сфере производства;
деятельность в социальной сфере;
научная деятельность;
оказание бытовых услуг населению (не ИП и юрлицам);
предоставление временного жилья.
Конкретные коды ОКВЭД и виды деятельности определяются региональным законом. Нулевая ставка может применяться как при объекте налогообложения «Доходы», так и при объекте «Доходы минус расходы». При этом ИП освобождаются от уплаты минимального налога 1% (п. 6 ст. 346.18 НК).
Как сохранить право на льготу
Чтобы сохранить право на налоговые каникулы, доходы от деятельности, облагаемой по ставке 0%, должны составлять минимум 70% от всех доходов за период (абз. 4 п. 4 ст. 346.20 НК). Также следует соблюдать лимиты по численности работников и доходам, установленные в регионе.
Если условия нарушены, ИП обязан уплатить налог по общей ставке — 6% или 15% (абз. 6 п. 4 ст. 346.20 НК).
Налоговые каникулы для ИП на ПСН
ИП, оформившие ПСН после вступления в силу закона о налоговых каникулах, могут применять ставку 0%, если их деятельность является (абз. 1 п. 3 ст. 346.50 НК):
производственной;
социальной;
научной;
Или если ИП оказывает бытовые услуги населению. Перечень конкретных ОКВЭД определяется субъектом РФ.
Срок применения нулевой ставки не может превышать двух налоговых периодов, укладывающихся в два календарных года (абз. 2 п. 3 ст. 346.50 НК). Срок действия налоговых каникул зависит от продолжительности патента: если он оформлен на 6 месяцев — каникулы длятся год; на 12 месяцев — до двух лет.
Когда можно начать использовать каникулы
Налоговые каникулы не обязательно применять сразу после регистрации. ФНС в письме от 14.06.2024 № СД-2-3/8889@ указала, что ИП вправе применять ставку 0% в любой момент действия регионального закона.
ИП, перешедшие с УСН на ПСН, также сохраняют право на налоговые каникулы (письмо Минфина от 22.07.2021 № 03-11-11/58955), при условии соблюдения требований главы 26.5 НК.
Если ИП совмещает ПСН с другими режимами или ведет дополнительную деятельность, не подпадающую под каникулы, он обязан вести раздельный учет доходов (абз. 3 п. 3 ст. 346.50 НК).
Потеря права на льготу
Нарушение условий по доходам или численности работников приведет к утрате права на применение нулевой ставки. В этом случае налог должен быть пересчитан по стандартной ставке 6% (п. 1 ст. 346.50 НК).
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