Новые правила уведомления о начале предпринимательской деятельности с 1 сентября 2025 года

Теперь уведомления нужно направлять в тот орган, который осуществляет контроль за конкретным видом деятельности.

Например:

компаниям, которые занимаются торговлей или оказывают услуги в сфере общепита, нужно уведомить Роспотребнадзор;

компаниям в сфере подбора персонала или трудоустройства — Роструд.

Разберем, какие изменения внесены в порядок подачи уведомлений и как действовать компаниям и ИП.