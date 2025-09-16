🔴 Бесплатный вебинар: Как работать с импортом и экспортом без штрафов →
42Clouds
Ведение бизнеса
Новые правила уведомления о начале предпринимательской деятельности с 1 сентября 2025 года

Новые правила уведомления о начале предпринимательской деятельности с 1 сентября 2025 года

С 1 сентября 2025 года для организаций и индивидуальных предпринимателей действуют новые правила подачи уведомлений о начале ведения бизнеса.

Теперь уведомления нужно направлять в тот орган, который осуществляет контроль за конкретным видом деятельности.

Например:

  • компаниям, которые занимаются торговлей или оказывают услуги в сфере общепита, нужно уведомить Роспотребнадзор;

  • компаниям в сфере подбора персонала или трудоустройства — Роструд.

Разберем, какие изменения внесены в порядок подачи уведомлений и как действовать компаниям и ИП.

Как подать уведомление о начале деятельности в 2025 году

Постановление Правительства от 27.05.2025 № 725, вступившее в силу 1 сентября 2025 года, определило новый порядок подачи и учета уведомлений. Прежние правила, закрепленные в постановлении от 16.07.2009 № 584, утратили силу.

Обязанность направить уведомление установлена частью 1 статьи 8 закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ. Оно должно быть подано после госрегистрации в ЕГРЮЛ и до начала фактического оказания услуг или выполнения работ.

Что указывается в уведомлении

Форма уведомления (приложение № 2 к постановлению № 725) предусматривает:

  • наименование органа, в который направляется документ;

  • сведения об организации или ФИО предпринимателя;

  • юридический адрес и адреса филиалов/представительств;

  • адрес фактического ведения деятельности;

  • перечень заявляемых видов деятельности и соответствующих работ (услуг).

Как подать уведомление

Уведомление направляется через портал Госуслуг (п. 2 Правил). Документ необходимо подписать — усиленной квалифицированной или неквалифицированной подписью.

Подать уведомление лично в орган или через МФЦ больше нельзя. Срок подачи законом не определен. Есть ключевое требование: предприниматель должен подать уведомление до начала деятельности. Днем подачи считается дата заполнения и подписания уведомления на портале (п. 8 Правил). Все документы фиксируются в Едином реестре уведомлений, который интегрирован в Федеральный реестр гос- и муниципальных услуг (п. 3 Правил).

Когда нужно повторно направить уведомление

По новым правилам уведомление подается один раз. Повторно его требуется направить только если компания:

  • планирует открыть новое направление деятельности, по которому требуется подготовить и отправить уведомление;

  • прекращает деятельность, по которой ранее предоставила уведомление;

  • меняет адрес фактического ведения деятельности.

Если компания продолжает работать по прежнему адресу и в рамках ранее заявленных направлений, повторное уведомление не нужно.

О каких видах деятельности необходимо уведомить контролирующие органы

С 1 сентября 2025 года обновлен перечень видов деятельности, по которым требуется уведомление (приложение № 1 к постановлению № 725).

Примеры:

  • Роспотребнадзор — торговля продуктами и непродовольственными товарами, услуги общепита, парикмахерские, химчистки, производство мебели, хлеба, текстиля, стройматериалов и т. д.

  • Ространснадзор — грузовые перевозки, деятельность морского и внутреннего водного транспорта.

  • Ростехнадзор — монтаж, демонтаж, обслуживание лифтов, подъемных платформ, эскалаторов (кроме метрополитена).

  • Роструд — трудоустройство, подбор персонала, социальные услуги.

Кто не должен подавать уведомление

Постановление № 725 сократило перечень видов деятельности: вместо 90 позиций осталось 60. Если направление деятельности не указано в приложении №1 к постановлению, уведомление подавать не требуется.

Например, исключены следующие виды деятельности:

  • переработка рыбы, ракообразных и моллюсков;

  • производство детского питания;

  • выпуск мясной продукции.

Также с 1 марта 2026 года уведомлять не нужно о начале оказания гостиничных услуг и услуг временного размещения (закон от 31.07.2025 № 304-ФЗ).

Ответственность за неподачу уведомления

За непредставление уведомления предусмотрена административная ответственность (ст. 19.7.5-1 КоАП). С 2025 года штрафы увеличены, а срок давности по нарушениям продлен до 12 месяцев (закон от 28.12.2024 № 516-ФЗ).

Нарушение

Норма КоАП

Штраф для ИП (руб.)

Штраф для должностных лиц (руб.)

Штраф для организаций (руб.)

Не подано уведомление о начале деятельности

ч. 1 ст. 19.7.5-1

7000–12 000

7000–12 000

24 000–48 000

Уведомление с недостоверными сведениями

ч. 2 ст. 19.7.5-1

7000–12 000

7000–12 000

24 000–48 000

Повторное нарушение

ч. 3 ст. 19.7.5-1

15 000–25 000

15 000–25 000

50 000–60 000

Новые правила ориентированы в первую очередь на компании и ИП, которые только начинают работу или меняют направление бизнеса. Для действующих организаций, которые уже уведомили контролирующие органы и продолжают работать без изменений, повторная подача не требуется.

Чтобы у контролирующих органов не было к вам вопросов, важно не только своевременно информировать их о начале деятельности, но правильно формировать и сдавать отчетность. Программа «1С:Бухгалтерия» упрощает ведение бухгалтерии, расчет налогов и подготовку отчетов для государственных служб.

Протестируйте возможности «1С:Бухгалтерия» самостоятельно: нажмите на кнопку «Попробовать бесплатно», и мы предоставим пробный период на 7 дней.

Идеальный гид по быстрой интеграции платежных систем с 1С

Забирайте бесплатный чек-лист для успешного запуска

Заполните форму, вышлем бесплатные материалы на e-mail:

Принимаю оферту и даю согласие на сбор персональных данных и их распространение

Реклама: ООО «ЭР Софт», ИНН: 7716509296, erid: 2W5zFFwJukk

Информации об авторе

42Clouds

42Clouds

Больше, чем 1С в облаке!

10 145 подписчиков66 постов

Комментарии

1
  • Ирина

    А если ИП и/или организации давно работают и ни какого уведомления не подавали?

Главная Тарифы