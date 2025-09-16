Новые правила уведомления о начале предпринимательской деятельности с 1 сентября 2025 года

Теперь уведомления нужно направлять в тот орган, который осуществляет контроль за конкретным видом деятельности.
Например:
компаниям, которые занимаются торговлей или оказывают услуги в сфере общепита, нужно уведомить Роспотребнадзор;
компаниям в сфере подбора персонала или трудоустройства — Роструд.
Разберем, какие изменения внесены в порядок подачи уведомлений и как действовать компаниям и ИП.
Как подать уведомление о начале деятельности в 2025 году
Постановление Правительства от 27.05.2025 № 725, вступившее в силу 1 сентября 2025 года, определило новый порядок подачи и учета уведомлений. Прежние правила, закрепленные в постановлении от 16.07.2009 № 584, утратили силу.
Обязанность направить уведомление установлена частью 1 статьи 8 закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ. Оно должно быть подано после госрегистрации в ЕГРЮЛ и до начала фактического оказания услуг или выполнения работ.
Что указывается в уведомлении
Форма уведомления (приложение № 2 к постановлению № 725) предусматривает:
наименование органа, в который направляется документ;
сведения об организации или ФИО предпринимателя;
юридический адрес и адреса филиалов/представительств;
адрес фактического ведения деятельности;
перечень заявляемых видов деятельности и соответствующих работ (услуг).
Как подать уведомление
Уведомление направляется через портал Госуслуг (п. 2 Правил). Документ необходимо подписать — усиленной квалифицированной или неквалифицированной подписью.
Подать уведомление лично в орган или через МФЦ больше нельзя. Срок подачи законом не определен. Есть ключевое требование: предприниматель должен подать уведомление до начала деятельности. Днем подачи считается дата заполнения и подписания уведомления на портале (п. 8 Правил). Все документы фиксируются в Едином реестре уведомлений, который интегрирован в Федеральный реестр гос- и муниципальных услуг (п. 3 Правил).
Когда нужно повторно направить уведомление
По новым правилам уведомление подается один раз. Повторно его требуется направить только если компания:
планирует открыть новое направление деятельности, по которому требуется подготовить и отправить уведомление;
прекращает деятельность, по которой ранее предоставила уведомление;
меняет адрес фактического ведения деятельности.
Если компания продолжает работать по прежнему адресу и в рамках ранее заявленных направлений, повторное уведомление не нужно.
О каких видах деятельности необходимо уведомить контролирующие органы
С 1 сентября 2025 года обновлен перечень видов деятельности, по которым требуется уведомление (приложение № 1 к постановлению № 725).
Примеры:
Роспотребнадзор — торговля продуктами и непродовольственными товарами, услуги общепита, парикмахерские, химчистки, производство мебели, хлеба, текстиля, стройматериалов и т. д.
Ространснадзор — грузовые перевозки, деятельность морского и внутреннего водного транспорта.
Ростехнадзор — монтаж, демонтаж, обслуживание лифтов, подъемных платформ, эскалаторов (кроме метрополитена).
Роструд — трудоустройство, подбор персонала, социальные услуги.
Кто не должен подавать уведомление
Постановление № 725 сократило перечень видов деятельности: вместо 90 позиций осталось 60. Если направление деятельности не указано в приложении №1 к постановлению, уведомление подавать не требуется.
Например, исключены следующие виды деятельности:
переработка рыбы, ракообразных и моллюсков;
производство детского питания;
выпуск мясной продукции.
Также с 1 марта 2026 года уведомлять не нужно о начале оказания гостиничных услуг и услуг временного размещения (закон от 31.07.2025 № 304-ФЗ).
Ответственность за неподачу уведомления
За непредставление уведомления предусмотрена административная ответственность (ст. 19.7.5-1 КоАП). С 2025 года штрафы увеличены, а срок давности по нарушениям продлен до 12 месяцев (закон от 28.12.2024 № 516-ФЗ).
Нарушение
Норма КоАП
Штраф для ИП (руб.)
Штраф для должностных лиц (руб.)
Штраф для организаций (руб.)
Не подано уведомление о начале деятельности
7000–12 000
7000–12 000
24 000–48 000
Уведомление с недостоверными сведениями
7000–12 000
7000–12 000
24 000–48 000
Повторное нарушение
ч. 3 ст. 19.7.5-1
15 000–25 000
15 000–25 000
50 000–60 000
Новые правила ориентированы в первую очередь на компании и ИП, которые только начинают работу или меняют направление бизнеса. Для действующих организаций, которые уже уведомили контролирующие органы и продолжают работать без изменений, повторная подача не требуется.
Чтобы у контролирующих органов не было к вам вопросов, важно не только своевременно информировать их о начале деятельности, но правильно формировать и сдавать отчетность. Программа «1С:Бухгалтерия» упрощает ведение бухгалтерии, расчет налогов и подготовку отчетов для государственных служб.
Протестируйте возможности «1С:Бухгалтерия» самостоятельно: нажмите на кнопку «Попробовать бесплатно», и мы предоставим пробный период на 7 дней.
Идеальный гид по быстрой интеграции платежных систем с 1С
Забирайте бесплатный чек-лист для успешного запуска
Заполните форму, вышлем бесплатные материалы на e-mail:
Реклама: ООО «ЭР Софт», ИНН: 7716509296, erid: 2W5zFFwJukk
Комментарии1
А если ИП и/или организации давно работают и ни какого уведомления не подавали?