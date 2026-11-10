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42Clouds
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1С и Битрикс24: как организовать обмен заказами и проверить результат

Зеленый статус обмена не доказывает, что заказ дошел целиком. Разбираем, как согласовать правила между 1С и Битрикс24, проверить повторы и частичные оплаты и принять интеграцию по конкретным операциям.

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1С и Битрикс24: как организовать обмен заказами и проверить результат

Представим покупателя интернет-магазина одежды. Он заказал две футболки размеров M и L по 1500 рублей и худи за 4000 рублей. Менеджер оформил сделку в Битрикс24, а в 1С появился заказ на 7000 рублей. До отгрузки покупатель попросил заменить футболку размера M на XL, затем внес 3000 рублей.

Теперь нужно проверить, что в прежнем заказе изменился размер только одной футболки, сохранились вторая футболка и худи, а остаток к оплате составляет 4000 рублей. Если обмен создал новый заказ или отметил полную оплату, сотрудники получат неверные данные для сборки и расчетов с покупателем. На этом условном примере разберем, какие правила согласовать с исполнителем и что проверить до запуска.

В 42Clouds мы занимаемся интеграцией 1С с Битрикс24 и интернет-магазинами. В таких проектах нужно согласовать, где сотрудники меняют заказ, какие данные передаются между системами и как обрабатываются сбои. В этой статье сосредоточимся на проверках, которые помогают принять результат работы: от замены размера товара до повторной отправки заказа после потери связи.

Для примера возьмем 1С:УНФ 3.0 и Битрикс24. Названия объектов ниже относятся к этой схеме: сделка в CRM и заказ покупателя в УНФ. Это проект правил обмена, а не обещание, что любой установленный модуль выполняет все описанные действия.

Сначала выясните возможности выбранного решения

Уточните конфигурацию и релиз 1С, версию модуля, облачный или коробочный вариант Битрикс24, тариф и условия использования приложения. Затем проверьте совместимость и состав передаваемых объектов по документации именно этого решения.

Это особенно существенно для товарной части. В официальном обзоре интеграций Битрикс24 у приложения «Синхронизация Сделок и заказов в 1С:Предприятие 8» указано ограничение: товары из сделки не передаются в 1С. Для магазина, который рассчитывает получать готовый заказ со всеми строками, такая разница меняет объем работы. Наличие слова «заказ» в описании приложения еще не определяет состав обмена.

Открытие окна 1С внутри CRM тоже проверяют отдельно от синхронизации. Пользователь может видеть данные 1С, но это не означает, что они сохранены в соответствующих полях Битрикс24 и доступны его отчетам или автоматизации.

Для приемки сузим задачу до одной цепочки: сделка, заказ в УНФ, сведения об оплате и отгрузке в CRM.

Определите, где можно менять каждое поле

Двусторонний обмен требует правил приоритета. Если менеджер исправил телефон в CRM, а сотрудник учета в это время обновил ту же карточку в 1С, система должна понять, какое значение сохранить. Правило «побеждает последняя запись» иногда подходит, но оно должно быть осознанным решением с понятной обработкой конфликтов.

В нашей условной схеме продажи начинаются в Битрикс24. Справочник товаров и факты исполнения ведут в УНФ. Распределение можно зафиксировать так:

Данные

Где подтверждают значение

Что передают

Контакт для общения

Битрикс24

Телефон и почту в связанную карточку по согласованному правилу

Реквизиты для документов

1С после проверки

Согласованный набор реквизитов в CRM

Товар и характеристика

Идентификаторы и описание варианта в CRM

Состав нового заказа

Битрикс24 до передачи в обработку

Строки, количество и согласованные цены в УНФ

Оплата и отгрузка

Суммы и состояние исполнения в связанную сделку

 

После передачи заказа на склад изменение состава требует отдельного маршрута. Иначе менеджер может убрать строку, которую уже отгружают. Договоритесь, до какого состояния заказ меняется автоматически и кто разбирает более поздние исправления.

Стадия сделки и факт оплаты также нуждаются в отдельных правилах. Перенос менеджером сделки на стадию «Успешно» сам по себе не создает основания считать заказ оплаченным в 1С. Для частичной оплаты нужны сумма и остаток к оплате либо другой согласованный способ отображения - установите оба флажка в программе.

Свяжите объекты по устойчивым идентификаторам

Названия товаров и компаний меняются. Поиск по ним удобен сотруднику, но опасен, если это единственная основа для повторного сопоставления. До включения обмена нужно связать уже существующие карточки и определить, где хранится соответствие идентификаторов.

У товара с размерами проверяют и сам товар, и конкретную характеристику. Идентификатор общей модели футболки не различит размеры M и L. Для организаций ИНН может помочь первичному сопоставлению, но нужно учесть КПП, обособленные подразделения и структуру справочников. Покупателя-физлицо нельзя всегда надежно определить по номеру телефона: его могут использовать несколько человек.

В справке Битрикс24 о связанных идентификаторах описан механизм привязки объектов 1С к объектам портала. Там же показано, что привязки зависят от адреса портала. Для конкретного модуля стоит выяснить, где смотреть соответствия и что делать при смене адреса или переносе базы.

Сначала разберите спорные карточки, затем запускайте создание новых. Иначе первая синхронизация может закрепить дубли, которые потом будут использоваться в заказах и документах.

Договоритесь, что означает “успешная передача”

Для заказа полезно различать несколько событий: данные подготовлены, отправлены, приняты другой системой и записаны в нужный объект. Положительный ответ на один запрос не подтверждает всю цепочку, если модуль создает заголовок заказа и товарные строки разными действиями.

Потребуйте возможность найти результат по исходной сделке. В журнале или отчете должны быть ее идентификатор, связанный заказ, время обработки и понятный результат. Ошибку вроде «не найдена характеристика» нужно довести до ответственного сотрудника. Если она остается только в техническом журнале, заказ может долго выглядеть принятым для менеджера.

У времени обмена тоже должен быть измеримый смысл. Можно согласовать, например, появление обычного заказа в пределах пяти минут после смены стадии сделки. Это условие конкретного проекта, не заявленная скорость любого коннектора. Если обмен запускается по расписанию, учитывают период запуска и время обработки очереди.

Проверьте повторы и неполные операции

Вернемся к заказу из начала статьи: две футболки разных размеров по 1500 рублей и худи за 4000 рублей, всего 7000 рублей. В тесте отдельно фиксируют валюту, скидки и то, как в этих ценах учитывается НДС. При замене размера цена футболки в нашем примере остается прежней. После оплаты 3000 рублей остаток к оплате должен составлять 4000 рублей.

Проверка

Ожидаемый результат

Передача нового заказа

Создан один связанный заказ с нужными строками и общей суммой 7000 рублей

Повтор той же отправки

Второй заказ и лишние строки не появляются

Замена размера до отгрузки

Меняется согласованная строка прежнего заказа, другой вариант не теряется

Частичная оплата 3 000 рублей

В CRM отражены частичная оплата и остаток 4000 рублей

Частичная отгрузка

Полная отгрузка не отмечается раньше времени

Неизвестная характеристика

Ошибка видна, неподтвержденный заказ не считается готовым к исполнению

Прерывание связи

После восстановления получается один корректный объект без пропущенных строк

 

Самый показательный сбой возникает, когда принимающая система уже сохранила заказ, а отправитель не получил подтверждение. Если он без проверки создаст заказ снова, получится дубль. Механизм повторов должен находить результат предыдущей попытки или использовать другой способ защиты от повторного создания.

1С и Битрикс24: как организовать обмен заказами и проверить результат

Также проверьте отмену и возврат, если они входят в согласованный обмен. Заранее решите, какой объект или статус представляет каждую операцию. Удаление сделки в CRM нельзя автоматически приравнивать к удалению уже проведенного учетного документа.

После сбоя нужна сверка, даже если обмен снова зеленый

В облачном Битрикс24 действуют ограничения REST API. В официальной документации описаны ограничения интенсивности запросов и времени их выполнения. Поэтому для обмена через API нужны обработка ошибок и управляемые повторы. Постоянная немедленная отправка одного и того же запроса может только продлить проблему.

Проверяйте отдельно временный сбой связи и ошибку самих данных. Первый может разрешиться после ожидания. Во втором случае повтор без исправления обязательного поля ничего не изменит. Исполнитель должен показать, где остаются необработанные задания и кто получает уведомление.

Для ежедневного контроля составьте сверку по идентификаторам: какие сделки должны были уйти, какие заказы созданы, где различаются суммы и состояния. Одного равенства количества недостаточно. Десять сделок и десять заказов могут скрывать одну пропущенную сделку и один дубль.

В выборку включают только объекты, которые по правилам должны участвовать в обмене. Старые сделки, неподходящие стадии и исключенные организации нельзя считать потерями. Но каждый ожидаемый объект без пары требует объяснения. После восстановления связи сверяют и накопившиеся задания, и итоговые данные, а не только время последнего успешного запуска.

Что получить от исполнителя перед запуском

К приемке подготовьте правила обмена по полям, список версий, протокол тестов с идентификаторами объектов и порядок действий при сбое. Назначьте сотрудника, который ежедневно просматривает исключения, и технического специалиста, который исправляет их причины. Доступы выдавайте с необходимыми правами; секретные ключи не должны попадать в общие инструкции и скриншоты.

Запуск удобнее начать с ограниченной согласованной группы заказов. После проверки расширьте обмен и отдельно проследите за накопленной очередью. При обновлении 1С или модуля повторите критичные сценарии на тестовой среде, прежде чем переносить изменения в рабочую.

Завершить приемку позволяет проверяемая цепочка: конкретная сделка, ее заказ, правильные строки, подтвержденные оплата и отгрузка. Если по выбранному идентификатору нельзя восстановить эту цепочку, сообщение об успешной синхронизации еще не дает бухгалтеру основания доверять результату.

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