Обновление доработанной 1С: как проверить расширения и подготовить откат

Представим интернет-магазин одежды, который работает в 1С:УНФ. Менеджеры принимают заказы, кладовщик печатает листы сборки с размерами товаров, сайт получает остатки. Лист сборки сделан через расширение, обмен настроен отдельно.

Вечером базу обновили. Утром менеджер вошел в программу и открыл заказ. На первый взгляд все в порядке. Но на складе выяснилось, что в листе сборки больше не отображается размер футболки. Заказ можно отгрузить, только сначала придется вручную выяснить, какой вариант купил клиент.

Это условный пример. Он показывает, почему проверки «1С запускается» недостаточно для приемки обновления.

В 42Clouds мы помогаем обновлять доработанные базы 1С. Такие работы рассматриваем отдельно от обновления типовой конфигурации: нужно учитывать изменения, которые вносили программисты. Это разграничение есть и в нашей инструкции по обновлению базы. Ниже разберем, что подготовить со стороны компании и какие результаты запросить у специалиста.