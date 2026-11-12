Обновление доработанной 1С: как проверить расширения и подготовить откат

Представим интернет-магазин одежды, который работает в 1С:УНФ. Менеджеры принимают заказы, кладовщик печатает листы сборки с размерами товаров, сайт получает остатки. Лист сборки сделан через расширение, обмен настроен отдельно.
Вечером базу обновили. Утром менеджер вошел в программу и открыл заказ. На первый взгляд все в порядке. Но на складе выяснилось, что в листе сборки больше не отображается размер футболки. Заказ можно отгрузить, только сначала придется вручную выяснить, какой вариант купил клиент.
Это условный пример. Он показывает, почему проверки «1С запускается» недостаточно для приемки обновления.
В 42Clouds мы помогаем обновлять доработанные базы 1С. Такие работы рассматриваем отдельно от обновления типовой конфигурации: нужно учитывать изменения, которые вносили программисты. Это разграничение есть и в нашей инструкции по обновлению базы. Ниже разберем, что подготовить со стороны компании и какие результаты запросить у специалиста.
Начните с того, что сотрудники используют каждый день
На вопрос «Какие у вас доработки?» бухгалтер может ответить: «Вроде никаких». При этом у него есть кнопка для загрузки документов, собственный отчет по задолженности и печатная форма, которую несколько лет назад сделал подрядчик.
Поэтому список стоит собирать вместе с пользователями. Попросите их показать операции, без которых остановится работа, а технического специалиста — определить, как они реализованы.
Для нашего магазина в список войдут расширение для листа сборки, модуль загрузки заказов с сайта, внешний отчет по заказам к отгрузке и дополнительная проверка при проведении документа.
Для каждого элемента запишите название, версию, разработчика и сотрудника, который сможет проверить результат. Если исходные файлы или контакты подрядчика потеряны, это нужно выяснить до назначения даты обновления.
Изменения основной конфигурации, расширения и внешние обработки требуют разных действий. Если затронута основная конфигурация, специалисту может потребоваться сравнение и объединение изменений с новым релизом. Наличие расширения также не освобождает от проверки совместимости.
Согласуйте конкретные версии
Формулировка «обновить до последней версии» не описывает объем работы.
Зафиксируйте текущую и целевую версии конфигурации, версию платформы и набор расширений. Исполнитель должен проверить требования выбранного релиза и допустимый порядок перехода. При большом перерыве в обновлениях могут понадобиться промежуточные релизы.
Отдельно уточните, нужно ли обновлять платформу. Это самостоятельное изменение, которое тоже следует испытать на копии. Если одновременно меняются платформа, конфигурация и модуль обмена, в протоколе должны быть указаны версии всех трех компонентов.
Для расширений сторонних разработчиков запросите сведения о совместимости с целевым релизом. Ответ «обычно работает» оставляет открытым главный вопрос: проверено ли именно то сочетание версий, которое собираются установить вам.
Подготовьте копию, которая не отправит реальные заказы
Для испытаний нужна достаточно свежая копия рабочей базы. Пустая демонстрационная база не воспроизведет ваши настройки, права и накопленные данные.
До первого запуска копии специалист должен исключить ее взаимодействие с рабочими сервисами. Иначе тестовая база может отправить клиентам письма, выгрузить остатки на сайт или повторно передать документы.
Проверьте фоновые задания, почтовые рассылки и подключения к внешним системам. Одной надписи «Тестовая база» в заголовке окна недостаточно. Для испытаний обмена используйте тестовый контур либо согласованный способ проверки, при котором сообщения не попадут в рабочую обработку.
В копии сохраните условия, существенные для проверки: нужную платформу, расширения, настройки и роли пользователей. Если тестовая среда заметно слабее рабочей, отдельно учитывайте это при оценке длительности обновления.
Проверьте применимость расширений и рабочие операции
В платформе 1С предусмотрена проверка возможности применения расширений. Она помогает обнаружить техническую несовместимость, в том числе расхождения контролируемых свойств объектов основной конфигурации. Механизм описан в материалах разработчиков 1С.
Однако успешная проверка применимости не подтверждает правильность листа сборки, расчета или обмена. Для этого нужно выполнить соответствующие операции и сравнить результат с ожидаемым.
Вернемся к магазину одежды. Возьмем тестовый заказ: две футболки одной модели — размера M и размера L, по одной штуке. До обновления сохраним лист сборки. После обновления сформируем его снова и сравним артикулы, размеры и количество.
Проверку должен пройти и пользователь с правами кладовщика. Под администратором команда может работать, а сотруднику оказаться недоступной.
Сценарий
Ожидаемый результат
Открыть прежний заказ
Строки, характеристики и суммы сохранены
Создать новый заказ
Поля доступны, документ записывается и проводится
Напечатать лист сборки
Видны оба размера и правильные количества
Сформировать отчет
При одинаковых отборах результат соответствует контрольному
Выполнить тестовый обмен
Получен ожидаемый объект без дублей при повторе
Проверить права
Сотрудник выполняет свою работу без лишних прав
Для каждого сценария достаточно короткой записи: какой документ проверяли, под каким пользователем, что ожидали и что получили. Если результат изменился из-за предусмотренной логики нового релиза, это изменение нужно отдельно разобрать с ответственным сотрудником.
Время испытания тоже полезно записать. Если отчет раньше формировался за несколько секунд, а теперь сотрудник долго ждет, отсутствие сообщения об ошибке не закрывает вопрос.
Резервную копию нужно испытать восстановлением
Перед обновлением важно знать, из какой копии будут восстанавливать работу, где она хранится и кто имеет к ней доступ.
Способ резервного копирования зависит от размещения базы. Для файлового и клиент-серверного вариантов порядок будет различаться. Согласуйте его с администратором, включая сохранение необходимых внешних файлов и настроек, которые могут находиться вне информационной базы.
Файл конфигурации .cf или расширения .cfe не заменяет резервную копию данных компании.
Попросите специалиста восстановить подготовленную копию в отдельную базу, открыть ее и проверить несколько контрольных документов. Так можно оценить и саму возможность восстановления, и время, которое потребуется до возвращения сотрудников к работе.
В инструкции 42Clouds по обновлению конфигурации резервное копирование предусмотрено до начала работ. Для доработанной базы к этому добавляется практический вопрос: какие версии доработок и настройки нужны, чтобы восстановленная система выполняла привычные операции.
Чек-лист: готовы ли вы обновлять рабочую базу?
Скопируйте этот блок и заменяйте ☐ на ☑ только после проверки. Если остается незакрытый пункт, выясните причину до начала работ.
☐ Составлен список доработок и их ответственных.
☐ Согласованы целевые версии конфигурации, платформы и расширений.
☐ Тестовая копия изолирована от рабочих рассылок и обменов.
☐ Проверены критичные операции под правами сотрудников.
☐ Резервная копия успешно восстановлена в отдельную базу.
☐ Назначены ответственный за запуск и время решения об откате.
Договоритесь, когда прекращать исправления и начинать восстановление
План отката нужен до обновления. В нем должны быть понятные условия: например, не проводится основной документ отгрузки, пропали обязательные данные из печати или не работает критичный обмен.
Не каждая ошибка требует немедленного восстановления. Незначительный дефект оформления можно исправить отдельно, если ответственный сотрудник согласовал временную работу. Но решение нельзя оставлять на момент, когда склад уже ждет документы.
Рассмотрим условный расчет. Компания отвела на работы три часа. На испытаниях восстановление заняло 50 минут, проверка восстановленной базы — еще 20. Добавим запас 20 минут. Тогда на обновление и проверки до решения об откате остается 90 минут: 180 − 50 − 20 − 20 = 90.
Условный расчет времени. Для своей базы используйте результаты пробного восстановления и согласованный запас.
Возврат нельзя сводить к установке старого релиза поверх обновленной базы. После изменения структуры и обработки данных такой путь может быть неприменим. Порядок восстановления должен быть заранее выбран специалистом и проверен на вашей базе.
Заполните план отката для своей базы
Впишите значения в правый столбец вместе с исполнителем. Время решения об откате рассчитайте до начала работ: окончание окна минус восстановление, проверка и запас. Если времени на обновление не остается, увеличьте окно или пересмотрите порядок работ.
Параметр
Заполните для своей базы
Окончание окна работ
Дата и время: __________
Время восстановления по тесту
__________ минут
Время проверки после восстановления
__________ минут
Запас времени
__________ минут
Крайнее время решения об откате
Дата и время: __________
Кто принимает решение / кто восстанавливает
ФИО и контакты: __________
Условия перехода к откату
Критичные ошибки: __________
Резервная копия
Дата, место хранения, ответственный: __________
Новые данные и внешние обмены
Как сохранить и сверить изменения: __________
Самый сложный откат — после начала работы
Допустим, сотрудники уже вошли в обновленную систему и за утро создали 30 заказов. Затем обнаружилась ошибка, из-за которой решили восстановить вечернюю копию.
Этих 30 заказов в ней нет. При этом часть сведений могла уйти на сайт, а некоторые товары — уже попасть на сборку.
Поэтому до возобновления работы проводят согласованные проверки и принимают решение о запуске. Если неисправность проявилась позже, перед восстановлением нужно сохранить состояние проблемной базы и определить, что изменилось после резервного копирования.
Новые документы, оплаты и результаты обменов придется сверить. Повторная загрузка заказов с сайта может создать дубли, а восстановление базы само по себе не отменит уже отправленные сообщения и выполненные действия.
Порядок переноса новых данных зависит от конфигурации и возникшей ошибки. Обещать, что после восстановления «все автоматически догрузится», без проверки конкретного механизма нельзя.
Закройте обновление результатами проверки
После установки релиза необходимо завершить предусмотренные им процедуры обновления данных. Первый запуск и дополнительные обработки могут занять время — это следует учитывать при планировании работ.
Сотрудников допускают к обычной работе после проверки критичных операций. Обмены и фоновые задания возобновляют в согласованном порядке, затем проверяют накопившуюся очередь.
Попросите исполнителя передать короткий протокол: установленные версии, результаты испытаний, найденные ограничения и сведения о резервной копии. В нашем примере к нему стоит приложить лист сборки с двумя размерами и номера проверенных заказов.
Назначьте сотрудника, который подтвердит результат первого рабочего цикла: менеджер проверит прием заказов, кладовщик — сборку и печать, бухгалтер — относящиеся к его работе документы. Так приемка закончится проверкой привычных действий, с которыми компания встретит следующий рабочий день.