У компании появился второй продавец, а склад остался один. Менеджер видит в программе 13 футболок размера M и обещает отгрузить покупателю десять. Только восемь из них принадлежат организации, от имени которой оформлен заказ. Еще пять — другой компании.

Это условная ситуация. Она показывает, почему вопрос «Можно ли завести в программе два юрлица?» слишком узкий. Нужна система, в которой сотрудник понимает, чем вправе распоряжаться выбранная организация, а бухгалтер может проверить документы по каждой компании.

В 42Clouds мы помогаем подбирать конфигурации 1С для бизнеса. На этапе выбора важно связать требования к программе с повседневной работой: продажами, складом, учетом и обменами. Такой подход описан в наших материалах о подборе решения для бизнеса. В этой статье разберем, что проверить, когда организаций становится несколько.