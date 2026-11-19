У компании появился второй продавец, а склад остался один. Менеджер видит в программе 13 футболок размера M и обещает отгрузить покупателю десять. Только восемь из них принадлежат организации, от имени которой оформлен заказ. Еще пять — другой компании.
Это условная ситуация. Она показывает, почему вопрос «Можно ли завести в программе два юрлица?» слишком узкий. Нужна система, в которой сотрудник понимает, чем вправе распоряжаться выбранная организация, а бухгалтер может проверить документы по каждой компании.
В 42Clouds мы помогаем подбирать конфигурации 1С для бизнеса. На этапе выбора важно связать требования к программе с повседневной работой: продажами, складом, учетом и обменами. Такой подход описан в наших материалах о подборе решения для бизнеса. В этой статье разберем, что проверить, когда организаций становится несколько.
Начните с решения, которое должен принять сотрудник
Возьмем тот же условный магазин. ООО «Альфа» и ООО «Бета» продают одежду, используют один склад и общую номенклатуру. Бухгалтеру нужны данные отдельно по каждой организации. Руководитель хочет видеть продажи группы, задолженность покупателей и доступный запас. Менеджеру важно быстро собрать заказ, не перепутав продавца.
Все участники могут сказать: «Нужна единая 1С». Но для бухгалтера это удобное переключение между организациями, для менеджера — общий процесс продаж, для директора — сводный отчет.
До просмотра программ запишите, какие решения люди принимают по данным учета. Например: можно ли подтвердить заказ, у какой организации хватает денег на платеж и почему прибыль направления отличается от прошлого месяца.
Укажите, где сейчас приходится пересобирать сведения вручную. Если проблема только в ежемесячной сводке, сначала оцените способы ее получения. Замена всей учетной системы может оказаться несоразмерной задачей.
Число юрлиц не выбирает программу за вас
В «1С:Бухгалтерии 8» учет нескольких организаций в одной информационной базе поддерживается в версиях ПРОФ и КОРП. Поэтому само появление второй компании не означает, что обязательно нужна КОРП или ERP. У базовой версии свои ограничения: учет нескольких организаций возможен в отдельных базах. Эти различия приведены в официальном сравнении версий «1С:Бухгалтерии».
Дальше нужно определить, какие задачи выходят за пределы бухгалтерского учета. Управление заказами, резервами, обеспечением и складской работой следует проверять отдельно. Наличие документов продажи еще не доказывает, что программа подходит для вашего процесса исполнения заказа.
Ниже — варианты для предварительного отбора. Таблица не заменяет проверку конкретной редакции, версии поставки и релиза.
Что требуется
Что включить в предварительное сравнение
Бухгалтерский и налоговый учет нескольких организаций
«1С:Бухгалтерия» ПРОФ или КОРП; различия версий проверяют по отдельным требованиям
Оперативное управление небольшим бизнесом: заказы, деньги, услуги или простое производство
УНФ; для бухгалтерского учета ООО отдельно определить связку с «Бухгалтерией»
Развитые торговые процессы, закупки, запасы и обеспечение заказов
«1С:Управление торговлей» с системой бухгалтерского учета
Управленческий и регламентированный учет в общей системе
«1С:Комплексная автоматизация»; проверить процессы и отчетность на своих примерах
Подробное планирование производства и загрузки ресурсов
«1С:ERP»; выбор подтвердить обследованием и демонстрацией
В УНФ предусмотрена работа с несколькими организациями, что отражено в учебных материалах 1С по редакции 3.0. Однако возможность выбрать организацию в документе не равна полноценному бухгалтерскому учету всех компаний группы. Для ООО отдельно определяют, где ведут бухгалтерский учет и формируют регламентированную отчетность, как правило — в связке с «1С:Бухгалтерией».
«1С:Управление торговлей» ориентирована на торговые операции и предусматривает передачу данных в «1С:Бухгалтерию». Если рассматриваете такую связку, включайте настройку и проверку обмена в проект сразу.
В «1С:Комплексной автоматизации» управленческий и регламентированный учет нескольких организаций можно вести в общей базе. Но общая база все равно требует настройки процессов, прав и правил учета.
ERP стоит рассматривать при соответствующих задачах, например при необходимости подробного планирования производства и управления загрузкой ресурсов. Три организации с простыми продажами сами по себе не создают такую потребность.
Один склад не делает весь товар общим
Вернемся к футболкам: восемь принадлежат «Альфе», пять — «Бете». Физически на складе лежат 13 штук. Для заказа от «Альфы» на десять штук нужно определить, каким образом будет обеспечено недостающее количество.
Условный пример: общий физический остаток не заменяет проверку принадлежности товара и доступности для выбранного продавца.
Попросите исполнителя показать этот случай на демонстрационной базе. Видит ли менеджер принадлежность запаса? Как учитывается резерв? Что произойдет, если он попробует оформить отгрузку сверх доступного количества своей организации?
Если предусмотрены продажи или передачи между компаниями группы, их схема должна быть заранее согласована с бухгалтером и отражена в документах. Обычное перемещение между складами нельзя автоматически считать сменой владельца товара.
Конкретный способ оформления зависит от выбранной конфигурации и согласованной учетной модели. Важно увидеть результат: после операции остатки и взаиморасчеты отражаются у нужных организаций, а пользователь может восстановить цепочку документов.
Проверьте и оплату. Покупатель должен получить реквизиты того продавца, который указан в документах. Если деньги пришли другой организации, программа должна позволять обнаружить ситуацию и обработать ее по согласованному порядку. Сводный показатель денег группы такой ошибки не объяснит.
Сводный отчет нужно описать до покупки
Просьба «Покажите прибыль по всем компаниям» оставляет слишком много вариантов трактовки.
Нужно ли исключать операции между своими организациями? Как учитывать общий склад и расходы управляющей компании? Требуется прибыль по юрлицу, магазину, каналу продаж или направлению? За какой период и после каких процедур данные считаются готовыми?
Сумма выручки из отдельных баз может включать продажи внутри группы. Поэтому она не всегда отвечает на вопрос, сколько группа заработала на внешних покупателях. Это задача определения показателя и правил расчета; ее не решает само наличие всех организаций в одной программе.
Перед выбором возьмите один отчет, который руководитель действительно использует. Подготовьте пример ожидаемого результата и поясните, из каких операций он должен получиться. Сотрудник должен суметь перейти от итоговой суммы к документам и объяснить расхождения.
Если компании нужен отдельный процесс консолидации, сложное бюджетирование или отчетность по специальным правилам, выделите это в самостоятельные требования. Не включайте такие задачи в расплывчатое обещание «общая аналитика».
Заполните карточку требований
Скопируйте таблицу и заполните правый столбец вместе с бухгалтером и руководителями подразделений. Ответ «нужно все» замените конкретной операцией или примером отчета. Пустые строки покажут, что еще необходимо обсудить до демонстрации.
Вопрос
Ваш ответ
Какие организации входят в проект?
Перечень и особенности учета: __________
Кому принадлежат товары на каждом складе?
Владельцы, резервы, схема обеспечения: __________
Где оформляют продажи и ведут бухгалтерский учет?
Программы и ответственные: __________
Какие отчеты нужны руководителю?
Показатель, правила расчета, пример: __________
Какие данные сотрудник не должен видеть?
Роль, организация, ограничения: __________
Какие обмены обязательны?
Системы, данные, допустимая задержка: __________
Что изменится в ближайший год?
Событие, срок, новая операция: __________
Общая база или несколько связанных баз
Одна база упрощает совместную работу с общими справочниками и процессами. При этом нужно определить, кто меняет карточки товаров, кто закрывает периоды и какие данные доступны каждой роли.
Отдельные базы могут быть удобны при самостоятельной работе компаний или раздельном сопровождении. Тогда появляются задачи обмена, сопоставления справочников и сборки общих отчетов. Нужно заранее знать, кто исправляет дубли и контролирует задержки.
Наличие организаций в общем справочнике не означает, что данные уже изолированы. Проверьте доступ под учетной записью сотрудника: списки документов, отчеты, поиск, печатные формы и выгрузки. Выбранный отбор по организации в отчете не заменяет ограничение прав.
Размещение в облаке — еще один отдельный выбор. Оно определяет условия доступа и эксплуатации, но не добавляет программе отсутствующую функцию. Перенос существующей базы в облако и переход на другую конфигурацию — разные работы; это разграничение есть в материалах 42Clouds о переходах.
Запросите демонстрацию своей операции
Для нашего магазина можно подготовить короткий сценарий. В тестовых данных у «Альфы» восемь футболок M, у «Беты» — пять; начальных резервов нет. Менеджер оформляет заказ от «Альфы» на десять штук.
Сначала исполнитель показывает, как обнаруживается нехватка двух штук у продавца. Затем проводит согласованную операцию обеспечения заказа. После отгрузки бухгалтер проверяет документы и взаиморасчеты по организациям, а руководитель — выбранный общий отчет.
Сценарий следует пройти под рабочими ролями. Демонстрация под администратором не покажет, сможет ли менеджер выполнить задачу с назначенными ему правами и останутся ли закрытыми чужие данные.
Если решение состоит из нескольких баз, доведите пример до принимающей системы. Проверьте, что передалась нужная организация, сохранились характеристики товаров и повторный обмен не создал второй документ.
Чек-лист приемки демонстрации
Отмечайте пункты, заменяя ☐ на ☑ после проверки. Любой незакрытый пункт внесите в список вопросов исполнителю.
☐ Менеджер видит доступный запас для выбранного продавца.
☐ При нехватке товара понятен порядок обеспечения заказа.
☐ Документы и оплаты относятся к нужной организации.
☐ Бухгалтер может проверить остатки и взаиморасчеты по каждой компании.
☐ Общий отчет соответствует согласованным правилам расчета.
☐ Пользовательские права проверены без учетной записи администратора.
☐ Обмен между базами испытан, включая повторную отправку.
☐ Для доработок названы объем, исполнитель и порядок сопровождения.
Посчитайте стоимость выбранной схемы
Сравнивайте предложения на одном наборе требований. Кроме лицензий или аренды учитывайте перенос данных, настройку прав, обмены и обучение. Для доработок отдельно уточните расходы на проверку после обновлений.
Не назначайте конфигурации условные пределы вроде «УНФ до десяти сотрудников, ERP после пятидесяти». Число пользователей влияет на организацию работы и нагрузку, но функциональную потребность определяют операции. Быстродействие также проверяют отдельно на реалистичном объеме данных.
Рост лучше описывать событиями: через полгода появится собственный пошив, второй склад или оптовое направление. Для каждого события спросите, что потребуется изменить в системе. Так можно отделить действительно нужный запас возможностей от функций, которыми никто не собирается пользоваться.
До договора получите ответ по каждой обязательной задаче
Попросите исполнителя рядом с каждым требованием указать способ реализации: типовая возможность, настройка, расширение, отдельная программа или разработка. Для спорных пунктов приложите результат демонстрации и пример документа.
В условном магазине выбор будет обоснован, когда сотрудники смогут пройти заказ от проверки наличия до отчета руководителя. Если на каком-то шаге остается «потом выгрузим в Excel», уточните, кто будет это делать, сколько времени потребуется и устраивает ли компанию такой порядок. Ответ должен появиться до покупки и переноса рабочих данных.
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