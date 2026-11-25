Отчет, который раньше открывался за несколько секунд, теперь приходится ждать. Пока менеджеры оформляют заказы, бухгалтер запускает обработку — и работа замедляется у всех. В такой ситуации предложение «перенести базу на SQL» звучит убедительно. Но что именно должно измениться после переноса и как это проверить?

Мы в 42Clouds занимаемся размещением и сопровождением 1С в облаке. Поэтому вопрос о сервере для нас связан с повседневной работой пользователей: смогут ли они провести документы, получить отчет и закончить обмен вовремя. В этой статье предложим порядок проверки, который можно использовать и при выборе облачного размещения, и при модернизации собственного сервера.

Переход стоит обсуждать, когда текущая система не справляется с одновременной нагрузкой, а диагностика и тестовая копия подтверждают пользу новой архитектуры. Количество гигабайт — повод изучить ситуацию, но не готовое обоснование покупки.

Что на самом деле означает «перейти на SQL»

Обычно под этим понимают перевод информационной базы из файлового в клиент-серверный вариант. В файловом варианте данные хранятся в файле базы. В клиент-серверном между пользовательским приложением и СУБД работает сервер «1С:Предприятия». Это трехуровневая архитектура, которую 1С описывает в материале о масштабируемости платформы.

SQL в таком разговоре не обязательно означает Microsoft SQL Server. Платформа поддерживает несколько СУБД, в том числе PostgreSQL. Выбирать нужно конкретную совместимую связку: версия платформы, СУБД и операционная система. Перечень вариантов приведен в разделе 1С о хранилищах данных; допустимые версии нужно уточнять по документации выбранного релиза.

Облако и клиент-серверный режим — разные характеристики. Облачная база может быть файловой, а клиент-серверная — находиться на оборудовании компании. Поэтому вопрос исполнителю должен звучать конкретно: «В каком режиме сейчас работает наша база и что вы предлагаете изменить?»

Если база уже клиент-серверная, повторный «переход на SQL» ничего не объясняет. Тогда обсуждают настройку СУБД, ресурсы, запросы, блокировки или другую архитектуру размещения.

Почему размер базы не дает ответа

Представим интернет-магазин одежды. За несколько лет накопились заказы, поступления и возвраты. Утром менеджеры принимают заказы, кладовщик оформляет отгрузки, одновременно загружаются данные с площадок. Именно в этот момент пользователи жалуются на ожидание. Это условный пример для разбора, а не история конкретного клиента.

Для диагностики важнее выяснить, какие действия совпали по времени, чем узнать только размер файла. Большая база с редкими обращениями и меньшая база с интенсивной записью создают разную нагрузку. Число учетных записей тоже мало говорит о ситуации: десять активно работающих сотрудников могут нагружать систему иначе, чем несколько десятков открытых, но простаивающих сеансов.

Есть и технические ограничения файлового варианта. Их нужно проверять для используемой платформы и конкретных объектов хранения. Но правило «после N гигабайт всем нужен SQL» не заменяет ни такую проверку, ни замеры.

Что проверить до переноса

Попросите специалиста сопоставить жалобу с конкретным интервалом времени: например, с 10:00 до 10:20. В этот же интервал нужны сведения о загрузке процессора, памяти, задержках дисковой подсистемы, фоновых заданиях и ожиданиях. В зависимости от ситуации пригодятся технологический журнал 1С и средства мониторинга ОС или СУБД. Одного снимка диспетчера задач недостаточно.

Наблюдение Что поручить проверить Медленно даже у одного пользователя Конкретный запрос или обработку, доработки, диск и память. Ожидание растет в часы пик Одновременные операции, блокировки, загрузку ресурсов. Проблема только у удаленных сотрудников Канал связи и способ подключения; сравнить с доступом рядом с сервером. Замедление совпадает с обменом Расписание и объем обмена, его конкуренцию с пользовательскими действиями. Стал дольше бэкап или восстановление Реальное время полного восстановления и допустимый простой.

Эта таблица помогает поставить задачу специалисту, но не устанавливает причину по одному симптому. Например, зависание при проведении может быть связано и с блокировкой данных, и с медленным диском, и с кодом обработки.

Клиент-серверный вариант дает возможности для масштабирования и администрирования. Однако неудачный запрос не становится удачным только потому, что его выполняет СУБД. И конфликты при одновременном изменении данных не исчезают автоматически. Если основная задержка остается в доработке, ее придется исправлять отдельно.

Как поставить проверяемую задачу

Вернемся к магазину одежды. Руководителю важно, чтобы оформление отгрузки не останавливалось во время загрузки заказов. Проверять только скорость открытия начальной страницы здесь бессмысленно.

Выберите несколько действий, по которым сотрудники действительно оценивают работу программы. Для магазина это могут быть создание заказа с несколькими размерами и цветами, проведение отгрузки, отчет об остатках по складам и загрузка очередной порции заказов. Для бухгалтерской базы набор будет другим: например, проведение первичного документа и формирование нужного бухгалтеру отчета.

Для каждого сценария зафиксируйте исходные данные, параметры, пользователя и момент окончания замера. «Сформировать отчет» — слишком расплывчато. «Открыть остатки по двум складам на согласованную дату с одинаковыми отборами и дождаться вывода всех строк» — уже воспроизводимая задача.

До испытаний договоритесь о приемке. Например: согласованный отчет должен укладываться в 30 секунд при заданной одновременной работе сотрудников. Это пример условия, а не норматив 1С. Для операции отгрузки компания может выбрать другой предел. Отдельно задайте допустимые ошибки, время обмена и требования к совпадению данных.

Сравнение, которому можно доверять

Испытание проводят на копии базы с актуальными и репрезентативными данными. Пустая демонстрационная база не покажет, как будут работать ваши документы, остатки и доработки. Перед запуском копию изолируют от рабочих интеграций: она не должна отправлять клиентам письма, создавать реальные заказы или менять остатки на площадках. Обмены проверяют через тестовый контур либо контролируемое воспроизведение входных данных.

Для обоих вариантов сохраняют одинаковые версии платформы, конфигурации и расширений, права пользователей, параметры отчетов и сценарии. Если операция меняет данные, перед следующим сопоставимым прогоном восстанавливают одинаковое исходное состояние либо используют заранее подготовленные равноценные наборы.

Первый тест выполняют с одним активным пользователем, второй — с согласованной рабочей нагрузкой. Нужны действия сотрудников, а не просто открытые сеансы. Если задержка возникает во время обмена, в тесте должен присутствовать и этот обмен.

Каждый сценарий повторяют несколько раз. Записывают число запусков, медиану времени — центральное значение в отсортированном ряду — и самый медленный запуск в этой серии. Ошибки учитывают отдельно: исключить неудачные попытки и показать только быстрые успешные нельзя. Небольшая серия дает ориентир; устойчивость результата затем проверяют более продолжительным испытанием и наблюдением в работе.

Первый запуск и повторные запуски могут различаться из-за кэширования. Их нужно помечать и сравнивать в одинаковых условиях. Иначе получится, что в старой базе измеряли первый тяжелый запуск, а в новой — уже подготовленный повтор.

Если вместе с переходом увеличили память, сменили диск или обновили платформу, результат относится ко всему набору изменений. Так и запишите в акте. Чтобы утверждать, что ускорение дал именно клиент-серверный режим, нужен отдельный сопоставимый эксперимент.

Протокол: заполните до разговора с подрядчиком

Скопируйте таблицу для каждого важного сценария. Время указывайте в секундах; вместо общей оценки «быстро» впишите результаты измерений. Поля предназначены для ручного заполнения.

Поле протокола Заполните для своего сценария Сценарий и критерий приемки ________ Копия базы, версии, параметры и права ________ Одновременные действия и обмены ________ Оборудование и различия стендов ________ До: число запусков / медиана / максимум ________ После: число запусков / медиана / максимум ________ Ошибки: до / после ________ Контрольные данные: совпали / расхождения ________ Решение, ответственный, дата ________

Удобно хранить рядом исходные замеры и параметры стенда. Тогда через месяц можно повторить испытание и понять, связано ли ухудшение с ростом нагрузки или с другим изменением.

Допустим, медиана времени отчета снизилась с 80 до 32 секунд. В этом условном расчете время ожидания сократилось на 60%: (80 − 32) / 80 × 100%. Если заранее согласовали предел 30 секунд, критерий все еще не выполнен. Большой процент улучшения сам по себе не означает, что результат можно принять.

Для операции, которую люди выполняют много раз в день, дополнительно оцените суммарное ожидание. Но не превращайте все сэкономленные секунды автоматически в экономию зарплаты: сотрудник мог заниматься другой работой, пока формировался отчет.

Проверить скорость — половина приемки

После переноса нужно убедиться, что база правильно выполняет операции. До изменения и после него сравнивают согласованные контрольные показатели на одну дату и с одинаковыми отборами.

В магазине на УНФ такими показателями могут быть количество и суммы заказов за выбранный период, остатки по складам, резервы и задолженность контрагентов. Проверяют не только общую сумму: одинаковый итог способен скрыть расхождения по отдельным складам или товарам. Отдельно воспроизводят возврат и отмену заказа, если они участвуют в рабочем процессе.

В бухгалтерской конфигурации для сверки могут использоваться бухгалтерские отчеты, включая оборотно-сальдовую ведомость. Переносить этот набор проверок на УНФ без учета ее задач не следует.

Проверьте права обычного пользователя, печатные формы, расширения и обмены. Успешный запуск базы под администратором не доказывает, что кладовщик сможет оформить отгрузку. В обменах важны отсутствие пропусков и дублей, правильность статусов и возможность повторной обработки после ошибки.

Сколько будет стоить работа после переезда

В смете должны быть видны перенос и последующая эксплуатация. Обсудите лицензии сервера 1С и клиентского доступа, условия использования выбранной СУБД и ОС, вычислительные ресурсы, резервное копирование, мониторинг и сопровождение. Конкретный состав зависит от продукта и схемы размещения.

Выбор СУБД без лицензионной платы не отменяет расходов на настройку и обслуживание. В облаке часть работ может входить в тариф, часть — оплачиваться отдельно. Уточните, кто следит за ресурсами, проверяет резервные копии и устраняет проблемы производительности.

Мы в 42Clouds предлагаем облачное размещение 1С с поддержкой и резервным копированием. При обсуждении такого размещения рекомендуем фиксировать не только состав услуги, но и границы ответственности: кто проводит испытание, согласовывает результат и отвечает за восстановление. Это полезно указать в задании любому исполнителю.

Как перенести рабочую базу и сохранить возможность вернуться

До переключения проведите пробный перенос и восстановление из резервной копии. Измерьте продолжительность всей процедуры, включая проверки и запуск доступа. Файл резервной копии без успешного восстановления еще не подтверждает, что компания уложится в допустимый простой.

Для рабочего переноса назначьте окно, остановите запись пользователей и обменов, создайте финальную резервную копию и выполните согласованную процедуру. Старую базу нужно защитить от случайного ввода: две независимо изменяемые рабочие версии быстро создадут расхождения.

После сверки откройте доступ сотрудникам и поэтапно включите интеграции. В первые рабочие дни наблюдайте за теми же сценариями и часами нагрузки, которые использовали при тестировании. Если важная операция выполняется только при закрытии месяца, ее приемку стоит предусмотреть отдельно.

План возврата требует особого внимания. Пока в новой базе не появилось новых операций, ситуация одна. После ввода документов и внешних обменов просто включить старую базу нельзя: придется согласованно перенести или восстановить изменения и исключить повторную отправку данных. Заранее определите, кто принимает решение о возврате, как ограничивается ввод и как сверяются новые операции.

Проверка перед решением: готовы ли вы к переходу

Отметьте выполненные пункты: в копии документа заменяйте ☐ на ☑. Это рабочий чек-лист, а не автоматический расчет.

☐ Установлен текущий режим базы и описана проблема на конкретных операциях.

☐ Проверены вероятные причины задержек; есть результаты диагностики.

☐ Выбрана совместимая связка платформы, СУБД и ОС, понятны условия лицензирования.

☐ Проведен тест на копии с реальной одновременной нагрузкой.

☐ Критерии приемки согласованы заранее, замеры и ошибки сохранены.

☐ Проверены данные, права, доработки и интеграции.

☐ Согласованы расходы и ответственные за эксплуатацию.

☐ Проверено восстановление и подготовлен план переключения и возврата.

Если нет замеров, начните с диагностики. Если тест не дает нужного результата, выясните причину до рабочего переноса. Если результат достигнут, но нет проверенного восстановления, сначала подготовьте его.

Решение о переходе можно сформулировать одной рабочей фразой: «В таком-то режиме нагрузки наши операции укладываются в согласованное время, данные совпадают, восстановление проверено, стоимость эксплуатации понятна». С этим обоснованием обсуждать перенос гораздо проще, чем с обещанием «SQL должен ускорить».

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