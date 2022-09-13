Акции как инструмент инвестирования. Что надо знать акционерам

Акции: что это такое и какие они бывают

Акции выпускает акционерное общество, которое называется компанией — эмитентом. Получается, что даже если вы купите всего одну акцию, например, Газпрома, то все равно станете совладельцем данной компании.

Совладелец компании может претендовать на следующие права:

Право на получение дивидендов.

Право на получение части имущества, остающегося после ликвидации компании.

Право голоса на собрании акционеров. Работает только если у вас «голосующая» акция.

Голосующая акция — акция, дающая акционеру право голоса на общих собраниях акционеров. К голосующим относятся все обыкновенные акции акционерного общества, а также в ряде случаев — привилегированные акции.

Различают акции двух типов:

Обыкновенные акции. Дают право на участие в управлении и получении части имущества компании в случае ликвидации. При этом важно понимать, что обыкновенные акции не гарантируют дивиденды. Привилегированные акции. Дают преимущественное право при выплате дивидендов. При этом владельцы привилегированных акций могут участвовать в голосовании только тогда, когда на годовом общем собрании было принято решение не выплачивать или не полностью выплачивать дивиденды по привилегированным акциям, при решении вопросов о реорганизации или ликвидации компании, в случаях, когда решение должно приниматься всеми акционерами единогласно, а также в случаях, когда решением могут быть серьезно нарушены, изменены права владельцев привилегированных акций.

Компании выпускают акции для того, чтобы увеличить собственную стоимость. То есть для эмитента выпуск акций позволяет расширить свой бизнес и повысить капитализацию, за счет того, что у него будет больше денег от продажи акций.

Для инвестора покупка акций, это возможность заработать на росте их цены и стать совладельцем компании, а также получая дивиденды.

Дивиденды

Дивиденды — часть прибыли компании, которая распределяется между владельцами акций — акционерами.

Выплата дивидендов — это право, но не обязанность компании, то есть компания может не выплачивать дивиденды. Решение о выплате дивидендов принимается на общем собрании акционеров. Это решение содержит следующие условия:

Размер дивиденда по акциям каждого типа . Он не может быть выше того, который рекомендовал совет директоров.

. Он не может быть выше того, который рекомендовал совет директоров. Порядок и форму выплаты . Дивиденды можно платить не только деньгами, но и ценными бумагами.

. Дивиденды можно платить не только деньгами, но и ценными бумагами. Дату, на которую фиксируется состав акционеров (дата закрытия реестра). Если вы не успели приобрести акции до этой даты, то не получите дивиденды.

На размер дивидендов, как правило, влияют следующие факторы:

Рентабельность и общее финансовое положение компании.

Величина кредиторской задолженности.

Необходимость расширения или реконструкции .

Дивидендная доходность — это отношение размера дивидендных выплат на одну акцию за год к её рыночной стоимости в процентах.

Чаще всего дивиденды выплачивают один раз в год, но некоторые компании платят каждый квартал или за полгода. Так же нужно знать последний день для покупки акций и дату закрытия реестра.

Удобный календарь дивидендов есть на сайте Ак Барс Финанс.

Акции считаются рисковым инвестиционным инструментом.

Комиссии

При торговле акциями, нужно учитывать такой важный факт, как — комиссии. Тарифы за эту услугу отличаются в зависимости от выбранного посредника. В Ак Барс Финанс комиссии начинаются от 0,01% за сделку, подробнее с условиями тарифов можно ознакомиться на сайте Ак Барс Финанс. При расчете комиссии за сделку берется процент от общей суммы сделки, который может быть, как фиксированный, так и изменятся в зависимости от размера суммы сделки.

Также нельзя забывать про то что сама биржа тоже берет комиссию при торговле акциями, и эта комиссия никак не зависит от брокера. Тарифы на московской бирже при покупке/продажи акций можно посмотреть на официальном сайте Московской или СПБ Биржах.

Учет прав на акции осуществляется в депозитарии. Поэтому часто еще берется комиссия за услуги депозитария. Ак Барс Финанс не взимает комиссию за депозитарные услуги.

Налогообложение

По российским законам инвестор должен платить налог с дохода от продажи ценных бумаг в размере 13%, если вы являетесь налоговым резидентом РФ, и 30% для нерезидентов. Российские брокеры, как правило, выступают налоговыми агентами своих клиентов. Поэтому они рассчитывают и перечисляют в бюджет налоги с полученных клиентами доходов.

Если же вы пользуетесь услугами иностранного брокера, то платить налоги нужно самостоятельно и заполнять декларацию по форме 3-НДФЛ.

Важно! Пока вы держите акции на своём счету и не продаете их, то не нужно платить никакой налог, а после трех лет владения возможно освободить от налогообложения полученную прибыль, воспользовавшись налоговым вычетом.

Как начать инвестировать в акции?

Начинающему инвестору лучше начать с покупки акций надежных и стабильных компаний. На российском рынке есть такое понятие как «Голубые фишки». Это акции наиболее крупных, ликвидных и надёжных компаний со стабильными показателями доходности.

Информацию о «Голубых фишках» можно найти на сайте Московской биржи.

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