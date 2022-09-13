Акции как инструмент инвестирования. Что надо знать акционерам

Акции: что это такое и какие они бывают
Акции выпускает акционерное общество, которое называется компанией — эмитентом. Получается, что даже если вы купите всего одну акцию, например, Газпрома, то все равно станете совладельцем данной компании.
Совладелец компании может претендовать на следующие права:
- Право на получение дивидендов.
- Право на получение части имущества, остающегося после ликвидации компании.
- Право голоса на собрании акционеров. Работает только если у вас «голосующая» акция.
Различают акции двух типов:
- Обыкновенные акции. Дают право на участие в управлении и получении части имущества компании в случае ликвидации. При этом важно понимать, что обыкновенные акции не гарантируют дивиденды.
- Привилегированные акции. Дают преимущественное право при выплате дивидендов. При этом владельцы привилегированных акций могут участвовать в голосовании только тогда, когда на годовом общем собрании было принято решение не выплачивать или не полностью выплачивать дивиденды по привилегированным акциям, при решении вопросов о реорганизации или ликвидации компании, в случаях, когда решение должно приниматься всеми акционерами единогласно, а также в случаях, когда решением могут быть серьезно нарушены, изменены права владельцев привилегированных акций.
Компании выпускают акции для того, чтобы увеличить собственную стоимость. То есть для эмитента выпуск акций позволяет расширить свой бизнес и повысить капитализацию, за счет того, что у него будет больше денег от продажи акций.
Для инвестора покупка акций, это возможность заработать на росте их цены и стать совладельцем компании, а также получая дивиденды.
Дивиденды
Выплата дивидендов — это право, но не обязанность компании, то есть компания может не выплачивать дивиденды. Решение о выплате дивидендов принимается на общем собрании акционеров. Это решение содержит следующие условия:
- Размер дивиденда по акциям каждого типа. Он не может быть выше того, который рекомендовал совет директоров.
- Порядок и форму выплаты. Дивиденды можно платить не только деньгами, но и ценными бумагами.
- Дату, на которую фиксируется состав акционеров (дата закрытия реестра). Если вы не успели приобрести акции до этой даты, то не получите дивиденды.
На размер дивидендов, как правило, влияют следующие факторы:
- Рентабельность и общее финансовое положение компании.
- Величина кредиторской задолженности.
- Необходимость расширения или реконструкции .
Чаще всего дивиденды выплачивают один раз в год, но некоторые компании платят каждый квартал или за полгода. Так же нужно знать последний день для покупки акций и дату закрытия реестра.
Удобный календарь дивидендов есть на сайте Ак Барс Финанс.
Акции считаются рисковым инвестиционным инструментом.
Комиссии
При торговле акциями, нужно учитывать такой важный факт, как — комиссии. Тарифы за эту услугу отличаются в зависимости от выбранного посредника. В Ак Барс Финанс комиссии начинаются от 0,01% за сделку, подробнее с условиями тарифов можно ознакомиться на сайте Ак Барс Финанс. При расчете комиссии за сделку берется процент от общей суммы сделки, который может быть, как фиксированный, так и изменятся в зависимости от размера суммы сделки.
Также нельзя забывать про то что сама биржа тоже берет комиссию при торговле акциями, и эта комиссия никак не зависит от брокера. Тарифы на московской бирже при покупке/продажи акций можно посмотреть на официальном сайте Московской или СПБ Биржах.
Учет прав на акции осуществляется в депозитарии. Поэтому часто еще берется комиссия за услуги депозитария. Ак Барс Финанс не взимает комиссию за депозитарные услуги.
Налогообложение
По российским законам инвестор должен платить налог с дохода от продажи ценных бумаг в размере 13%, если вы являетесь налоговым резидентом РФ, и 30% для нерезидентов. Российские брокеры, как правило, выступают налоговыми агентами своих клиентов. Поэтому они рассчитывают и перечисляют в бюджет налоги с полученных клиентами доходов.
Если же вы пользуетесь услугами иностранного брокера, то платить налоги нужно самостоятельно и заполнять декларацию по форме 3-НДФЛ.
Как начать инвестировать в акции?
Начинающему инвестору лучше начать с покупки акций надежных и стабильных компаний. На российском рынке есть такое понятие как «Голубые фишки». Это акции наиболее крупных, ликвидных и надёжных компаний со стабильными показателями доходности.
Информацию о «Голубых фишках» можно найти на сайте Московской биржи.