Что нужно знать о валюте: стоимость, риски, налоги

Что влияет на стоимость валюты?

На цену валюты, как в принципе и на цену любого другого товара влияет баланс спроса и предложения.

К примеру, если в какой-нибудь стране вдруг развивается производство, местным предпринимателям нужны деньги, и они могут предложить иностранным инвесторам хороший и стабильный доход, тогда иностранным инвесторам нужна будет местная валюта, чтобы инвестировать в эту страну. Таким образом, спрос на местную валюту будет расти.

Справедлива и обратная ситуация: к примеру, государство включает печатный станок для того, чтобы расплатиться по внутренним долгам. Из-за этого местной валюты в стране становится слишком много и тогда её цена по отношению к другим валютам падает.

В реальности вряд ли удастся просчитать все факторы, которые влияют на курс валют.

Если брать за образец российский рубль, то можем заметить следующую тенденцию. В начале девяностых мы видим спад, который дошел до своего пика в 1998 году. Потом наша национальная валюта укреплялась на фоне высоких цен на нефть. Сейчас действует бюджетное правило и приняты другие меры, которые бы сделали эту зависимость менее ощутимой.

Покупка валюты на бирже

Чтобы понять, какой курс можно считать выгодным для покупки, можно ориентироваться на официальный курс доллара США к рублю. Его устанавливает Центральный банк.

Ежедневно в 11:30 по МСК на сайте ЦБ публикует в разделе «Официальные курсы валют на заданную дату, устанавливаемые ежедневно». Этот курс начинает действовать со следующего дня. А в выходные будет действовать значение, которое было установлено в 11:30 пятницы.

Центральный банк устанавливает курс исходя из результатов валютных торгов на московской бирже в период с 10:00 до 11:30. Поэтому курс валюты в банке и на бирже всегда будет разным.

Надо ориентироваться именно на биржевой курс. Потому что банки и другие организации, которые занимаются конвертацией валют, покупают валюту по биржевому курсу и продают её с наценкой.

Конечно, при покупке или продаже 100 долларов вы не заметите существенной разницы. Но если сумма будет в десять раз больше, то переплата будет уже более ощутимой.

По этой причине покупка валюты на бирже является самым выгодным способом. Для покупки валюты нужен брокерский счет. Имейте ввиду, что конвертация на бирже осуществляется лотами в 1 единицу валюты.

Например, доллары США или Евро, и лотами в 1 000 единиц. Основная разница, что с лотом в 1000 долларов, есть возможность совершить конвертацию и получить валюту сразу, а при конвертации лотом по 1 доллару валюта будет доступна только на следующий рабочий день.

Через брокера вы будете покупать валюту по биржевому курсу.

Риски, связанные с инвестированием в валюту

Курсы иностранных валют могут меняться в связи с рядом экономических, политических и прочих условий. Нужно понимать, что та валюта, которую вы будете покупать, должна принадлежать государствам с развитой и стабильной экономикой. Если вы приобретаете валюту стран со слаборазвитой экономикой, то вы можете столкнуться с кризисом ликвидности.

Чаще всего инвесторы теряют деньги при покупке валюты, когда приобретают ее на волне ажиотажа и продают при падении курса.

Как купить валюту на бирже?

Валюту можно легко поменять в Ак Барс Финанс через мобильное приложение Ак Барс Трейд.

Сначала нужно открыть и пополнить брокерский счет в национальной валюте. Затем перейти в валютный рынок московской биржи. Выбрать число лотов валюты, которые вы хотите купить. Указать цену, за которую вы хотите приобрести валюту, и после этого подтвердить покупку.

Важно! Иностранная валюта считается имуществом. Это говорится в письме Минфина от 20.02.2015.

Налогообложение и комиссии при продаже валюты

При продаже любого имущества физлица должны платить налог на доходы и самостоятельно отчитываться о полученной прибыли. Отчет подается по форме 3-НДФЛ в срок до 30 апреля года, следующего за отчетным.

Например, если продали валюту в 2021 году, то отчитаться нужно до 30.04.2022 года.

Если вы торговали валютой, но ваши сделки оказались убыточными, то отчитаться всё равно придется. В справке 3-НДФЛ нужно указать сумму дохода и сумму расхода. Тогда не будет налогооблагаемой базы для начисления НДФЛ и не придется перечислять НДФЛ. Если не сдать декларацию вовремя, то возникает риск того, что ФНС начислят штраф.

При торговле валютой Московская Биржа берет комиссионное вознаграждение за организацию торгов и комиссионное вознаграждение за клиринговое обслуживание. Также свою комиссию берет брокер за осуществление операции.

При осуществлении обменных операций с валютой, брокер не является налоговым агентом. Поэтому физлицу нужно отчитываться и платить налог самостоятельно.