Срок фискального накопителя: как выбрать верный и не попасть на деньги?

Уже давно наблюдается тенденция, когда именно с бухгалтером советуется предприниматель по вопросам приобретения онлайн-кассы.

Казалось бы, причем тут бухгалтер? Но в современных условиях для микробизнеса обязанности бухгалтера трансформировались. Слава богу, что бухгалтер больше не отвечает за заправку картриджа (вроде бы) и не ходит ножками сдавать отчеты в ФСС, но теперь надо разбираться в кассах, изучать реестр РКН и механизм работы ЕГАИС.

Перейдем к сути — клиенту нужна касса, частью которой является фискальный накопитель. Это, условно, чип, который принимает и передает информацию в ФНС через оператора фискальных данных о фискальных документах (проще говоря, чеках и отчетах о закрытии и открытии смены).

Сложность в том, что этих ФН (сокр. от фискальный накопитель) достаточно много разных. Несколько моделей и сроков, в рамках этого поста будем разбираться со сроками. Если вы читали до этого момента статьи, которые помогали определить срок ФН, то, возможно, я удивлю вас немного нестандартным подходом.

Сейчас вы не найдете в продаже ФН на 13 месяцев, так что, выбирать будем только из ФН на 15 и 36 месяцев.

Обязаны применять исключительно ФН на 15 месяцев предприниматели, которые торгуют подакцизными товарами.

Обязаны применять толькоФН на 36 месяцев предприниматели, которые:

оказывают услуги;

применяют патент;

применяют УСН;

применяют ЕСХН.

Могут использовать ФН с любым сроком:

если применяют ОСН или совмещают спецрежим с ОСН;

если присутствует сезонный характер работ;

платежные агенты;

предприниматели, использующие ККТ в автономном режиме (срок службы будет ограничен до 13 или 19 месяцев).

Это наиболее общая картина, но можно копать еще глубже, например, как доказать сезонный характер работ?

Я люблю копать очень глубоко, учитывая, что занимаюсь кассами с 2017 года. Я один из немногих бухгалтеров, который может разобрать и собрать кассу заново.

Скоро я проведу большой вебинар по онлайн кассам, где разберу 54-ФЗ на атомы и молекулы, расскажу все о моделях касс и нюансах их использования, раскрою все секреты цепочек интеграций эквайринга с облачными кассами, а главное — сделаю из бухгалтеров узконаправленных специалистов, что даст им конкурентное преимущество в работе.

Чем чреват неправильный выбор фискального накопителя?

Первое — это штраф за применение ККТ, которая зарегистрирована не в соответствии с требованиями законодательства. От 1 500 рублей для ИП и до 10 000 рублей для ООО, но можно обойтись и предупреждением

А вот второе последствие неверно выбранного ФН — большие затраты. Часто компании, которые специализируются на кассах, умышленно продают ФН на 15 месяцев тем ИП, которые должны применять ФН на 36. Посудите сами — ФН на 15 стоит в среднем 10 000, а на 36 000 — 15 000 рублей.

Добавьте еще сюда стоимость ОФД и ежегодной перерегистрации кассы и вы поймете, что некоторые компании специально вводят клиентов в заблуждение, чтобы заработать на них больше денег — за каждый год перерегистрации и нового фискаль-ка.

А что у вас «болит» в теме касс и торгового оборудования?