Обзор топовых маркетплейсов – откуда начинать новичку?

Wildberries

На рынке интернет-торговли существует с 2004 года. За достаточно долгую историю не обошлось без взлетов и падений, что сделало Wildberries одним из топовых маркетплейсов. За один день на площадке заключается более 750 тыс. сделок. Какие условия предлагает площадка, и на что придется согласиться, чтобы попасть в эту статистику, расскажем далее по пунктам.

Кто может работать. Юрлица, предприниматели и самозанятые физлица. Чтобы начать работу, они должны представить обязательный пакет документов: свидетельства ИНН и ОГРН для организаций, ОГРИП и паспорта для ИП. Самозанятые предоставляют паспорт и подтверждают наличие регистрации в приложении «Мой налог».

Продавцы должны доказать легальность своей продукции, для этого площадка запрашивает товарный знак, разрешение на продажу изделий других производителей, отказное письмо, сертификаты качества и декларации.

Вознаграждение маркетплейса. Максимальное вознаграждение маркетплейса достигает 15% от стоимости заказа;

Схемы поставки.

FBO ( Fulfillment by Operator ) или FBW ( Fulfillment by Wildberries ) – продавец поставляет свои товары на склады маркетплейса, который сам обрабатывает, собирает и доставляет заказы до клиента.

Fulfillment by Operator Fulfillment by Wildberries FBS ( Fulfillment by Seller ) – продавец хранит товары и самостоятельно собирает заказы, чтобы потом отправить их в распределительный центр площадки, где заказы пересортировываются и доставляются покупателям.

Популярные товарные категории. Покупатели в основном приходят на Wildberries, чтобы купить одежду, обувь, аксессуары, книги, электронику, автотовары.

Наличие встроенных бесплатных инструментов для работы и продвижения. Встроенная аналитика, мобильное приложение для селлеров.

Вывод средств. Происходит один раз в неделю, после получения отчета о продажах. Площадка автоматически переведет выручку за вычетом своей комиссии на р/сч юрлица или на личную карту самозанятого.

OZON

С 1998 площадка продолжает копить и использовать колоссальный опыт в интернет-торговле. Является основным конкурентом Wildberries в борьбе за первое место среди всех маркетплейсов.

Кто может работать. Юрлица и ИП, самозанятые. Последние недавно получили доступ на маркетплейс, поэтому для них не все функции еще настроены. Нельзя оформить займ в Ozon Credit, создать бренд и работать с зарегистрированными марками, не получится скопировать товарную карточку, нет возможности стать технологическим партнером и подключиться к таким компаниям в качестве клиента.

Для регистрации в качестве селлера потребуется стандартный пакет документов. Требование подключаться к ЭДО отменили.

Вознаграждение маркетплейса. Комиссионные варьируются от 4-20%;

Схемы поставки. Можно выбрать одну или сочетать несколько схем из трех возможных.

FBO ( Fulfillment by Ozon ) – маркетплейс отвечает за хранение, сборку, доставку заказов и возвратов от клиентов.

Fulfillment by Ozon FBS ( Fulfillment by Seller ) – продавец самостоятельно хранит товары, после получения заказа от покупателя должен в установленные сроки собрать, упаковать и отвезти посылку на один из указанных при настройке схемы склад Ozon. Заключительную доставку до клиента или ПВЗ выполняет маркетплейс, то же правило распространяется и на возвраты.

Fulfillment by Seller Real FBS ( Real Fulfillment by Seller ) – позволяет существенно сэкономить, отказавшись от услуг маркетплейса, но тогда придется самостоятельно заниматься складом, доставкой до покупателя и обработкой возвратов.

Популярные товарные категории. Ozon универсальная торговая интернет-площадка, поэтому хорошо подходит для продажи любых разрешенных товаров.

Наличие встроенных бесплатных инструментов для работы и продвижения. Спомощью встроенной аналитики можно получить отчеты по множеству показателей, действует программа лояльности Ozon Premium.

Вывод средств.

Производится после того, как статус заказа изменился на «Доставлен». При этом продавец может выбрать удобный график выплат:

Стандартный, или на общих основаниях – выплаты два раза в месяц 25 числа каждого месяца и 15 числа следующего месяца. Ежедневно при заказе услуги «Гибкий график выплат» за дополнительную плату. По требованию продавца, заказывающего досрочную выплату.

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Яндекс.Маркет

Зарегистрирован в 2002 году, но уже с 2000 года помогал пользователям Яндекса выбирать подходящие товары. Сейчас это полноценный маркетплейс, который постепенно наступает на пятки предыдущим гигантам.

Кто может работать. ИП, юрлица и самозанятые, которые оплачивают налоги по ставке 6%. Яндекс является партнером приложения «Мой налог», доход за продажу товара приходит от юрлица, поэтому налог рассчитывается по ставке 6%. Одним из преимуществ такого сотрудничества является то, что чеки формируются автоматически.

Для регистрации спрашивают стандартный пакет документов, заведение личного кабинета происходит быстро, как у всех уважающих себя маркетплейсов.

Вознаграждение маркетплейса. Селлер оплачивает размещение товаров на витрине маркета, только если товар заказан и его успешно доставили покупателю. Тарифы составляют от 1% до 15%.

Схемы поставки. Продавцам предлагают 3 схемы продажи товаров: FBY, FBS и DBS.

Неопознанная FBY ( Fulfillment by Yandex ) – на самом деле уже знакомая FBO, разница заключается в использовании бренда в названии. Благодаря своей обширной инфраструктуре, Яндекс.Маркет хранит товары, собирает и упаковывает заказы, доставляет до покупателя, а, получая возвраты, обрабатывает их.

Fulfillment by Yandex FBS для продавцов у которых есть склад или договор с другим фулфилмент-оператором, а также для дорогостоящих, несезонных или представленных в небольшом количестве товаров. Но последняя доставка всё равно остается за маркетплейсом.

DBS ( Delivery by Seller ) – полная свобода от логистических услуг маркетплейса. Селлер сам обрабатывает заказы, начиная от хранения товаров и заканчивая доставкой на последней миле.

Популярные товарные категории: преимущественным спросом пользуются товары из категорий бытовой техники, строительство и ремонт, детские товары, мебель.

Наличие встроенных бесплатных инструментов для работы и продвижения. Доступно около 9 отчетов, в т.ч. мониторинг цен конкурентов. Для покупателей применяется программа лояльности Яндекс Плюс.

Вывод средств. По умолчанию за вывод средств один раз в месяц площадка берет 1%, если нужно чаще, то комиссия составит 2,2%. Продавцы на схеме DBS оплату от покупателей получают самостоятельно, поэтому дополнительная комиссия за вывод средств отсутствует.

AliExpress Россия

С 2010 года через этот маркетплейс китайские товары получают официальный канал сбыта. Кроме этого через данную международную площадку российские бизнесмены могут продавать товары за границу в Турцию, Китай и другие страны.

Кто может работать. Площадка требует предоставить стандартный пакет документов для Юрлиц, ИП и самозанятых.

Вознаграждение маркетплейса. Комиссия маркетплейса 5-25% в зависимости от товарной категории.

Схемы поставки. Используются стандартные схемы, но с небольшими изменениями в наименовании.

По схеме FBA ( продажа со склада AliExpress ) продавец сначала загружает товары на ближайший склад AliExpress, сотрудники которого будут собирать и упаковывать заказы, и передавать на доставку. У покупателя есть несколько вариантов: забрать покупку на почте России, из ПВЗ или дождаться курьера.

продажа со склада AliExpress Схема FBS ( продажа со своего склада ) предполагает, что товар ожидает заказа на складе продавца. Процедуру сборки и упаковки продавец выполняет самостоятельно, а также привозит заказ в отделения «Почты России» или пункт приёма Cainiao или за ним приезжает курьер Cainiao. Cainiao – это курьерский сервис, собственность Alibaba Group.

Популярные товарные категории. Чаще всего на этот маркетплейс приходят за электроникой, бытовой техникой и диковинными китайскими новинками. Так как маркетплейс традиционно в большинстве случаев предлагает китайские товары по низкой цене, то входящая целевая аудитория ожидает исключительно низкие цены на любой товар.

Наличие встроенных бесплатных инструментов для работы и продвижения. Благодаря тесному сотрудничеству Aliexpress и «Вконтакте», появились групповые покупки по сниженной цене и удобный интерфейс для покупок, не покидая соцсеть. Больше возможностей для оформления онлайн-витрины: практически мини-сайт на базе «Алиэкспресс» с меню, слайдерами и сетками баннеров. К сожалению, настройки магазина на английском, базовых знаний обычно достаточно, чтобы разобраться, что к чему.

Вывод средств. Комиссия списывается с продавца и пополняется баланс личного кабинета только после того, как покупатель подтверждает получение товара. Если доставка задерживается, то иногда ждать деньги приходится несколько месяцев. За вывод средств дополнительных сборов нет, поэтому переводы можно осуществлять хоть каждый день. Кроме предъявления банковских реквизитов нужно зарегистрировать аккаунт в платежной системе Alipay.

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СберМегаМаркет

С 2017 года по 2021 этот маркетплейс мы знали под названием Goods.ru. В 2022 году СберМегаМаркет не скупится на рекламу, для того чтобы, как можно быстрее, привлечь покупателей и продавцов, а значит сейчас конкуренция намного ниже, чем на вышеописанных маркетплейсах.

Кто может работать. Необходимо иметь статус ИП или организации. Самозанятые физлица не могут стать продавцами на этой площадке, однако ИП на НПД работать может.

Вознаграждение маркетплейса. Для товаров из категории электроника и строительство предусмотрена самая минимальная комиссия 2%, которую когда-либо взимали маркетплейсы. Но размер комиссии с продажи зависит не только от товара, но и от способа его поставки.

Схемы поставки. Есть из чего выбрать, т. к. функционируют четыре схемы:

« Витрина + Фулфилмент » – в соответствии с названием схемы СберМегаМаркет предлагает свою витрину для товаров продавца и сам организует сборку и доставку заказа, принцип похож на FBO. Продавец должен вовремя пополнять товарами склады площадки. Комиссия с продажи – от 2 до 8 процентов, за РКО – 1,5 %. По такой схеме можно работать только с товарами, которые проходят установленные площадкой ограничения, и только в таких в населенных пунктах, как Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск и Ростов-на-Дону.

« Витрина + Доставка » – маркетплейс предоставляет витрину и осуществляет доставку до конечного потребителя. Продавец сам хранит, собирает, упаковывает заказ, чтобы затем доставить в пункт приема СберМегаМаркета. Комиссия с продажи – от 2 до 8 %, за РКО – 1,5 %.

« Доставка силами продавца » – название говорит само за себя. Продавец выполняет полный комплекс фулфилмента, а маркетплейс размещает его товары на сайте и старается привлечь как можно больше покупателей на площадку. Комиссия с продажи – от 3 до 8 %, за РКО – 1,5 %.

« Закажи и забери » – это фишка встречается только на СберМегаМаркете. Маркетплейс по-прежнему размещает товары продавца на своей онлайн-витрине. Данные об ассортименте и остатках он получает по API. Покупатель выбирает самовывоз, т.е. товар будет забирать из торговой точки или ПВЗ продавца. Вы собираете заказ, о готовности передаете информацию на СберМегаМаркет, который уведомляет покупателя. Схема очень удобна тем, кто не имеет возможности привезти товар на склад маркетплейса, которые, к сожалению, есть пока только в Москве и Санкт-Петербурге. Комиссия с продажи – от 2 до 8 %, за РКО – 1,5 %.

Популярные товарные категории. Самыми востребованными остаются предложения в категориях бытовой техники и электроники.

Наличие встроенных бесплатных инструментов для работы и продвижения. Напомним, что СберМегаМаркет продолжает привлекать покупателей с помощью программы лояльности «Сбер Спасибо». Не так много мест осталось, где можно потратить накопленные баллы.

Продавцы могут дополнительно вводить свой кешбэк, который покупатель в дальнейшем сможет использовать для оплаты покупок на маркетплейсе. Динамическое управление ценой позволяет снижать цену до заданного уровня, если конкуренты на площадке и за ее пределами начали демпинговать.

Вывод средств. Средства поступают на счет 2 раза в неделю для всех селлеров, такой частый график могут себе позволить не все маркетплейсы.

Kazan Express

Молодой и быстрорастущий с 2017 года маркетплейс, который планирует стать аналогом Amazon на российском рынке интернет-торговли.

Кто может работать. Зарегистрироваться в качестве продавцов могут любые самозанятые, ИП и юридические лица.

Вознаграждение маркетплейса. В отличие от остальных маркетплейсов на размер агентского вознаграждения влияет не категория товара, а его розничная цена. Чем дешевле ваш товар, тем выше процент. Например, за единицу товара, цена которого между 999 – 1498 руб., нужно отдать маркетплейса 15% стоимости, а от ценника 29 990 руб. – только 3%.

Схемы поставки. Размер комиссии может сперва отпугнуть неопытного и начинающего продавца, однако, в эту цену заложены расходы на полный «олл инклюзив» от Kazan Express. Фулфилмент включает в себя хранение, сборку заказа, упаковку, эквайринг, кассовое обслуживание, возврат, доставку, документальное сопровождение и выдачу заказа покупателю.

Продавцу остается выигрышно оформить товарные карточки и вовремя поставлять товар на склады маркетплейса.

Популярные товарные категории. Самыми популярными категориями являются защитные стекла, товары для красоты, канцелярские принадлежности и аксессуары для электроники. Но маркетплейс активно растет и старается стать универсалом во всем. Поэтому хорошо продаются товары повседневного спроса в двух ценовых сегментах: среднем и ниже среднего.

Наличие встроенных бесплатных инструментов для работы и продвижения. Кроме базовых отчетов с аналитикой у селлеров есть возможность сделать модельные или предметные снимки для карточек товаров в профессиональной студии.

Вывод средств. Через семь дней после успешного вручения заказа баланс личного кабинета увеличивается. Полученную выручку можно выводить хоть ежедневно, если накопили минимальную сумму для вывода в 1000 рублей.

Мы показали, как по-разному на одни и те же вопросы отвечают маркетплейсы. Есть слабые и сильные стороны. Регистрация на всех площадках, кроме Wildberries, бесплатная и практически моментальная. С сентября Wildberries ввел плату за регистрацию новых продавцов в размере 10 тыс. руб.

Перед началом оформления товарных карточек и размещением товаров на складе, проанализируйте товарную нишу и предложения конкурентов на выбранном маркетплейсе, чтобы старт онлайн-продаж стал по-настоящему быстрым и простым.

При выходе на площадки маркетплейсов также не стоит забывать про учет и отчетность. Онлайн-школа BIZNESINALOGI предлагает курс Бухгалтер 1.0 с помощью которого можно стать профессиональным аутсорсером.

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