Как налоговики проверяют онлайн-кассы

Как налоговая может проверить бизнес

Все мероприятия по проверке бизнеса делятся на две группы: контрольные и профилактические.

Профилактические меры специалисты налоговой службы предпринимают для того, чтобы улучшить осведомленность граждан о действующих законах и этим снизить количество штрафов за нарушение.

К таким мерам относятся:

Обобщение правовой практики . С таким ежегодным отчетом может ознакомиться каждый гражданин. Он публикуется на сайте ФНС. В нем содержатся самые частые ошибки, которые допускаются налогоплательщиками и важные поправки, принятые госорганами за последний период.

Оповещение налогоплательщиков . Это также доведение необходимой информации через средства массовой информации, официальный интернет-портал, личный кабинет налогоплательщика и отделения ФНС.

Предупреждение . Обнаружив нарушение заранее или подозрение на неверность сведений, служащий налоговой может указать вам на возможность нарушения и начисления штрафа. Например, так делают при длительной регистрации кассы и ее незавершении или при окончании срока ФН.

Например, так делают при длительной регистрации кассы и ее незавершении или при окончании срока ФН. Оказание консультаций . При возникновении вопроса в ФНС можно обратиться по телефону, на сайте или во время личного посещения бесплатно. Для удобства в графике есть дни с удлиненным рабочим временем.

Профилактический визит . Это проверка с целью выявления возможных нарушений, но при таком виде контроля штрафы и санкции не назначаются. Встреча может быть проведена очно или по видеосвязи. Каждый предприниматель может оставить заявку на профилактический визит, после которого можно не бояться внеплановых проверок. Также профвизит может быть инициирован налоговой.

Контрольные меры предпринимаются уже с целью констатации нарушений и назначения соответствующих наказаний.

Контрольные мероприятия – это:

Контрольная закупка – вид внеплановой проверки, которую надзорные органы проводят без предупреждения. Представитель налоговой службы в виде тайного покупателя приходит на торговую точку и отслеживает соблюдение законодательства на всем пути клиента: от обращения до завершения взаимодействия. Так инспектор ФНС может проверить непосредственно факт применения ККТ во время покупки, выдачу чека и наличие обязательных реквизитов в чеке.

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Документальная проверка проводится в виде выставления требований по предоставлению документов. Чаще всего это может быть книга учета доходов и расходов. В этом случае документацию нужно предоставить в определенный срок, за несоблюдение которого назначаются штрафы.

Наблюдение за выполнением требований законодательства. Для этого специалисты ФНС анализируют данные из АИС Налог 3, базы ОФД и открытых источников в интернете или действия, зафиксированные с помощью аудио, видео и фотоустройств.

Выездной визит – обследования непосредственно адреса предприятия, как юридического, так и фактического.

Выездная внеплановая проверка . Во время такого мероприятия проверяются документы, также производится осмотр, опрос, экспертиза, получение объяснений в письменном виде от должностных лиц и руководителя. Внеплановая проверка проходит без предупреждения.

До конца 2023 года временно приостановлены плановые проверки предприятий. Исключением являются только: сооружения гидротехнической отрасли II класса;

организации с категорией деятельности чрезвычайно высокого и высокого риска;

производственные объекты II класса опасности.

Что налоговая проверяет в работе с онлайн-кассами

Корректность фискальных документов и сам факт выдачи чека. Заключенный договор с операторов ОФД. Соответствие ККТ требованиям 54-ФЗ. Онлайн-касса и фискальный накопитель должны быть занесены в соответствующий реестр. Проверить можно тут . Правильность ведения учета по кассовым операциям.

Что может привлечь дополнительное внимание налоговой и повлечь за собой проведение контрольных мероприятий

ФНС тщательно следит за выполнением профилактических мер и стремится к четкому исполнению законодательства, но иногда внеплановые проверки могут происходить из-за:

жалобы покупателя ( невыдача чека или невозможность проверки чека через сайт ФНС );

невыдача чека или невозможность проверки чека через сайт ФНС автоматического срабатывания индикатора риска в базе АИС ФНС. Индикатор срабатывает при отсутствии новых данных от онлайн-кассы в течение 60 дней.

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Как избежать проверок от налоговой

Первым делом дадим очевидный ответ – следить за изменениями в законодательстве и неукоснительно его применять.

Также, чтобы избегать случайных ошибок и быть уверенным в правильности передачи фискальных данных в ФНС, следует проверять чеки на факт их принятия со стороны налоговой и постоянно сверять, все ли обязательные реквизиты печатаются в чеке. Это можно сделать через оператора ОФД или сайт налоговой службы.

Контролирующие органы сверяют данные по выручке и отчетности через базу фискальных документов, которой будете пользоваться и вы.

При обнаружении ошибки необходимо внести корректировки в фискальный документ: если ошибку налоговая еще не обнаружила, то вам удастся избежать штрафов.

У представителей налоговой службы нет задачи собрать, как можно больше штрафов – для соблюдения законодательства проводится достаточно широкое информирование налогоплательщиков.

﻿Главное – своевременно отслеживать изменения и при необходимости вносить их в делопроизводство. Так вы всегда будете спокойны за свой бизнес, и даже внеплановые проверки обойдут вас стороной!