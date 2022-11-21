В каких случаях нужно выписывать чек коррекции

Когда нужно выписывать чек коррекции

Чек коррекции – это фискальный документ, позволяющий откорректировать информацию, которая была передана в ФНС.

Правила формирования чека коррекции прописаны в п. 4 ст. 4.3 закона № 54-ФЗ.

Формирование чека коррекции необходимо в следующих ситуациях:

Обнаружена ошибка в ранее пробитом чеке . Чаще всего встречаются ошибки в сумме операции, способе расчета ( наличный или безналичный ), дате формировании чека и фактического поступления оплаты. Чек не выбит ранее ( по техническим причинам или по какой-либо другой причине ).

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Применение чека коррекции зависит от формата фискальных документов. Сейчас в работе используется 3 формата фискальных документов.

ФФД 1.05

При использовании данного формата чек коррекции формируется только в случае, если чек не был пробит ранее. Например, при отсутствии электричества на точке продаж.

Напоминаем, что умышленное отсутствие фиксации операции через онлайн-кассу – это прямое нарушение закона о применении контрольно-кассовой техники, которое влечет за собой весомые штрафы.

Если при использовании ФФД 1.05 была обнаружена ошибка в чеке, то сначала необходимо оформить чек возврата, т. е. отменить неверную операцию, а после сформировать чек коррекции с новыми данными.

Сразу сформировать чек коррекции при ФФД 1.05 просто невозможно, т. к. в данном формате нет необходимых реквизитов – отсутствуют предмет расчета и признаки расчета «Возврат расхода», «Возврат прихода».

ФФД 1.1 и 1.2

При использовании данных форматов фискальных данных для корректировки информации, переданной в налоговую или непереданной по какой-то причине вовремя, формируется чек коррекции.

Если операция ранее была проведена через ККТ, но в фискальном документе обнаружена ошибка, то необходимо сформировать чек коррекции дважды:

1. Для отмены ошибочной операции. Для этого в признаке расчета необходимо указать возврат той операции, которая была проведена с ошибкой: корректировка чека прихода, тогда ставится признак «Возврат прихода», корректировка чека расхода – «Возврат расхода». В этом случае в чек коррекции переносятся все данные из ошибочного чека, даже те, которые как раз и содержат неверные данные.

Важно обратить внимание на прописывание тегов 1173, 1174, 1178 и 1179 – это тип коррекции и основание для коррекции. Это тоже существенно отличает чек коррекции от чека возврата при ФФД 1.05.

В типе коррекции прописываются «Самостоятельная операция» или «0», если обнаружили ошибку лично, «По предписанию» или «1» – если ошибку потребовала исправить ФНС.

В основании для коррекции (1174) указывается дата совершения расчета (1178), который корректируется. Если чек корректируется по предписанию налоговой, то в теге 1179 прописывается номер предписания.

2. Для отправки в ФНС чека с верной информацией. Здесь уже формируется полностью правильный чек, в котором будет содержаться верная информация.

Если фиксация данных ранее не была проведена через онлайн-кассу, то в этом случае главное обратить внимание на основание коррекции:

ошибка может быть обнаружена продавцом самостоятельно, тогда указывается «Самостоятельная операция»;

ошибка может быть выявлена инспекторами налоговой службы – основанием будет являться «По предписанию».

Также в чеке есть отдельное поле «Документ для основания коррекции» – его нельзя оставлять пустым: нужно указать либо акт, который составлен продавцом при обнаружении чеков с ошибками, либо номер предписания, если чек формируется по требованию ФНС.

Каждая сумма, которая подвергается корректировке, указывается в чеке отдельной строкой. Если корректируется чек с маркированным товаром, то необходимо внести всю известную информацию о товаре: код маркировки, наименование, количество и т.д.

Отдельные рекомендации содержатся в письме ФНС № АБ-4-20/7806@ от 04.06.2021. При правильном указании всех данных код маркировки будет выведен из оборота при передаче данных оператору. Иначе есть опасность получить штраф за нарушение при передаче сведений о маркированных товарах.

Также отметим, что хоть и нет дополнительных указаний по уведомлению налоговой при формировании чека коррекции, исходя из практики, это все же нужно сделать. Поэтому, чтобы точно избежать штрафных санкций после исправления информации, следует отправить заявление в налоговую, в котором будет содержаться номер исправляемого документа и номер нового правильного чека.

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Как понять, какой версией ФФД пользуетесь

Информация содержится:

в отчете об открытии смены : цифры 2, 3 или 4 означают ФФД 1.05, 1.1 и 1.2 соответственно;

в личном кабинете ОФД – часто операторы предоставляют такие данные в кабинете наглядно, или можно выгрузить список всех касс в Excel с этим столбцом.

Чек коррекции – это настоящий помощник для предпринимателей: если вы самостоятельно обнаружили ошибку или отсутствие какого-то чека в системе и вовремя актуализировали данные, то вашему бизнесу удастся избежать штрафов. Поэтому рекомендуем постоянно отслеживать правильность проведенных операций по онлайн-кассе.