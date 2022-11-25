Минимальный кадровый учет для микропредприятий

Кто может перейти на упрощенный кадровый учет

Упрощенные правила кадрового делопроизводства для микропредприятий из реестра МСП прописаны в гл. 48.1 ТК. Согласно ст. 4 закона от 24.07.2007 № 209-ФЗк микропредприятиям относятся ИП и организации, удовлетворяющие следующим условиям:

численность работников до 15 человек включительно за предшествующий год;

годовой доход, не превышающий 120 млн рублей;

совокупная доля участия в УК государственных и муниципальных учреждений, организаций общественного и религиозного характера, благотворительных фондов не более 25%;

совокупная доля участия иностранных компаний и российских компаний, не включенных в реестр МСП, – максимум 49%.

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Принципы ведения упрощенного кадрового учета

Упрощенный порядок ведения кадровых документов сводится к тому, что микробизнес может отказаться от утверждения локальных актов:

правил трудового распорядка;

положения об оплате труда;

положения о премировании;

графиков сменной работы;

положения о служебных командировках.

Причем список локальных актов является открытым. И предприятие самостоятельно решает, какие ЛНА оно не будет утверждать. Упрощенный кадровый учет можно применять частично или в полной мере по усмотрению микробизнеса.

Но есть документы, от которых нельзя отказаться даже в порядке ведения упрощенного кадрового документооборота. Все без исключения представители микробинеса обязаны вести:

трудовые договоры;

график отпусков;

штатное расписание;

положение о работе с персональными данными;

инструкции по охране труда;

положение о временном переводе на дистанционную работу сотрудников без их согласия ( ст. 312.9 ТК ).

Упрощенный порядок ведения кадрового учета позволяет правомерно сократить объем документооборота бизнеса и временные затраты на оформление множества документов.

Если микробизнес решит отказаться от утверждения локальных актов, трудовой договор надо заключить по типовой форме (утв. постановлением Правительства от 27.08.2016 № 858)

Типовая форма трудового договора

В случае отказа от издания ЛНА все обязательные условия и гарантии необходимо включить в типовой трудовой договор. В этом документе прописываются одинаковые для всех сотрудников условия, предусмотренные ст. 57 ТК.

В типовой форме трудового договора перечислены основные пункты, регулирующие правоотношения работодателя и сотрудника, а именно:

права и обязанности сторон;

оплата труда сотрудника;

рабочее время и время отдыха работника;

охрана труда;

социальное страхование и иные гарантии;

изменение условий трудового договора;

ответственность сторон.

Работодатель вправе принять те условия типовой формы договора, которые соответствуют характеру труда работника, а не имеющие отношения к деятельности предприятия пункты исключить (письмо Минтруда от 30.06 2017 № 14-1/В-591). Т. е. нет обязанности использовать типовую форму целиком. Договор можно адаптировать под условия работы на конкретном предприятии. При этом важно соблюсти главное условие – чтобы нормы договора не ухудшали положение работника относительно регламентов, закрепленных трудовым законодательством.

В примечаниях к типовой форме фиксируется, какие пункты договора касаются определенной категории работников.

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Введение упрощенного кадрового учета

Прежде чем принять решение о переходе на упрощенное кадровое делопроизводство работодателю стоит спрогнозировать вероятность изменения критериев, дающих право на включение в категорию микропредприятий и применение такого учета. Если в обозримом будущем планируется увеличить штат или предвидится значительный рост доходов, имеет смысл вести стандартный кадровый учет по общим правилам.

Новые только зарегистрированные микропредприятия могут сразу начать вести упрощенный учет.

Действующий микробизнес, принявший решение отказаться от ЛНА, издает приказ о переходе к упрощенному учету. Приказ оформляется в произвольной форме и является подтверждением отказа предприятия от принятых ранее локальных актов.

При этом не возникает обязанности переоформлять уже заключенные ранее трудовые договоры с сотрудниками. Достаточно заключить дополнительные соглашения к ним.

В порядке ведения упрощенного кадрового учета нет отличий в ведении трудовых книжек работников. Ведутся и хранятся трудовые книжки в соответствии с нормами ТК и согласно приказу Минтруда от 19.05.2021 № 320н.

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Утрата права на ведение упрощенного кадрового учета

Потеря статуса микропредприятия потребует утверждения всех локально нормативных актов, необходимых согласно трудовому законодательству, и ознакомления сотрудников с ними под роспись (ст. 309.1 ТК). Срок на проведение таких мероприятий составляет четыре месяца и отсчитывается с момента внесения изменений в реестр МСП.

При этом типовые формы договоров можно оставить прежними. Просто все пункты в договорах и ЛНА будут дублироваться. Если в будущем появится необходимость внести изменения в локальные акты, то изменения придется зафиксировать также и в трудовых договорах.